Uno de los certámenes más importantes del mundo en materia de quesos tuvo lugar en España, donde la producción argentina quedó bien arriba

La industria láctea nacional volvió a posicionarse en la élite gastronómica mundial tras lograr una destacada cosecha en los World Cheese Awards 2026, el certamen quesero más prestigioso del planeta. En la edición celebrada el pasado 12 de noviembre en la ciudad española de Córdoba, un total de 17 quesos argentinos obtuvieron distinciones internacionales, sobresaliendo entre ellos el Parmesano Vaquero de 18 meses, elaborado por la firma Lácteos Vaquero, que fue consagrado con el galardón especial al Mejor Queso de América Latina.

La competencia —organizada por la entidad británica Guild of Fine Food— reunió en esta oportunidad a más de 5.300 muestras provenientes de 45 países. Las piezas fueron evaluadas a ciegas por un exigente jurado internacional integrado por 270 especialistas de 51 nacionalidades, quienes calificaron aspectos sensoriales clave como la apariencia, el aroma, la textura y el sabor para otorgar medallas de Bronce, Plata, Oro, Súper Oro y premios especiales por región.

World Cheese Awards 2026: el listado completo de los 17 quesos argentinos premiados

Según el directorio oficial difundido por la organización del certamen, la delegación nacional logró reconocimientos en una amplia variedad de estilos, tiempos de maduración y líneas adaptadas (como opciones sin lactosa y libres de gluten):

Parmesano Vaquero (18 meses de maduración — ganador como Mejor Queso de América Latina) y Reggianitto Vaquero (18 meses).

GOYA Quesos Migue (8 meses) y Parmesano Quesos Migue (10 meses).

Línea La Quesera: Queso Azul libre de gluten, Queso Parmesano sin lactosa libre de gluten y Queso Sardo sin lactosa libre de gluten.

Variedades de pasta dura y semidura: Grana Padano de 12 meses, Pepato de 6 meses, Queso Romano libre de gluten, Queso Sbrinz libre de gluten tipo suizo, Queso Provolone y Queso Sardo libre de gluten.

Especialidades: Cuatro Esquinas, Toscano, Alba Lana Medalla y Gascony.

Impulso exportador para las pymes lácteas

Desde la cartera agropecuaria destacaron que el desempeño alcanzado en España constituye una vidriera estratégica para abrir nuevos mercados externos y consolidar el valor agregado de los alimentos argentinos. En esa línea, la Dirección Nacional de Lechería trabajó de manera articulada junto al SENASA y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) para brindar asistencia técnica y logística a las pymes nacionales sin experiencia previa en comercio exterior, permitiéndoles competir por primera vez en la máxima cita mundial del sector.