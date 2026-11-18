La marca ofrece rebajas de hasta el 60% en su tienda online oficial, con modelos urbanos y deportivos para hombre y mujer. Las mejores ofertas

Las promociones de zapatillas de primeras marcas siguen ofreciendo oportunidades para quienes buscan renovar su calzado sin pagar los precios habituales. Una de las opciones disponibles es el outlet online de New Balance Argentina, donde la compañía reúne modelos de temporadas anteriores y productos seleccionados con importantes rebajas.

En la sección de descuentos de su página oficial aparecen zapatillas urbanas, de running y de entrenamiento, con rebajas que llegan al 60%. Entre las alternativas se encuentran modelos conocidos como las New Balance 327, 574, 480 y T500, además de calzado deportivo de las líneas Fresh Foam y FuelCell.

Outlet de New Balance: qué zapatillas tienen hasta 60% de descuento

La tienda oficial de New Balance cuenta con una sección de ofertas que permite consultar las promociones y filtrar los productos por género, categoría, talle y precio.

Entre las ofertas publicadas se destacan las siguientes:

New Balance 327 unisex: a $62.000, con un descuento del 60%.

New Balance 327 para mujer: a $77.500, con una rebaja del 50%.

New Balance NM574 unisex: a $80.999, con 50% off.

New Balance T500 unisex: a $82.500, con una rebaja del 50%.

New Balance 996v2 para mujer: a $97.999, con 30% off.

New Balance 574 unisex: a $108.499, con una rebaja del 30%.

New Balance 574 Legacy unisex: a $115.499, con un descuento del 30%.

New Balance 204L unisex: a $129.499, con una rebaja del 30%.

New Balance 2010 para hombre: a $137.500, con un descuento del 50%.

Las New Balance 327 se encuentran entre los modelos más reconocibles de la marca por su estética inspirada en el calzado deportivo de los años setenta. Por su parte, las 574 son una de las líneas clásicas de la compañía, mientras que las T500 recuperan el estilo de las zapatillas de tenis.

New Balance también ofrece zapatillas de running con rebajas del 50%

Las promociones no se limitan al calzado urbano. La compañía también incluye zapatillas diseñadas para correr, entrenar y realizar actividades al aire libre.

Entre los modelos deportivos que aparecen en oferta se encuentran:

New Balance 411 para hombre: a $74.799, con 20% off.

New Balance 410 v8 para hombre: a $87.499, con una rebaja del 30%.

New Balance FuelCell Propel v5 para hombre: a $92.500, con un descuento del 50%.

New Balance FuelCell Propel v5 para mujer: a $92.500, con 50% off.

New Balance 410v9 para hombre: a $99.999, con un descuento del 20%.

New Balance Fresh Foam 680v9 para mujer: a $108.499, con una rebaja del 30%.

New Balance Fresh Foam 680 V9 para hombre: a $108.499, con un descuento del 30%.

New Balance Fresh Foam X 880v15 para hombre: a $131.999, con una rebaja del 40%.

Cómo comprar las zapatillas New Balance en oferta

Para acceder a las promociones, los consumidores deben ingresar a la página oficial de New Balance Argentina y dirigirse a la sección SALE. Desde ahí es posible seleccionar la categoría de calzado, elegir entre modelos para hombre, mujer o unisex y utilizar los filtros de talles y precios.

Antes de finalizar la compra, conviene verificar que el talle elegido conserve el descuento anunciado. También es recomendable consultar las condiciones de envío, los medios de pago y la política de cambios.

Las promociones están sujetas a disponibilidad de stock y pueden variar entre colores y versiones de un mismo modelo.