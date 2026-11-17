Uno de los servicios del Tren Mitre dejará de funcionar durante los tres días del fin de semana largo para la realización de trabajos en vías

Los usuarios del transporte ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires deberán tomar recaudos durante el próximo fin de semana largo. Trenes Argentinos confirmó que el ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá completamente interrumpido durante el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre debido a trabajos intensivos de renovación integral de la infraestructura de vías, enmarcados dentro del plan de Emergencia Ferroviaria decretado por el Gobierno Nacional.

La medida afectará también el esquema de funcionamiento del resto de los servicios eléctricos de la línea: durante las tres jornadas, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorrido limitado únicamente entre Belgrano R y las terminales bonaerenses, sin llegar hasta la cabecera de Retiro.

Interrumpen ramal Tigre del Tren Mitre: qué obras se realizarán durante el corte

Según informaron desde la operadora ferroviaria, la suspensión del servicio responde a la necesidad de contar con ventanas de trabajo continuas y prolongadas —imposibles de cubrir durante los cortes nocturnos habituales— para intervenir en puntos neurálgicos y de difícil acceso de la traza. Las cuadrillas concentrarán sus tareas en dos frentes simultáneos:

Acceso a la estación Martínez: Se ejecutará el recambio integral del enlace de vía norte (dispositivo clave que permite a las formaciones cambiar de carril) junto con la intervención estructural de la alcantarilla ubicada a la altura de la calle Laprida.

Acceso a la estación Tigre: Se llevará adelante la renovación completa del enlace de vía de ingreso a la terminal bonaerense para optimizar la seguridad operacional y evitar fallas técnicas.

El estado de avance del plan de renovación integral

Desde el organismo nacional remarcaron que dar continuidad a estas obras resulta urgente, dado que aún persisten sectores del trazado con rieles y durmientes de más de 40 años de antigüedad que obligan a los trenes a circular con precaución, generando demoras y cancelaciones frecuentes.

Hasta el momento, el proyecto presenta un avance superior al 80%: ya se renovaron cerca de 36 de los 40 kilómetros totales de vía comprendidos entre el empalme Maldonado y Tigre, además de reemplazarse 42 de los 47 kilómetros del tercer riel. El plan completo contempla también la puesta en valor de 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 22 cruces peatonales, 23 aparatos de vía, 4 paragolpes en Tigre y 65 puentes y alcantarillas.