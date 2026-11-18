Una de las preguntas más frecuentes cuando se realizan compras a través de las plataformas es si es posible devolver un producto cuando tiene fallas

Comprar ropa, accesorios, artículos para el hogar o dispositivos electrónicos a través de plataformas internacionales como Temu y Shein se convirtió en una alternativa cada vez más utilizada por los consumidores argentinos, pues los precios competitivos y las promociones son parte de su atractivo, pero existe una situación que genera cada vez más consultas: ¿qué pasa cuando el producto llega fallado o deja de funcionar después de algunas semanas de uso?

El problema puede ser especialmente frustrante cuando el artículo funciona inicialmente, pero deja de hacerlo dos meses después de recibido. En esos casos, muchos compradores creen que perdieron el dinero porque venció el plazo habitual para solicitar una devolución. Sin embargo, hay una diferencia importante entre las políticas comerciales de las plataformas y los derechos que establece la legislación argentina.

Qué hacer si el producto comprado en Temu no funciona

Temu dispone de un sistema de devoluciones y reembolsos que se gestiona desde la cuenta del comprador. El procedimiento habitual consiste en ingresar a los pedidos, seleccionar el artículo y elegir la opción de devolución o reembolso.

La plataforma establece plazos que pueden variar según el producto y las condiciones de compra, ya que en numerosos artículos contempla una primera devolución gratuita y exige despachar el paquete dentro del plazo indicado una vez aprobado el trámite. Para ello, el comprador debe explicar el motivo del reclamo y, cuando se trata de una falla, adjuntar fotografías o videos que permitan demostrar el problema.

Una cuestión importante es que el reintegro puede realizarse al medio de pago original o como crédito dentro de la plataforma, en tanto que el tiempo de acreditación depende del método elegido y de la entidad financiera. Si el producto dejó de funcionar dos meses después, conviene abrir igualmente un reclamo desde la cuenta y explicar que se trata de una falla posterior a la recepción, no de un arrepentimiento de compra.

Cómo reclamar a Shein por un artículo defectuoso

Shein también tiene un sistema de devoluciones que se gestiona desde el apartado de pedidos. El plazo habitual de devolución comercial es de 30 días, aunque existen condiciones particulares para determinados productos. Cuando se trata de un artículo defectuoso, el comprador debe ingresar al pedido, seleccionar el producto y describir el inconveniente, para lo que es recomendable acompañar el reclamo con imágenes y videos.

En las condiciones de atención de productos defectuosos pueden existir plazos especiales, que deben verificarse según el artículo y el mercado desde el cual se realizó la compra. En ambos casos, es importante conservar el número de pedido, los comprobantes de pago y todas las comunicaciones mantenidas con la plataforma.

La garantía legal argentina: seis meses para productos nuevos

Este es uno de los aspectos más importantes para los consumidores, pues la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece una garantía legal mínima de seis meses para los productos nuevos y de tres meses para los usados. En tal sentido, el artículo 11 contempla la responsabilidad por los defectos o vicios de cualquier índole que afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento y además, los artículos 12 y 13 establecen obligaciones relacionadas con el servicio técnico y la responsabilidad de quienes participan en la comercialización.

El artículo 17 contempla distintas alternativas cuando la reparación no resulta satisfactoria: el consumidor puede solicitar la sustitución del producto, devolverlo y recuperar lo pagado o reclamar una reducción proporcional del precio. Esto significa que el vencimiento del plazo comercial de devolución de una plataforma no necesariamente implica que desaparezcan los derechos que puedan corresponderle al comprador bajo la legislación argentina.

Hay, no obstante, una cuestión práctica: cuando la compra se realiza a un vendedor extranjero, la aplicación efectiva de la normativa argentina y la posibilidad de exigir el cumplimiento de una garantía pueden resultar más complejas.

Paso a paso: cómo presentar el reclamo

Para aumentar las posibilidades de recuperar el dinero, conviene seguir una secuencia:

Documentar la falla: sacar fotografías y grabar un video que muestre claramente que el producto no funciona. Guardar los comprobantes: conservar el número de pedido, la fecha de compra, el pago y la recepción. Reclamar dentro de la plataforma: utilizar el sistema de atención al cliente de Temu o Shein y pedir expresamente un reembolso o una solución. Dejar constancia escrita: guardar capturas de pantalla de las respuestas y de las condiciones ofrecidas. Reclamar por otras vías: si no hay respuesta satisfactoria, acudir a los organismos de defensa del consumidor cuando exista competencia para intervenir.

Qué pasa si la plataforma no responde

Cuando el reclamo no obtiene respuesta, el consumidor puede acudir a los canales oficiales de defensa del consumidor. En este caso, una de las alternativas es la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, que permite iniciar reclamos y derivarlos al organismo correspondiente y también se puede consultar con Defensa del Consumidor de la jurisdicción donde reside el comprador.

Otra posibilidad, cuando el pago se realizó con tarjeta, es consultar con el banco o emisor sobre los mecanismos de desconocimiento o disputa de una operación. Sin embargo, hay que distinguir una compra no reconocida de un producto defectuoso: no son el mismo tipo de reclamo y no corresponde presentar como desconocida una operación que efectivamente se realizó.

Para evitar inconvenientes, es recomendable conservar:

Confirmación de compra y número de pedido.

Factura o comprobante de pago.

Fecha de recepción.

Fotografías del producto.

Video que muestre la falla.

Conversaciones con el servicio de atención al cliente.

Respuesta de la plataforma y número de reclamo.

La conclusión: que hayan pasado dos meses no significa que se perdió el derecho a reclamar y por lo tanto, el consumidor que compró un reloj, un electrodoméstico pequeño, un accesorio tecnológico o una prenda en Temu o Shein no debería dar por perdido su dinero simplemente porque transcurrieron 60 días. Las políticas comerciales de devolución de las plataformas son una cuestión y la garantía legal aplicable es otra. La diferencia puede ser determinante para quienes reciben un artículo defectuoso o descubren que dejó de funcionar poco tiempo después de comprarlo.