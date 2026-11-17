Desde hoy y hasta el viernes, de 11 a 13, arqueólogos excavan en vivo una vivienda inca en El Shincal, Catamarca. Cómo verlo y qué van a buscar

Después de mostrar en vivo el fondo del mar argentino y las colonias de pingüinos de la Patagonia, la ciencia argentina vuelve a la pantalla con una nueva transmisión en directo. Esta vez, el escenario es El Shincal de Quimivil, una antigua capital incaica en Catamarca, donde un equipo de arqueólogos excavará una vivienda construida hace más de 500 años.

La transmisión, bautizada Expedición Inka 2026, se puede ver desde hoy, martes 17, hasta el viernes 20 de noviembre, de 11 a 13, a través del canal de YouTube de la Fundación Azara. Se trata de un proyecto de arqueología interactiva impulsado por el Conicet La Plata, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara, con apoyo de la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca y la Municipalidad de Londres.

Durante cuatro jornadas, el público podrá seguir paso a paso el trabajo en el sitio, desde la planificación hasta el análisis de los materiales que aparezcan. Además, los espectadores podrán hacer preguntas en vivo a los especialistas mientras excavan.

La propuesta retoma un formato que ya demostró su capacidad de atraer audiencias masivas. La exploración del fondo marino frente a Mar del Plata se convirtió en un fenómeno en redes, y luego se sumó la transmisión de pingüinos en la Patagonia.

A qué hora es el streaming del Conicet y dónde verlo

Son cuatro emisiones de dos horas cada una, y no hace falta registrarse ni pagar. Alcanza con entrar al canal de YouTube de la fundación a las 11.

La gran diferencia con un documental es que el público puede participar. Como pasó con las transmisiones anteriores, los espectadores pueden dejar sus preguntas en el chat y los arqueólogos las responden en tiempo real, mientras trabajan.

Qué es El Shincal de Quimivil en Catamarca

El sitio está ubicado en la localidad de Londres, en el departamento de Belén, en el oeste de Catamarca. Según la Fundación Azara, fue levantado y ocupado por los incas entre 1471 y 1536 y funcionó como un wamani, una capital provincial del Tawantinsuyu, como se llamaba al imperio inca. El portal de turismo de Catamarca la describe como la ciudad más importante del sur del imperio inca.

Todavía conserva una gran plaza central, una plataforma ceremonial llamada ushnu, edificios públicos y depósitos. Por eso suele ser presentado como el "Machu Picchu argentino" y hoy funciona como parque arqueológico provincial.

¿Qué buscarán en vivo los arqueólogos?

El foco de esta campaña es una kancha, un conjunto de habitaciones que rodean un patio en común, típico de la arquitectura inca. El objetivo es entender cómo estaba construida, cómo se usaban sus espacios, qué objetos dejaron sus habitantes y cómo era la vida cotidiana bajo el dominio inca en esta región.

Los espectadores podrán ver cómo se marca el terreno, cómo se excava capa por capa, cómo se registra cada objeto que aparece y cómo se analizan la tierra, las semillas y los huesos que se recuperan.

Además, el equipo utilizará un escáner LiDAR para reconstruir la estructura en 3D, una herramienta que permite guardar un registro digital muy preciso de cada muro y de cada espacio a medida que avanza la excavación.

Según la fundación, la iniciativa también busca despertar vocaciones científicas y mostrar la arqueología como una ciencia social, más allá de la imagen de búsqueda de tesoros.

Quiénes son los investigadores a cargo

La excavación está a cargo del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, que trabaja en el lugar desde 1983. Entre sus integrantes se encuentran Aylen Capparelli, María Guillermina Couso y Reinaldo Andrés Moralejo.

Couso es investigadora de la División de Arqueología de la Fundación Azara y coordina la excavación. Moralejo, de la División Arqueología del Museo de La Plata, investiga cómo los incas organizaron el territorio y los caminos en el noroeste del país.

El grupo es interdisciplinario. Además de arqueólogos, lo integran especialistas en biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación del patrimonio, algo clave para estudiar no solo las construcciones, sino también las plantas, los animales y el suelo del lugar.

La Expedición Inka. Gentileza Fundación Azara.

¿Se puede visitar El Shincal?

Sí. El sitio está a unos 5 kilómetros de la plaza principal de Londres y solo se puede recorrer con un guía habilitado, en los horarios de visita guiada. Según el portal oficial de turismo de Catamarca, las salidas son a las 8, 9.30 y 11 por la mañana, y a las 16, 17.30 y 18.30 por la tarde.

El parque cuenta con un centro de interpretación, senderos, áreas de descanso y un paseo gastronómico. Los restos ocupan una superficie de alrededor de un kilómetro cuadrado, rodeada de montañas. Conviene consultar antes las condiciones de ingreso y el costo de la visita, que no figuran en el sitio oficial.

¿Por qué atraen tanto los streamings científicos?

Desde una mirada periodística, el éxito de estas transmisiones muestra que hay un público enorme interesado en la ciencia cuando se la cuenta en tiempo real y sin filtros. Ver a los investigadores trabajar, equivocarse, sorprenderse y responder preguntas acerca el conocimiento a personas que nunca pisarían un laboratorio o una excavación.

Para los equipos científicos, además, es una forma de mostrar a la sociedad en qué se invierte y por qué vale la pena. En el caso de El Shincal, la transmisión también funciona como una vidriera para Catamarca y para un sitio arqueológico que muchos argentinos todavía no conocen.

El desafío, una vez que se apaguen las cámaras, será sostener ese interés. Si la Expedición Inka repite el fenómeno del fondo del mar, quizás más argentinos se animen a conocer en persona una parte de la historia prehispánica que tienen mucho más cerca de lo que imaginan.