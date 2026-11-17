El histórico guitarrista convirtió antiguas tierras agrícolas en una reserva natural que hoy alberga más de 100.000 árboles en Inglaterra

Lejos de los escenarios y las giras internacionales, Brian May encontró una manera diferente de dejar su huella. El histórico guitarrista de Queen compró antiguas tierras agrícolas en Inglaterra y puso en marcha un ambicioso proyecto ambiental que, con el paso de los años, transformó el paisaje: plantó más de 100.000 árboles y arbustos y creó una reserva natural para proteger la biodiversidad.

La iniciativa se llama May’s Wood y está ubicada cerca de Bere Regis, en el condado de Dorset, al sur de Inglaterra. Allí, el músico impulsó la recuperación de aproximadamente 63 hectáreas que durante décadas habían sido destinadas a la agricultura y la ganadería.

Brian May convirtió antiguas tierras agrícolas en una reserva natural en Dorset, Inglaterra (Gentile

El proyecto comenzó en septiembre de 2013, junto con Save Me Trust, la organización sin fines de lucro que May fundó para trabajar en la protección de los animales silvestres y sus hábitats. La propuesta inicial era recuperar un espacio natural que, según los registros históricos de la organización, había estado cubierto de bosques siglos atrás.

Cómo nació el proyecto ambiental de Brian May

La transformación comenzó el 28 de septiembre de 2013, durante una jornada de plantación que reunió al guitarrista, vecinos de la zona y alumnos de una escuela local. En aquella primera actividad se plantaron alrededor de 600 árboles y el propio May colocó el primer roble del futuro bosque.

El objetivo era ambicioso: incorporar más de 100.000 árboles y arbustos nativos para recuperar la vegetación y generar un refugio para distintas especies animales.

El lugar recibió inicialmente el nombre de Save Me Woods, pero los habitantes de la zona comenzaron a llamarlo May’s Wood. Con el tiempo, esa denominación terminó identificando oficialmente el proyecto.

Entre las especies incorporadas se encuentran robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres y nogales, además de diferentes variedades de arbustos autóctonos.

Para septiembre de 2023, cuando se cumplieron 10 años del inicio de la iniciativa, el predio ya contaba con más de 101.000 árboles y arbustos.

Qué animales volvieron a habitar la reserva natural

El proyecto de Brian May no consistió solamente en plantar árboles. La intención fue recuperar un ecosistema que había perdido buena parte de su vegetación como consecuencia de la actividad agrícola intensiva.

Por eso, el diseño de May’s Wood también contempló la conservación de praderas de flores silvestres, sectores abiertos y corredores naturales que permiten conectar diferentes áreas del bosque.

La recuperación de estos ambientes favoreció la aparición de nuevas especies de insectos, aves y pequeños mamíferos. Las flores silvestres, por ejemplo, contribuyeron a atraer abejas y mariposas, mientras que los sectores con vegetación más densa ofrecen refugio a distintos animales.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que no se introdujeron artificialmente especies animales. El objetivo fue recuperar las condiciones naturales del terreno para que la fauna local pudiera regresar por sus propios medios.

El objetivo de Brian May: recuperar la naturaleza para las próximas generaciones

La iniciativa también busca generar un corredor biológico que permita conectar distintos espacios naturales y facilitar el desplazamiento de la fauna silvestre.

Desde el comienzo, el guitarrista planteó que el proyecto debía desarrollarse a largo plazo. La intención no era crear un bosque ornamental, sino recuperar un ambiente natural que pudiera crecer y consolidarse durante décadas.

May explicó que su preocupación por los animales fue uno de los motivos que lo llevaron a fundar Save Me, y que la recuperación de esas tierras representaba una oportunidad para devolverle a la naturaleza un espacio que había perdido.

Más de una década después de aquella primera jornada de plantación, May’s Wood se convirtió en un ejemplo de restauración ambiental: lo que antes eran campos destinados a la producción agropecuaria hoy es un bosque con más de 101.000 árboles y arbustos, donde distintas especies encuentran nuevamente un lugar para desarrollarse.