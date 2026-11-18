La obra pertenecía a los herederos del matrimonio Arrieta-Blaquier. Sotheby's la subastó en NY y superó todas las marcas anteriores del artista

Una obra de Vincent van Gogh que formaba parte de la colección Arrieta-Blaquier se vendió por u$s190.430.000 en una subasta realizada este miércoles por la noche en Nueva York. La cifra marcó un récord histórico para una pintura del artista neerlandés vendida en una subasta y convirtió al cuadro en una de las operaciones más relevantes del mercado internacional del arte.

La pintura, titulada Châtaigniers en Fleurs (Castaños en flor), fue realizada en 1890 y era la pieza más esperada de las 12 obras que los herederos del matrimonio Arrieta-Blaquier decidieron poner a la venta a través de Sotheby's.

El remate duró poco más de tres minutos. Finalmente, el cuadro quedó en manos de un comprador que se encontraba en la sala de subastas, según informó la casa Sotheby's.

La obra había salido a la venta con un precio inicial de u$s135 millones. Durante la puja, las ofertas elevaron su valor hasta los u$s165 millones, cifra correspondiente al precio de martillo. Al sumar las comisiones, el monto final alcanzó los u$s190,43 millones.

En la previa, Sotheby's había estimado que la pintura podría venderse por alrededor de u$s180 millones. El resultado superó esa proyección y estableció una nueva marca para el pintor.

Cómo es la obra de Van Gogh que rompió el récord en una subasta

Châtaigniers en Fleurs retrata un paisaje nocturno en Auvers-sur-Oise, Francia, la localidad en la que Van Gogh pasó los últimos dos meses de su vida.

En la escena aparece una figura solitaria que camina por una calle y un grupo de mujeres bajo un enorme castaño en flor. El cuadro fue realizado durante los últimos meses de vida del artista, quien murió en julio de 1890.

Uno de los factores que explican el interés que despertó la pintura es su escasa exposición pública. La obra no se exhibía ante el público desde hacía casi 60 años, según destacó Sotheby's en sus redes sociales tras concretarse la venta.

La pieza también había quedado envuelta en una controversia durante los días previos al remate. Una familia judía reclamó que la pintura había sido apropiada por los nazis. Sin embargo, los herederos de Arrieta-Blaquier informaron que habían alcanzado un acuerdo antes de la subasta, de acuerdo con lo publicado por Clarín.

La colección Arrieta-Blaquier recaudó más de u$s411 millones

El Van Gogh fue el quinto lote de los 12 que los herederos del matrimonio Arrieta-Blaquier llevaron a subasta. En conjunto, las obras alcanzaron una recaudación de u$s411.970.000.

La segunda pieza que concentraba mayor expectativa era Arlequin, del francés Paul Cézanne, que finalmente se vendió por u$s111.010.000. En este caso, el resultado quedó por debajo de la estimación inicial de Sotheby's, que había calculado un valor cercano a los u$s120 millones.

La subasta completa se extendió durante poco más de 20 minutos. Si bien todos los lotes superaron sus respectivos precios de base, no se registraron grandes diferencias entre los valores finales y las estimaciones que la casa había difundido antes del evento.

Sotheby's esperaba recaudar alrededor de u$s450 millones con la venta de la colección. El resultado final quedó por debajo de esa previsión, aunque la operación por el Van Gogh se convirtió en el gran acontecimiento de la noche.

La propia casa de subastas confirmó el récord a través de su cuenta oficial de X: "Unseen in public in almost 60 years, Vincent van Gogh's 'Châtaigniers en fleurs' set a new auction record for the artist when it sold for $190.4 million in the Sotheby's New York sale room tonight".

Con esta operación, la colección Arrieta-Blaquier quedó asociada a uno de los remates más importantes de la historia reciente del mercado del arte.