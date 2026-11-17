Con la llegada del calor, los hogares vuelven a encender sus equipos después de varios meses sin utilizarlos y ello puede afectar su funcionamiento

Con las primeras jornadas de calor, el aire acondicionado vuelve a convertirse en uno de los protagonistas del gasto de los hogares. Después de permanecer apagados durante buena parte del otoño y el invierno, los equipos empiezan a funcionar durante varias horas al día y es justamente en ese momento cuando aparecen los problemas que habían quedado ocultos.

Filtros tapados, equipos que enfrían menos, pérdidas de agua, malos olores y problemas eléctricos son algunas de las situaciones más habituales al comenzar la temporada. Por eso, los técnicos recomiendan realizar una puesta a punto antes de que las temperaturas suban y la demanda de reparaciones se concentre en pocos días. La cuestión no es solamente evitar quedarse sin refrigeración en medio de una ola de calor. Un equipo sucio o con problemas de funcionamiento puede trabajar durante más tiempo para alcanzar la temperatura deseada, aumentar el consumo eléctrico y acelerar el desgaste de sus componentes.

Qué hay que revisar antes de encender el aire acondicionado

El primer paso consiste en comprobar el estado general del equipo. En los modelos split, que son los más habituales en las viviendas, hay dos unidades que requieren atención: la interior, instalada dentro del ambiente, y la exterior, donde se encuentra el condensador. Una de las tareas más importantes es limpiar los filtros de la unidad interior, pues allí se acumulan polvo, pelusas y otras partículas que dificultan la circulación del aire. Cuando están obstruidos, el equipo pierde capacidad de refrigeración y necesita trabajar más para mantener la temperatura.

Esta tarea puede realizarla el propio usuario. Primero hay que apagar y desconectar el equipo, retirar los filtros, lavarlos con agua y dejarlos secar completamente a la sombra antes de volver a colocarlos. No conviene utilizar agua caliente ni productos abrasivos. Luego, durante la temporada de uso intensivo, una referencia razonable es limpiarlos cada dos a cuatro semanas, aunque la frecuencia depende del polvo del ambiente, la presencia de mascotas y las horas de funcionamiento.

También hay que revisar que la unidad exterior no esté cubierta por hojas, tierra u otros elementos que impidan la circulación del aire. La suciedad acumulada en sus serpentinas puede afectar el intercambio de calor y provocar un funcionamiento menos eficiente. Otro punto importante es comprobar que la manguera de desagüe no esté obstruida. Si el agua de condensación no puede salir correctamente, puede terminar goteando dentro de la vivienda. Por último, antes de utilizarlo durante varias horas, conviene probar el control remoto, verificar las pilas, seleccionar el modo frío y comprobar que el equipo responda correctamente.

Cuánto cobra un técnico por el service del aire acondicionado

El costo de poner a punto un aire acondicionado depende de la potencia, el estado del equipo, la profundidad de la limpieza y la necesidad de desmontar componentes. Actualmente, las referencias de precios relevadas en CABA y Gran Buenos Aires muestran que una limpieza y service básico de un split puede costar entre $35.500 y $81.500 por unidad. Si se necesita una limpieza profunda con desmontaje, el importe puede subir hasta aproximadamente $112.000.

La Cámara Argentina de Matriculación de Técnicos en Refrigeración, Electrónica y Climatización (CAMTREC), por su parte, publicó para el invierno de 2026 una tarifa sugerida de entre $145.000 y $160.000 para limpieza y mantenimiento sin desinstalar el equipo. Es una referencia profesional de mano de obra que contempla un alcance de trabajo diferente al de las limpiezas básicas ofrecidas en el mercado.

A estos valores se suma la visita de diagnóstico cuando el equipo presenta una falla. A manera de ejemplo, en Buenos Aires, una revisión técnica a domicilio se ubica aproximadamente entre $30.500 y $40.500. Si el problema es una pérdida de refrigerante, el trabajo es más costoso, pues una carga de gas R410A o R32 puede demandar entre $71.000 y $183.000, según el equipo y el servicio contratado. Si también hay que detectar y reparar una fuga, el presupuesto aumenta.

La diferencia entre los presupuestos responde a la potencia del equipo, el tipo de refrigerante, los materiales utilizados y la complejidad del trabajo. Por eso, antes de contratar conviene solicitar un detalle de las tareas incluidas y preguntar si el importe contempla materiales y repuestos.

