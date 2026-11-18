El iPhone 18 Pro y el Pro Max ya se venden en el país. Cuánto cuestan, dónde comprarlos y qué novedades traen en cámara y batería

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max ya se venden en la Argentina. MacStation, el revendedor premium de Apple en el país, confirmó que el iPhone 18 Pro cuesta desde $3.199.990 y el Pro Max, desde $3.439.990. Junto con los teléfonos también llegó el Apple Watch Series 12, con un precio de lanzamiento desde $959.990.

Los equipos, presentados por Apple en septiembre, llegan con cambios en la cámara, la batería y el rendimiento, y con una función que permite verificar si una foto fue editada. Además de MacStation, también comenzaron a venderse en Claro, con financiación en cuotas sin interés.

La llegada se da en un contexto en el que el mercado de celulares importados cambió tras la eliminación de los aranceles a principios de año, una medida que empezó a impactar en los precios de los iPhone en el país.

El lanzamiento confirma que el iPhone sigue siendo un producto aspiracional en la Argentina. Con precios que superan los $3 millones, la financiación en cuotas se vuelve casi indispensable para la mayoría de los compradores, y la decisión entre el modelo nuevo y el anterior pasa a depender, sobre todo, del bolsillo.

¿Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro en la Argentina?

Según la información oficial de MacStation, estos son los precios de lanzamiento de la nueva generación:

iPhone 18 Pro: desde $3.199.990

desde $3.199.990 iPhone 18 Pro Max: desde $3.439.990

desde $3.439.990 Apple Watch Series 12: desde $959.990

Los valores corresponden a las versiones de entrada de cada modelo. Las variantes con más almacenamiento tienen precios más altos.

¿Dónde se puede comprar?

MacStation vende los nuevos equipos en sus ocho tiendas físicas y en su sitio web. En la Ciudad de Buenos Aires, los locales están en Barrio Norte (Ayacucho 1184), Recoleta (Av. Santa Fe 1899), Cañitas (Maure 1789) y Alcorta Shopping. En el Gran Buenos Aires, en Nordelta y en Alto Avellaneda Shopping, y en el interior, en Neuquén y Córdoba.

Claro también comenzó a vender el iPhone 18 Pro y el Pro Max, en versiones de 256 GB y 512 GB y con garantía oficial. La compañía ofrece hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito seleccionadas y un 20% de descuento para los clientes con plan pospago que paguen en un solo pago, con cualquier medio excepto efectivo.

Con 18 cuotas sin interés, un equipo de $3.199.990 implicaría pagos de alrededor de $178.000 por mes, siempre que el precio de lista sea el mismo en cada canal de venta.

Qué trae de nuevo el iPhone 18 Pro

Una de las principales novedades es la cámara. Por primera vez en un iPhone, la cámara principal de 48 megapíxeles tiene apertura variable, lo que permite controlar cuánta luz entra y cuánto fondo aparece desenfocado, como en una cámara profesional. También suma controles manuales de velocidad de obturación, balance de blancos e histograma, pensados para quienes crean contenido.

La batería es otro de los cambios destacados. Según la información oficial, el iPhone 18 Pro Max ofrece hasta 45 horas de reproducción de video, el récord de la línea Pro hasta el momento. El nuevo chip A20 Pro, por su parte, promete hasta 40% más velocidad gráfica que la generación anterior, y un sistema de refrigeración más grande ayuda a que el teléfono no pierda rendimiento cuando se exige.

¿Cómo funciona la función para detectar fotos editadas?

Una de las novedades más llamativas es la función Imagen de Referencia, que permite verificar si una fotografía fue editada. La herramienta llega en un contexto en el que circulan cada vez más imágenes alteradas o creadas con inteligencia artificial, y en el que distinguir una foto real de una modificada se volvió cada vez más difícil.

El diseño también presenta cambios, con una Dynamic Island más pequeña, el espacio de la parte superior de la pantalla donde aparecen notificaciones y alertas, y un nuevo color borgoña para la línea Pro.

Apple Watch Series 12, un reloj que mide cómo está el cuerpo

El nuevo Apple Watch Series 12 apunta a la salud y el bienestar. Registra la frecuencia cardíaca cada cinco segundos y suma una función llamada Disposición, que asigna un puntaje diario de 0 a 10 para indicar qué tan preparado está el cuerpo para encarar la actividad física del día.

El reloj también mejora el conteo de pasos, incorpora el reconocimiento de canciones con Shazam y amplía la batería durante los entrenamientos al aire libre, hasta 10 horas. Con 15 minutos de carga rápida, ofrece hasta 12 horas de uso. Además, suma una versión en cerámica y una pantalla más resistente en los modelos de aluminio.

¿Conviene comprarlo ahora?

La llegada de una nueva generación suele generar dos tipos de compradores: los que quieren tener lo último y los que aprovechan para buscar el modelo anterior. Para estos últimos, conviene comparar los precios del iPhone 17, que suele quedar más accesible cuando llega la nueva línea.

Para quienes deciden comprar el nuevo modelo, las promociones bancarias y las cuotas sin interés pueden marcar la diferencia, sobre todo en las semanas previas al Black Friday y a Navidad, cuando aumentan las ofertas en tecnología.