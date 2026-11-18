Fernández de Enciso quedó en el podio 2026, que incluye 28 calles de distintas ciudades. Gastronomía y espacios culturales explican su atractivo

Buenos Aires volvió a meterse entre los destinos urbanos destacados a nivel internacional. Esta vez, el reconocimiento no fue para un barrio entero ni para una atracción turística tradicional, sino para una calle: Fernández de Enciso, en Villa Devoto, fue elegida como la tercera más cool del mundo en 2026 por la revista Time Out.

La publicación especializada en viajes y cultura presentó su ranking anual, integrado por 28 calles de distintas ciudades y países. La selección estuvo a cargo de su red global de editores y expertos, que evaluaron lugares capaces de reflejar lo mejor de la vida urbana a través de sus restaurantes, bares, tiendas independientes, propuestas culturales y espacios de encuentro.

La clasificación incluye destinos de ciudades como Bangkok, Londres y Helsinki. En ese mapa internacional, la calle porteña consiguió un lugar en el podio gracias a una combinación de gastronomía, vida comercial, actividades comunitarias y una identidad barrial que conserva características tradicionales.

Time Out destaca la combinación de gastronomía, espacios culturales e historia de Villa Devoto - crédito Revista Time Out

Para elaborar el listado, los especialistas de Time Out analizaron diferentes aspectos de cada calle: su oferta gastronómica, la vida nocturna, las opciones de compras, las actividades comunitarias, los negocios locales y aquellos rasgos que la hacen diferente de otros puntos de la ciudad.

Por qué Fernández de Enciso quedó entre las calles más cool del mundo

Fernández de Enciso atraviesa el corazón de Villa Devoto, un barrio del noroeste de la Ciudad de Buenos Aires que ya había recibido reconocimiento internacional en 2025, cuando Time Out lo incluyó entre los barrios más cool del mundo.

El movimiento de vecinos y visitantes hacen de Villa Devoto un barrio digno de recorrer. - crédito Revista Time Out

En los últimos años, esta calle peatonal se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro de la zona. La llegada de nuevos restaurantes, cafeterías y comercios renovó su propuesta gastronómica y comercial, sin perder el encanto residencial que caracteriza al barrio.

Las calles arboladas, las casas bajas y el movimiento de vecinos y visitantes conviven con una oferta cada vez más amplia de locales. Uno de sus diferenciales es la posibilidad de disfrutar del espacio público: mesas al aire libre, sectores con sombra y una circulación peatonal que invita a recorrerla sin apuro.

Además, Fernández de Enciso conecta con la Plaza Arenales, uno de los espacios verdes más importantes de Villa Devoto. Allí, los vecinos se reúnen durante todo el año para participar de actividades culturales, deportivas y recreativas.

Dónde comer y tomar café en la calle más cool de Buenos Aires

Uno de los principales atractivos de Fernández de Enciso es su variedad gastronómica. La calle y sus alrededores reúnen restaurantes, cafeterías tradicionales, propuestas de especialidad y negocios independientes.

Distintas cafeterías han elegido la calle Fernández de Enciso, en Villa Devoto, para instalarse - crédito Revista Time Out

Entre los lugares destacados por Time Out aparece El Pastificio de Pablos, una alternativa para quienes buscan disfrutar de pastas caseras.

Otra de las recomendaciones es Casa Lucca, cuya terraza tiene vista directa a Fernández de Enciso y permite disfrutar del movimiento de la calle mientras se come.

Para quienes prefieren hacer una pausa con un café, Stylo Café representa una opción vinculada con la cultura tradicional de las cafeterías porteñas. En cambio, quienes buscan café de especialidad y algo dulce pueden visitar Atelier Fuerza y Dominga.

La propuesta comercial también incluye La Gran Galería Devoto, una galería histórica que invita a recorrer sus locales y conocer parte de la tradición comercial del barrio. Desde allí, un paseo hasta Plaza Arenales completa el recorrido por uno de los sectores más concurridos de Villa Devoto.

Pastelerías, teatros y edificios históricos para descubrir en Villa Devoto

El atractivo de Villa Devoto no termina en su oferta gastronómica. El barrio también cuenta con propuestas culturales, edificios históricos y comercios que se convirtieron en referencias para vecinos y turistas.

Uno de los puntos más conocidos es Betular Pâtisserie, la pastelería del chef Damián Betular. El local atrae visitantes con sus macarons, tartas de diseño, chocolates y diferentes creaciones de repostería.

La escena cultural tiene su lugar en el Teatro Devoto, un espacio comunitario restaurado que recibe obras teatrales, conciertos y espectáculos en vivo.

Para quienes se interesan por la arquitectura, otra parada es el Palacio Ceci, un edificio de inspiración europea con detalles que remiten a los primeros años del siglo XX.

El recorrido también puede incluir la tradicional esquina de Segurola y Habana, donde vivió Diego Maradona y que continúa siendo un punto de referencia para los fanáticos del fútbol.

Con restaurantes, cafeterías, pastelerías, galerías comerciales y espacios culturales, Villa Devoto consiguió proyectar su identidad más allá de Buenos Aires. El reconocimiento de Time Out pone el foco en una tendencia que combina la recuperación de los espacios públicos, el crecimiento de los negocios locales y el valor de la vida de barrio.