Las fallas más frecuentes y cuánto puede costar repararlas

Una de las consultas más habituales de los usuarios es por qué el aire acondicionado funciona, pero no enfría como antes. En muchos casos, el problema está en los filtros sucios o en la acumulación de tierra en las serpentinas. Cuando la limpieza no alcanza, puede existir una falla en el sistema de refrigeración, el ventilador o algún componente eléctrico. Otra situación frecuente es el goteo de agua dentro del ambiente. Generalmente se produce por una obstrucción del drenaje, una bandeja de condensación sucia o una instalación con pendiente incorrecta. Una reparación sencilla de una fuga de agua puede costar entre $21.500 y $65.000, según las referencias de mano de obra publicadas para noviembre.

También aparecen los problemas eléctricos. El capacitor puede deteriorarse y provocar que el compresor o el ventilador no arranquen correctamente. En otros casos, la falla está en la plaqueta electrónica, los sensores o las conexiones, pero cuando el equipo directamente no enciende, puede tratarse de un problema de alimentación eléctrica, un fusible, una protección o una falla en la placa de control. Si salta la térmica cada vez que se intenta ponerlo en marcha, no conviene insistir: es necesario que un técnico revise el circuito.

Entre las averías de mayor costo están las relacionadas con el compresor, que constituye uno de los componentes principales del sistema. Su reparación o reemplazo puede resultar especialmente oneroso y, en equipos antiguos, obliga a comparar el presupuesto con el costo de comprar uno nuevo.

El error de cargar gas todos los años

Uno de los puntos que merece especial atención es la recarga de refrigerante. Algunos usuarios creen que los equipos necesitan una carga de gas cada verano, pero esto no es correcto. El aire acondicionado funciona mediante un circuito cerrado: el refrigerante circula dentro del sistema y no debería consumirse con el uso normal. Si el equipo pierde gas, existe una fuga que debe ser localizada y reparada. Es por eso que antes de aceptar una recarga, conviene solicitar que el técnico compruebe las presiones, identifique el origen de la pérdida y explique qué reparación realizará.

Cargar refrigerante sin solucionar la fuga puede permitir que el equipo vuelva a enfriar durante un tiempo, pero el problema reaparecerá y el usuario terminará pagando dos veces. Además, no todos los equipos utilizan el mismo gas. Los modelos más antiguos suelen trabajar con R410A, mientras que muchos equipos nuevos utilizan R32. Ambos refrigerantes tienen características diferentes y no deben mezclarse ni sustituirse arbitrariamente.

Qué debe incluir un service completo

Una puesta a punto profesional no debería limitarse a lavar los filtros. El técnico tiene que revisar tanto la unidad interior como la exterior y comprobar que todos los componentes funcionen correctamente. Entre las tareas principales se encuentran la limpieza de las serpentinas, la turbina del ventilador, la bandeja de condensación y el sistema de drenaje. También corresponde limpiar la unidad exterior, verificar la circulación de aire y revisar los componentes eléctricos. A esto se suma el control de las presiones del refrigerante, la medición del funcionamiento del compresor y una prueba final en modo frío y, si corresponde, en modo calor.

La revisión permite detectar problemas antes de que se transformen en averías más importantes. También ayuda a identificar si el equipo tiene una capacidad adecuada para el ambiente donde está instalado.

Cuándo conviene llamar al técnico

Hay señales que indican que no alcanza con limpiar los filtros. Si el aire enfría poco, forma hielo en las cañerías o en la unidad interior, pierde agua de manera persistente, produce ruidos metálicos o despide olor a quemado, corresponde suspender su uso y solicitar una revisión y lo mismo ocurre cuando el equipo hace saltar la protección eléctrica o muestra códigos de error en el display.

Una recomendación importante es no intentar reparar por cuenta propia los componentes eléctricos ni intervenir en el circuito de refrigeración. Esas tareas requieren herramientas y conocimientos específicos.

En todo caso, la mejor estrategia es realizar el mantenimiento antes de que comience la temporada de mayor demanda. En noviembre, muchos técnicos ya empiezan a recibir más pedidos y conseguir un turno puede resultar más difícil. También conviene pedir un presupuesto por escrito, comparar al menos dos propuestas y verificar qué incluye cada servicio. Una limpieza básica no equivale a un mantenimiento profundo, y una recarga de gas no debería confundirse con un service preventivo.

En definitiva, poner a punto el aire acondicionado representa un gasto que puede evitar reparaciones más costosas y mejorar el funcionamiento del equipo durante los meses de mayor utilización. La clave es detectar los problemas antes de que llegue el calor intenso y no esperar a que el aparato deje de funcionar para llamar al técnico.