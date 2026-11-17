El videojuego más esperado del año está a punto de salir a la venta en todo el mundo. Los precios de todas sus ediciones y cuánto sale con la consola

Después de más de diez años de espera, Grand Theft Auto VI (GTA VI) se podrá jugar en la Argentina desde la medianoche del jueves 19 de noviembre, es decir, apenas termine el miércoles, en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Es uno de los lanzamientos más esperados de la historia de los videojuegos y jugarlo tiene un costo que va bastante más allá del precio del juego.

Rockstar fijó el precio de la edición estándar en u$s79,99 y el de la Ultimate Edition en u$s99,99. Pero en el país esos valores no llegan limpios: a la cuenta hay que sumarle el IVA del 21% por servicios digitales. A eso se puede sumar la percepción de Ingresos Brutos, según la provincia.

Un dato a destacar en estos casos es que en abril de 2025 ARCA eliminó el recargo del 30% de percepción de Ganancias aplicado a las compras con tarjetas de crédito en dólares realizadas en plataformas de juegos online.

Con el dólar oficial a $1.575 en el Banco Nación al 17 de noviembre, la edición estándar sale unos $152.400. Y para quien todavía no tiene la consola, el gasto total supera el millón y medio de pesos.

¿Cuánto cuesta GTA VI en pesos?

El cálculo cambia según cómo se pague, porque la PlayStation Store cobra en dólares.

Edición estándar: unos $152.400 (u$s79,99 + IVA) .

. Ultimate Edition: unos $190.600.

En la tienda de Xbox, en cambio, el juego tiene precio en pesos: la Ultimate Edition figura a $141.990 más impuestos. Antes de impuestos, es un 10% menos que en la PlayStation Store, donde los u$s99,99 equivalen a unos $157.500.

La ficha oficial de la PlayStation Store confirma el horario: el lanzamiento está fijado para el 19/11 a las 12 a.m., hora argentina, el mismo que rige en Chile y Brasil.

Para no perder tiempo con la descarga, quienes reservaron ya pueden precargar el juego: la opción está habilitada desde el 10 de noviembre. Eso sí, conviene hacer lugar: según Rockstar, puede ocupar hasta 212 GB, según la consola. La precarga deja todo listo, pero no permite jugar antes de hora.

Cuánto hay que gastar para comprar la consola PS5 y el GTA VI

El juego no tiene versión para PC por ahora, y Rockstar no anunció fecha. Por eso, quien no tenga una PlayStation 5 o una Xbox Series tiene que comprar la consola.

Una PlayStation 5 Slim, en pack con el NBA 2K25, se consigue a $1.340.002 en Mercado Libre, según el registro de precios del 17 de noviembre. Para GTA VI no hace falta lectora: la caja física del juego trae solo un código de descarga.

La cuenta completa queda así:

Consola + edición estándar: unos $1.492.000.

Consola + Ultimate Edition: unos $1.530.600.

A eso hay que sumarle el espacio: con una descarga de hasta 212 GB, quien tenga la consola llena puede necesitar un disco externo o borrar otros juegos antes del jueves.

A diferencia de otros títulos, la primera etapa del juego es solo para un jugador. Como el modo online podría llegar recién el año próximo, por ahora no hace falta pagar PlayStation Plus.

La edición estándar incluye el juego completo. La Ultimate Edition suma una colección exclusiva de vehículos premium, armas y ropa, además de negocios de modificación de autos y una misión secundaria. Según Rockstar, ese contenido extra no llega todo junto: se va desbloqueando a medida que avanza la historia de Jason y Lucía, capítulo por capítulo.

Las preventas arrancaron en junio y quienes reserven el juego antes del 20 de noviembre reciben además el Pack Vintage de Vice City. La PlayStation Store también regala un mes de GTA+, la suscripción de Rockstar, a quienes reserven la versión digital. Se puede reclamar hasta el 31 de marzo, pero ojo: se renueva sola, así que conviene darla de baja si no se quiere pagar.

De qué se trata GTA VI, el juego más esperado del año

La historia transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y vuelve a Vice City, la ciudad basada en Miami que los fanáticos conocieron hace más de veinte años.

Los protagonistas son Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de ex convictos al estilo Bonnie y Clyde. Es la primera vez desde el juego original que la saga tiene una mujer como personaje principal. Según Rockstar, el mapa duplica en tamaño al de GTA V y tiene diez veces más edificios en los que se puede entrar.

Por qué todos hablan de GTA VI

Las cifras explican la expectativa. GTA V facturó u$s800 millones en sus primeras 24 horas en 2013. Para el nuevo título, una estimación de Sensor Tower al 10 de noviembre indica que ya se vendieron 9,69 millones de unidades en preventa, por unos u$s942 millones, más que lo que GTA V recaudó en su primer día.

Take-Two, la dueña de Rockstar, ratificó en su balance del 9 de noviembre que espera reservas netas de entre u$s8.000 y u$s8.200 millones en su año fiscal, con GTA VI como motor. Su CEO, Strauss Zelnick, dijo que las preventas están en niveles sin precedentes. El furor llega a las empresas: Logitech dio el día libre a sus 7.000 empleados el 19 de noviembre.

En la Argentina, el fenómeno tiene una lectura propia. Con precios que superan el millón y medio de pesos para arrancar desde cero, jugar GTA VI el día del lanzamiento es un gasto que exige hacer cuentas, elegir bien el medio de pago y, para muchos, recurrir a las cuotas o a los ahorros en dólares.

Para quienes ya tienen la consola, la decisión más importante es cómo pagar. Con dólares propios, el ahorro es de un 23% frente al pago en pesos. Para el resto, conviene hacer la cuenta completa antes del jueves, con consola incluida, y comparar precios entre tiendas, porque el valor de la PS5 cambia de un día para otro.