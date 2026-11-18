La marca de café de Rosario sumó la empresa de sándwiches, ensaladas y platos listos que se venden en tiendas de estaciones de servicio

La operación busca expandir el negocio de La Virginia al creciente consumo fuera del hogar.

La Virginia, la marca de café y té que nació hace más de un siglo en Rosario, compró Grandwich, la empresa que fabrica sándwiches, ensaladas y platos listos para comer. La operación se hizo a través de Cafés La Virginia S.A., que adquirió Panino S.A., la firma dueña de la marca. Así lo anunció la propia compañía, que presentó la operación como un paso para crecer en el consumo fuera del hogar.

Hoy, según los números que publica la empresa, La Virginia comercializa más de 300 productos, tiene 16 sucursales que abastecen a todo el país y exporta a más de 18 países. Además, asegura que se consumen 10 millones de sus infusiones todos los días y que otros 10 millones de platos se condimentan a diario con sus especias.

Su lema es "Bueno para vos", y es probable que muchos hayan comido alguno de sus productos: se venden sobre todo en las tiendas Full de YPF, y también en las de Axion y Shell, los lugares donde millones de personas compran algo rápido para comer al paso, en la ruta, en la ciudad o entre reuniones.

La compañía explicó que Grandwich tiene casi 30 años de trayectoria y que aporta "un equipo apasionado" que comparte los valores de la compañía compradora: calidad, innovación y compromiso con el cliente.

La movida tiene lógica comercial: La Virginia es una de las marcas de café y té más conocidas de la góndola, pero ahora apunta a quienes comen fuera de casa. Con esta compra, la marca suma algo para acompañar el café, justo en el canal donde más se consume al paso.

Qué ofrece Grandwich y dónde se venden sus productos

Grandwich elabora una línea amplia de comidas frescas. En sándwiches tiene baguettes, ciabattas, focaccias, rolls fríos y crocantes, paninis, tostados, clásicos y hamburguesas.

También ofrece ensaladas como Caesar, Del chef, Italiana y una vegetariana con aderezo cítrico, y platos listos para calentar:

Lasagna bolognesa

Risotto de calabaza

Milanesa de peceto a la napolitana con papas rústicas

Pechuga grillé con vegetales

Las porciones están pensadas como una comida individual. Según los datos que publica la marca, la ensalada Caesar pesa 260 gramos y tiene 413 calorías, mientras que la milanesa a la napolitana con papas rústicas pesa 300 gramos y suma 466 calorías.

Según la información que publica la empresa, sus productos son hechos a mano todos los días, con ingredientes naturales y sin conservantes ni aditivos. Para la producción, dice combinar ese trabajo manual con robots y tecnología de última generación.

Los números detrás de la empresa que compró La Virginia

Los números que muestra la compañía dan una idea del tamaño del negocio que compró La Virginia:

Una flota propia de camiones para la distribución

180 empleados , entre ellos 12 tecnólogos en alimentos que controlan los productos y desarrollan nuevos

, entre ellos 12 tecnólogos en alimentos que controlan los productos y desarrollan nuevos Certificación ISO 22000, una norma internacional de inocuidad alimentaria

Que la logística sea propia es clave en este rubro: un sándwich fresco sin conservantes tiene poca vida útil, por lo que llegar rápido y seguido a cada punto de venta es parte central del negocio, sobre todo en tiendas de estaciones de servicio que, en muchos casos, abren las 24 horas.

¿Cómo creció La Virginia?

La historia de la compañía empezó en 1915 como un emprendimiento familiar, en unas pequeñas instalaciones de Rosario, y sigue siendo una empresa familiar. Desde 1940, fue sumando sucursales para llegar a todo el país, y hoy asegura que tiene presencia en prácticamente todo el territorio argentino.

Con los años, el café dejó de ser su único negocio. Hoy su portafolio abarca infusiones, especias y condimentos, chocolatada, pastas y otros productos que llegan a las góndolas de supermercados, almacenes y autoservicios de todo el país.

La Virginia, la marca de café nacida en Rosario, suma ahora el negocio de los sándwiches

Para abastecer esa variedad de productos, la empresa trae materias primas e insumos de más de 20 países. También destaca que invierte en equipamiento, tecnología e investigación para mejorar sus procesos, y que realiza estudios de mercado dentro y fuera del país para detectar nuevas tendencias de consumo.

Una de esas tendencias es, justamente, la de comer fuera de casa. Con Grandwich, La Virginia suma una marca de comida fresca lista para consumir, un rubro muy distinto al de los productos envasados que pueden pasar meses en una alacena.

En materia de calidad, las dos compañías hablan el mismo idioma. La Virginia tiene su sistema de gestión certificado bajo la norma FSSC 22000, y Grandwich cuenta con la certificación ISO 22000. Ambas son normas internacionales de inocuidad alimentaria, y la primera se apoya en la segunda.

Comprar una empresa con casi 30 años en el rubro, en lugar de crear una línea propia de sándwiches desde cero, le permite a La Virginia entrar a un negocio nuevo con una estructura que ya funciona: productos probados, logística propia, equipo técnico y presencia en las heladeras de las principales estaciones de servicio.

¿Qué cambia para quienes compran estos sándwiches?

Por ahora, nada. Según la empresa, Panino seguirá operando bajo la marca Grandwich, con el foco puesto en garantizar la continuidad del servicio a sus clientes y proveedores. La Virginia no anunció cambios en los productos, los precios ni los puntos de venta.

Quedan varias preguntas abiertas: si en algún momento habrá productos con la marca La Virginia en esas heladeras, si Grandwich llegará a nuevas cadenas o si la compra traerá combos de café con sándwich, una combinación habitual en cualquier mostrador.

Lo que sí deja en claro la operación es que las grandes marcas de consumo masivo ya no se conforman con la góndola del supermercado. La pelea ahora también se da en la heladera de la estación de servicio, donde el cliente decide en segundos qué llevarse para comer en el camino.