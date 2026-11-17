Un simulacro estadounidense, pautas de prevención europeas y una escena de Los Simpson alimentaron la versión, que no tiene respaldo oficial

La posibilidad de que el mundo quede sin electricidad, internet, telefonía y servicios bancarios durante tres días se volvió viral en las redes sociales. La fecha señalada por las publicaciones es este martes 17 de noviembre, pero no hay advertencias oficiales ni pruebas que indiquen que vaya a producirse un apagón mundial de 72 horas.

En Argentina, los apagones y cortes de luz también generan preocupación entre los usuarios, aunque responden a problemas del sistema eléctrico local.

El rumor tomó fuerza a partir de tres referencias diferentes: un ejercicio de prueba de las autoridades estadounidenses, las recomendaciones de preparación ante emergencias difundidas en Europa y una escena de la serie animada Los Simpson. La combinación de esos elementos dio lugar a una interpretación que circuló como si se tratara de un anuncio de interrupciones programadas.

La repercusión también llegó a los buscadores. Según los registros de Google Trends, las consultas por "blackout 17 november" (apagón 17 de noviembre) registraron un aumento en Estados Unidos y distintos países europeos.

Apagón mundial: qué hará Estados Unidos este 17 de noviembre y por qué no hay alarma

El horario de un ejercicio oficial estadounidense quedó asociado en las redes con la fecha del supuesto apagón. Se trata de un ensayo del Sistema de Alerta de Emergencias, coordinado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

La actividad comenzará a las 14:20, hora del Este, equivalentes a las 16:20 de Argentina. En ese momento, radios y canales de televisión emitirán un mensaje de prueba para evaluar si los mecanismos de comunicación están preparados para transmitir avisos ante una situación crítica.

El procedimiento no es extraordinario: forma parte de los controles que se realizan al menos una vez cada tres años. Su alcance se limita a verificar el funcionamiento del sistema de alertas.

No contempla desconectar el suministro eléctrico ni interrumpir internet o las comunicaciones telefónicas. Tampoco exige que los ciudadanos hagan algo para participar. Por lo tanto, el ensayo mencionado en las publicaciones virales no constituye una señal de que vaya a producirse un corte generalizado de servicios.

Qué hay detrás de la recomendación europea de tener reservas para 72 horas

La referencia a los tres días también aparece en las pautas de preparación que difundió la Comisión Europea. El organismo planteó que los hogares cuenten con recursos suficientes para atravesar las primeras 72 horas de una emergencia.

La propuesta incluye disponer de agua, alimentos, dinero en efectivo y baterías portátiles. La finalidad es que las familias puedan cubrir necesidades básicas mientras las autoridades organizan la asistencia y responden a la situación.

El planteo se relaciona con distintos riesgos que preocupan a los gobiernos europeos. Entre ellos figuran:

La guerra en Ucrania y sus posibles consecuencias internacionales.

Los ciberataques contra infraestructuras críticas .

. Las amenazas híbridas y otras formas de desestabilización.

Los daños o interrupciones en infraestructuras críticas.

La recomendación no establece una fecha para una crisis ni anticipa que los servicios vayan a dejar de funcionar. Es una medida preventiva que se suma a las políticas de protección civil impulsadas por distintos países.

Las medidas de emergencia que preparan los gobiernos europeos

La necesidad de que la población esté preparada ante situaciones excepcionales también aparece en las políticas nacionales de Reino Unido, Francia, Finlandia y Suecia.

Uno de los casos es el sueco. En 2024, el país revisó sus instrucciones de preparación civil, cuyos antecedentes se remontan a la Guerra Fría. La actualización incorporó los riesgos del contexto de seguridad actual y contempla escenarios extremos, entre ellos la posibilidad de ataques nucleares.

En Reino Unido, las autoridades recomendaron a fines de octubre que los hogares tengan provisiones para cubrir tres días de necesidades básicas. La iniciativa se vinculó tanto con fallos de software como con la posibilidad de enfrentar fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos olas de calor, sequías e incendios forestales.

En ese contexto, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, advirtió que el país enfrenta un nivel de amenaza superior al que había conocido durante buena parte de su vida. Sus declaraciones se produjeron durante una discusión sobre la preparación de los ciudadanos ante eventuales emergencias.

La escena de Los Simpson que se vinculó con el 17 de noviembre

La ficción también quedó incorporada a la cadena de publicaciones que difundieron la teoría. En redes sociales comenzó a compartirse un fragmento de Los Simpson en el que aparece una referencia al 17 de noviembre junto con un apagón en Springfield.

La serie ya fue vinculada en otras ocasiones con supuestas predicciones de acontecimientos reales, aunque esas coincidencias no demuestran que sus episodios anticipen hechos futuros.

Sin embargo, la escena no identifica el año en que transcurre ese episodio. Por ese motivo, no permite establecer una relación con la fecha actual ni demuestra que la serie haya anticipado una interrupción mundial de servicios en 2026.

La asociación entre el fragmento animado, el simulacro de Estados Unidos y las recomendaciones europeas terminó dando forma al rumor. Pero se trata de acontecimientos con objetivos y contextos diferentes.

Ninguno de ellos anuncia un apagón global para este martes 17 de noviembre ni una suspensión simultánea de electricidad, internet, telefonía y servicios bancarios durante 72 horas.