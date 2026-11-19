Coto ofrece ropa H&M con 60% de descuento en prendas seleccionadas. Qué modelos hay, cuánto cuestan y hasta cuándo se pueden comprar

La liquidación de ropa H&M en Coto ofrece una oportunidad de ahorro para quienes buscan aprovechar descuentos en sus compras de indumentaria. La promoción alcanza el 60% en prendas femeninas seleccionadas, con precios desde $7.999,60 y vigencia hasta el 30 de noviembre en la sucursal del Abasto.

La propuesta incluye ropa femenina de distintos estilos, desde musculosas, tops y remeras hasta jeans, pantalones, vestidos y conjuntos para salir. Los valores corresponden a los artículos identificados en los percheros del hipermercado y permiten encontrar alternativas de la marca internacional a precios rebajados.

La oferta puede resultar una oportunidad para quienes buscan renovar el guardarropa y aprovechar antes de que termine noviembre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la disponibilidad de modelos y talles depende del stock de cada local. La cadena ya había llamado la atención con otras liquidaciones de ropa en Coto con descuentos de hasta el 70%.

Qué ropa H&M se consigue con 60% de descuento en Coto

El relevamiento realizado en la sucursal del Abasto muestra una selección de prendas femeninas con distintos precios. Entre las opciones más económicas aparecen musculosas y bodies, mientras que los valores más altos corresponden a conjuntos de fiesta y algunas prendas de abrigo.

Estos son algunos de los productos identificados y sus precios:

Básicos, tops y blusas

Musculosa blanca : $7.999,60.

: $7.999,60. Body turquesa : $7.999,60.

: $7.999,60. Tops surtidos, con diseños cebra, negro corto, plateado, verde flúor y lila : $9.999,60.

: $9.999,60. Remera de manga larga con aberturas : $9.999,60.

: $9.999,60. Blusa estampada floreada: $12.399,60.

Pantalones, shorts y jeans

Shorts en tonos beige, negro y crudo/naranja : $15.999,60.

: $15.999,60. Pantalón sastrero o casual negro : $18.399,60.

: $18.399,60. Jean clásico de dama : $19.999,60.

: $19.999,60. Pantalón de talles Plus : $21.999,60.

: $21.999,60. Jean de dama de talles Plus: $23.999,60.

Vestidos y prendas de fiesta

Vestido corto negro básico : $13.999,60.

: $13.999,60. Vestidos cortos estampados y lisos : $18.399,60.

: $18.399,60. Vestido largo verde : $20.999,60.

: $20.999,60. Vestido corto floreado con diseño drapeado : $23.999,60.

: $23.999,60. Vestido largo plisado en tono oscuro: $27.999,60.

$27.999,60. Conjuntos de fiesta con lentejuelas, con opciones de top o vestido y pantalón: $29.999,60.

Abrigos livianos y sweaters

Chaleco urbano gris con inscripción "NY" : $21.999,60.

: $21.999,60. Buzo tejido fucsia con cuello polo: $23.999,60.

Hasta cuándo se puede aprovechar el descuento de H&M en Coto

La liquidación del 60% en prendas seleccionadas estará disponible hasta el 30 de noviembre. El relevamiento de precios se realizó en la sucursal del Abasto, por lo que no está confirmado que la misma promoción se aplique en otros hipermercados de la cadena.

La variedad de modelos, colores y talles dependerá del stock disponible en cada local. Quienes quieran aprovechar la oferta pueden consultar previamente en la sucursal a la que planean acercarse para verificar qué prendas siguen disponibles.

H&M en Coto: cómo llegó la marca internacional a los supermercados

La presencia de H&M en Coto comenzó en diciembre de 2025, cuando la cadena incorporó una colección de la firma sueca en una selección de hipermercados.

La propuesta se presentó como una cápsula exclusiva de indumentaria y marcó una novedad para el mercado local: por primera vez, los clientes podían encontrar prendas de la marca dentro de un supermercado, en un contexto en el que otras marcas internacionales comenzaron a vender ropa en supermercados argentinos.

En aquella primera etapa, la comercialización se concentró en seis sucursales: Abasto, Nordelta, Tortugas, Moreno, Ciudadela y Mar del Plata. La colección incluía principalmente ropa femenina, con opciones de verano como remeras, tops, blusas, shorts, polleras, jeans y vestidos.

La incorporación de la marca amplió la oferta de indumentaria de Coto, que ya comercializaba prendas de otras etiquetas y de su propia línea. La iniciativa también acercó al público argentino una firma internacional que suele formar parte de las compras de quienes viajan al exterior.

En ese contexto, la liquidación actual del Abasto introduce una diferencia respecto de los precios relevados durante el desembarco. En diciembre de 2025, algunas prendas se ofrecían desde los $19.000 y los vestidos y pantalones rondaban los $45.999. Ahora, el relevamiento muestra artículos seleccionados desde $7.999,60, aunque se trata de modelos y productos diferentes, por lo que no corresponde tomar esos valores como una comparación directa de una misma prenda.