El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó adelante un nuevo operativo de desalojo y recuperó un histórico conventillo que permanecía tomado desde hacía más de dos décadas en el barrio de La Boca. La propiedad, ubicada en la intersección de la avenida Pedro de Mendoza y la calle Quinquela Martín -a solo cuatro cuadras del emblemático paseo Caminito-, presentaba condiciones de extrema precariedad edilicia y un peligro inminente de colapso estructural.

Con esta restitución, la gestión encabezada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, alcanza las 69 propiedades recuperadas únicamente en la zona de La Boca, mientras que el acumulado total asciende a 1.037 inmuebles restituidos a sus legítimos dueños en los distintos barrios porteños. Las intervenciones implementadas por el Ejecutivo de la Capital Federal representan la devolución de un patrimonio inmobiliario estimado en más de u$s500 millones.

De acuerdo con el informe oficial emitido por las autoridades porteñas, el operativo policial se desencadenó tras la denuncia presentada por los descendientes de los propietarios originales y luego de una inspección de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Durante el procedimiento se constató además que uno de los ocupantes ilegales cobraba sumas de dinero a las demás familias bajo el falso pretexto de abonar los impuestos del inmueble.

Cómo fue el operativo en La Boca y la palabra de las autoridades

El despliegue en la propiedad usurpada demandó la participación coordinada de diversas áreas operativas de la administración porteña para garantizar la seguridad en el perímetro. Las acciones fueron ejecutadas por efectivos de la Policía de la Ciudad a cargo del cerrojo de seguridad, en conjunto con personal de la Agencia Gubernamental de Control, que ratificó la clausura por riesgo inminente de derrumbe. Asimismo, intervinieron la Guardia de Auxilio y Emergencias para la consolidación edilicia y el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes para asistir a los menores presentes.

Tras la clausura definitiva del acceso al conventillo, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, remarcó la postura oficial frente a las usurpaciones en la vía pública: "Desde el primer día decidimos recuperar esa zona y que el patrimonio de los porteños vuelva a los porteños. Vamos a seguir haciendo estos operativos para liberar todas las propiedades que fueron tomadas de forma ilegal".

El plan de transformación urbana para el corredor turístico de Necochea

La recuperación de este inmueble se enmarca dentro del Plan de Integración y Desarrollo del Sur, una iniciativa orientada a revitalizar el tejido comercial, cultural y turístico de La Boca. Desde el inicio de las acciones en agosto de 2024, el Gobierno porteño ha liberado una serie de PHs, conventillos y una antigua fábrica recuperada en la calle Aristóbulo del Valle:

Corredor Necochea: se restituyeron 8 propiedades a lo largo de las cuadras del 700 al 1200.

Esquina Suárez y Necochea: el predio completo será destinado a un polo de desarrollo cultural.

Obras de infraestructura: ampliación y nivelación de veredas, nueva iluminación LED, arbolado urbano y obras de drenaje pluvial para evitar anegamientos.

Con la nivelación peatonal finalizada y la eliminación de los desniveles históricos sobre la calle Necochea, la Ciudad busca devolver la seguridad y el dinamismo comercial al acceso tradicional frente al Riachuelo, consolidando un entorno seguro para los vecinos del barrio y los miles de turistas que visitan la zona a diario.