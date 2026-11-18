La muestra basada en la obra de Quino ya superó los 55.000 visitantes y seguirá hasta marzo en Recoleta. Precios, horarios y cómo es por dentro

Mafalda Inmersiva ya recibió a más de 55.000 visitantes en sus primeros 45 días y se convirtió en una de las muestras más convocantes del año en Buenos Aires. La experiencia, basada en la obra de Quino, seguirá abierta durante todo el verano, hasta marzo de 2027, en el Centro Cultural Recoleta.

La propuesta permite recorrer el universo de Mafalda, Felipe, Manolito, Susanita y el resto de los personajes en 14 salas con proyecciones, esculturas, pantallas interactivas y realidad virtual. Abrió el 1 de octubre y es el estreno mundial de una muestra que después saldrá de gira por otros países.

Manolito, Mafalda, Susanita y Felipe en la Legislatura

El éxito de público vino acompañado de un reconocimiento oficial: la Legislatura porteña la declaró de Interés Cultural, a través de la Declaración 453/2026.

¿Cuánto cuesta ir a Mafalda Inmersiva?

Para quienes estén pensando en ir en las vacaciones, estos son los precios de las entradas, los horarios y lo que hay que saber antes de visitarla.

El valor de la entrada depende del día y del horario. Según los precios informados en octubre, de martes a viernes la entrada cuesta $33.600 en la franja horaria de 12 a 14:30hs y $46.000 de 15 a 20hs. Los sábados, domingos y feriados sube a $55.000.

Para las familias, la muestra ofrece un pack de cuatro entradas por $96.000, válido para la misma franja horaria. Es, por lejos, la opción más conveniente: cada entrada sale $24.000, menos que la general más barata.

Quienes quieran completar la experiencia pueden sumar la sala de realidad virtual por $11.200 adicionales.

Las entradas se compran en la boletería del Centro Cultural Recoleta y a través de Ticketek. Como los valores pueden actualizarse durante la temporada, conviene confirmarlos antes de ir.

Días, horarios y dónde queda

La muestra funciona en el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los horarios son de lunes a viernes de 12 a 20, y los sábados, domingos y feriados, de 11 a 20. El recorrido completo dura alrededor de una hora. Como los fines de semana y los feriados son los días más caros y concurridos, conviene sacar la entrada con anticipación.

Más información sobre la experiencia está disponible en su sitio oficial y en su cuenta de Instagram, @mafaldainmersiva.

¿Cómo es la muestra de Mafalda en Recoleta?

La experiencia ocupa 1.300 metros cuadrados y llevó casi tres años de desarrollo. Trabajaron en ella más de 300 profesionales de distintas disciplinas, con equipos de la Argentina, España y el Reino Unido.

El recorrido combina videomapping, animaciones que respetan el trazo original de Quino, proyecciones envolventes, esculturas de los personajes en tamaño real y pantallas interactivas. Entre los espacios más destacados hay una maqueta de la ciudad con proyecciones y una sala de planetas pensada para jugar.

La última sala es de realidad virtual multiusuario, desarrollada en el país, donde se pueden escuchar las voces de los personajes. A lo largo de la visita se exhiben además cerca de un centenar de las más de 1.900 tiras que dibujó Quino.

Al final, una tienda ofrece productos de los licenciatarios históricos de Mafalda. La muestra cuenta con la licencia exclusiva de los herederos del dibujante, que acompañaron todo el proceso creativo.

¿Para quién está pensada?

Aunque la propuesta fue diseñada pensando en escuelas desde el nivel primario, convoca a público de todas las edades: desde quienes crecieron leyendo las tiras hasta chicos que descubren a Mafalda por primera vez.

Durante la entrega de la distinción, el legislador porteño Matías López, impulsor de la iniciativa, destacó que la muestra permite que algunos revivan momentos de su infancia y que otros conozcan ese universo por primera vez.

El director y productor general, Damián Kirzner, explicó que el desafío fue encontrar una nueva forma de acercar la obra a distintas generaciones, siempre con respeto por la esencia de Quino.

¿Quién está detrás de Mafalda Inmersiva?

Kirzner dirige desde hace doce años el festival Mediamorfosis, dedicado a la innovación en contenidos. Según contó, el proyecto se financió con una productora independiente e inversores privados, sin subsidios ni créditos bancarios.

De acuerdo con el director, el 90% del equipo pertenece a la industria argentina. La muestra ya había recibido otro reconocimiento antes de abrir: el premio Orillas Nuevas, que otorgan el Institut Français d’Argentine y la Embajada de Francia.

El mensaje de la familia de Quino

La familia Lavado, heredera del legado del dibujante, también envió unas palabras de agradecimiento por la distinción y recordó una reflexión del propio Quino: "Uno lee la historia de la humanidad y el hombre no cambia, cambia la tecnología pero el comportamiento humano sigue siendo el mismo".

Para la familia, fue justamente la tecnología, junto con el respeto por el autor, la que hizo posible esta experiencia. La frase resume bien la vigencia de una historieta que sigue sumando lectores, como muestran las frases de Mafalda que quedaron en la memoria de varias generaciones.

¿Qué pasará después de Buenos Aires?

Buenos Aires, la ciudad donde nació Mafalda, es la primera parada de un proyecto mucho más grande. Según sus creadores, el plan es que la muestra recorra Europa y América latina durante los próximos diez años.

Con más de 55.000 visitantes en apenas un mes y medio, las vacaciones de verano aparecen como la gran oportunidad para quienes todavía no la vieron. Para ahorrar, la mejor opción es ir en grupo de cuatro o elegir un día de semana al mediodía, cuando la entrada es más barata.