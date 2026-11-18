El robo de teléfonos celulares en la vía pública es uno de los delitos cotidianos que más afecta a los habitantes de las grandes ciudades de la Argentina, alimentado por una extensa red clandestina de reventa, desarme y liberación de equipos. Frente a esta problemática, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este miércoles en Rosario los detalles de implementación de la denominada Ley de Celulares, una norma sancionada recientemente por la Legislatura provincial que busca desarticular el mercado ilegal de dispositivos tecnológicos mediante controles callejeros y una estricta regulación comercial.

Durante el acto encabezado en la Sede de Gobierno de Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, definió al delito predatorio como un objetivo central de la gestión y advirtió que cada arrebato representa el eslabón visible de un circuito ilícito más amplio. "Buscamos abordar de manera integral un delito que afecta a toda la comunidad", remarcó el funcionario, acompañado por autoridades provinciales y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Ley contra celulares robados en Santa Fe: controles policiales en la calle y el rol clave del IMEI

Uno de los pilares operativos de la flamante legislación faculta a las fuerzas de seguridad a realizar verificaciones preventivas en la vía pública. A partir de su aplicación, los ciudadanos deberán exhibir el código IMEI de sus teléfonos cuando la Policía lo requiera, una medida que, según aclaró Cococcioni, no estará sujeta a un criterio previo de sospecha sino que se enmarca en las facultades de control preventivo para desalentar la compra de equipos de origen dudoso.

Para agilizar este procedimiento, el Ministerio de Justicia y Seguridad desarrolla aplicaciones específicas que serán instaladas en dispositivos provistos a los efectivos policiales, permitiéndoles escanear el identificador único de 15 dígitos y contrastarlo en tiempo real con la base de datos de denuncias del MPA. Entre los principales puntos técnicos y operativos se destacan:

Registro obligatorio para comercios: Se crea el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines, donde deberán inscribirse todas las personas y empresas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen o reacondicionen equipos usados.

Se crea el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines, donde deberán inscribirse todas las personas y empresas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen o reacondicionen equipos usados. Trazabilidad e inspecciones: Los locales habilitados estarán obligados a exhibir el IMEI de cada teléfono a la venta e identificar fehacientemente a la persona que lo entregó, debiendo denunciar de inmediato ante el MPA si detectan equipos con reporte de robo o con sus identificadores adulterados.

Los locales habilitados estarán obligados a exhibir el IMEI de cada teléfono a la venta e identificar fehacientemente a la persona que lo entregó, debiendo denunciar de inmediato ante el MPA si detectan equipos con reporte de robo o con sus identificadores adulterados. Cómo consultar y denunciar el código: El IMEI puede obtenerse fácilmente marcando *#06# en el teclado del teléfono. Desde la Fiscalía General insistieron en la importancia de incluir este dato al radicar denuncias al 911 o en los Centros de Denuncias, ya que en una prueba piloto realizada sobre 680 casos en Rosario solo una de cada cuatro presentaciones lo aportaba, pese a que permitió iniciar 160 investigaciones y recuperar dispositivos sustraídos.

Santa Fe y su nueva ley de celulares para terminar con los robos

Más allá de restituir los bienes a sus legítimos dueños, desde el Ministerio Público de la Acusación subrayaron que el control sobre los dispositivos móviles tiene un impacto directo en la seguridad pública general. El fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, explicó que la normativa permitirá lograr una persecución penal más eficaz, dado que las organizaciones criminales suelen recurrir a teléfonos robados para comunicarse y dificultar el rastreo judicial de sus operaciones.