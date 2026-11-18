Nicolás Francella es socio de Mailo y cuenta con locales cerca de Nordelta y en Devoto. Qué se puede comer y cuánto sale la opción más económica

Muchos famosos encontraron en la gastronomía un segundo negocio, lejos de los sets de grabación. Algunos abren bares, otros lanzan su propio pan dulce y unos pocos se animan a manejar un restaurante. Nicolás Francella es uno de ellos.

El actor, hijo de Guillermo Francella, es uno de los cuatro socios de Mailo, un restaurante que nació a metros de Nordelta y que desde 2025 también tiene un local en Villa Devoto. La cocina gira alrededor de un horno de barro y el fuego a la leña.

Pero lo que más curiosidad despierta no es solo quién está detrás, sino cuánto cuesta sentarse a comer ahí. Según la carta digital del restaurante, una cena para dos puede ir de unos $119.000 a más de $250.000, según lo que se elija.

Para quienes quieren probarlo sin gastar tanto, hay una alternativa: un menú de almuerzo completo por $33.000, de martes a viernes, con entrada, principal, postre y bebida incluidos.

¿Quién es Nicolás Francella, el actor detrás de Mailo?

Su carrera en televisión despegó con Aliados, la ficción juvenil que también tuvo su versión teatral en el Gran Rex, y siguió con Viudas e hijos del Rock and Roll, Las Estrellas y Pequeña Victoria. En 2022 formó parte de la serie María Marta: el crimen del country y de las películas Un crimen argentino y En la mira, y en 2023 estrenó Una flor en el barro. Ahora se prepara para su salto internacional: el 11 de diciembre llega a Netflix "En nombre de otro", un thriller español dirigido por Oriol Paulo en el que comparte elenco con Mario Casas, Blanca Suárez y Eduard Fernández.

¿Cómo es Mailo y qué se come?

El local original de Mailo está en Av. Agustín M. García 8155, en Rincón de Milberg (Tigre), a metros de la entrada a Nordelta. La propuesta se apoya en la cocina a la leña. El ambiente combina madera, muchas plantas y una decoración cálida, pensada para almuerzos tranquilos al mediodía y cenas con amigos, familia o compañeros de trabajo a la noche. De día, el salón es luminoso y relajado; de noche, se vuelve más cálido y sofisticado.

Restaurante Mailo de Nicolás Francella cerca de Nordelta

Entre las entradas aparecen la provoleta, el halloumi al horno de barro, las croquetas de espinaca con hummus de zanahoria y un tartar de salmón crocante. En los principales, la carta ofrece pastas, risottos, milanesas y cortes a la parrilla, además de un brisket que se cocina durante seis horas en el horno de barro. También hay medio pollo a las brasas, trucha salmonada, flat iron y guarniciones como papas fritas de triple cocción, boniatos asados o vegetales al rescoldo.

Según Google, el local Mailo de Nordelta tiene una calificación de 4,3 estrellas sobre más de 1.500 reseñas.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Nicolás Francella?

Estos son algunos de los precios que figuran en la carta digital del local de Nordelta. Los valores de la sucursal de Devoto podrían variar.

Entre las entradas, los precios van desde $7.000 por una empanada de bife ancho hasta $32.000 por el tartar de salmón, y la provoleta sale $16.000. Las pastas y los risottos cuestan entre $28.000 y $35.000, y en el tope están los ñoquis de calabaza, uno de los platos de la casa.

La milanesa popeye, hecha con centro de ojo de bife, sale $39.000. En la parrilla, el ojo de bife black angus de 450 gramos cuesta $46.000 y la entraña de 600 gramos, $57.000, el plato más caro de la carta. Los postres van de $15.000 a $21.000.

Para tomar, una gaseosa sale $5.300, un Aperol spritz o un gin tonic, $14.000, y los vinos arrancan en $22.000. La botella más cara es una champaña de $272.000.

El menú de almuerzo, que se sirve de martes a viernes sin feriados, incluye entrada, principal, postre y bebida por $33.000, o $37.000 si se paga con tarjeta o Mercado Pago. Hay opciones como polenta frita o croquetas de entrada; milanesa popeye, chicken parmesan a la leña, petit beef o pasta de principal; y vigilante, helado o mini pavlova de postre, con gaseosa, agua, copa de vino o media pinta.

¿Cuánto sale una cena para dos?

Con los precios de la carta, iProfesional armó tres opciones para una pareja. La más económica ronda los $119.100: croquetas, una pasta y un risotto, dos postres simples y dos gaseosas.

Una cena clásica sale unos $172.000, con provoleta, milanesa y ojo de bife con papas fritas, dos postres y una botella de vino. Y para darse un gusto, con tartar de salmón, entraña y ojo de bife en costra de hongos, papas trufadas, dos profiteroles y un vino de alta gama, la cuenta llega a unos $251.500.

La carta no aclara si se cobra servicio de mesa, por lo que el total final podría ser algo mayor.

¿Por qué los famosos apuestan a la gastronomía?

El caso de Francella no es aislado. Cada vez más figuras del espectáculo usan su nombre para impulsar negocios propios, lejos de las cámaras. Sebastián Estevanez, por ejemplo, dejó la actuación para dedicarse a un rubro completamente distinto.

La fama ayuda a atraer clientes al principio, pero no alcanza para sostener un restaurante durante años. Para eso hacen falta una propuesta clara, buena ubicación y clientes que vuelvan. En el caso de Mailo, la apuesta pasa por el fuego, un ambiente cuidado y una zona con alto poder adquisitivo, donde los vecinos de los barrios cerrados buscan salir a comer sin viajar a la Capital. La llegada a Devoto, un barrio porteño con una movida gastronómica propia, muestra que el proyecto ya busca crecer más allá de la zona norte.