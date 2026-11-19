Los calendarios de adviento de Lego 2026 cuestan entre $81.900 y $335.871 en la Argentina. Qué trae cada uno y dónde conviene comprarlos

Faltan menos de dos semanas para que empiece diciembre y los calendarios de adviento de Lego vuelven a estar entre los regalos más buscados por chicos y fanáticos. La marca lanzó en septiembre cinco versiones 2026, con temáticas de City, Friends, Star Wars, Marvel y Princesas de Disney, y cada una trae 24 sorpresas para abrir del 1 al 24 de diciembre.

En la Argentina, conseguirlos tiene un costo muy distinto según el modelo y el lugar de compra. Los precios van desde $81.900 hasta $335.871, según un relevamiento de iProfesional en tiendas online.

Estos son los calendarios de adviento de Lego 2026 que se consiguen en el país, cuánto cuestan y qué trae cada uno.

Calendarios Adviento 2026 Lego - crédito Imagen adaptada con IA

¿Qué es un calendario de adviento de Lego?

El adviento es el período de cuatro semanas que, en la tradición cristiana, prepara la llegada de la Navidad. Los calendarios para contar esos días nacieron en Alemania y con el tiempo se convirtieron en un producto comercial que lanzan marcas de todo tipo. Las primeras versiones, en el siglo XIX, eran simples marcas en la pared o velas que se encendían cada día. Después llegaron los de cartón con imágenes y, más tarde, los que esconden chocolates.

En el caso de Lego, cada ventanita esconde una pequeña construcción, una minifigura o un accesorio. Día a día se va sumando una pieza nueva y, al final del mes, se arma una escena navideña completa con los personajes de cada temática. Las cinco versiones 2026 salieron a la venta en el mundo el 1 de septiembre, y las piezas se pueden combinar con otros sets de la misma línea, por lo que el juego sigue después de Navidad.

¿Cuánto cuestan los calendarios de adviento de Lego en la Argentina?

Lego City. Es el más barato de la lista. Tiene 252 piezas y seis minifiguras, y está pensado para chicos desde 5 años. Cuesta $81.900 en una importadora.

Es el más barato de la lista. Tiene 252 piezas y seis minifiguras, y está pensado para chicos desde 5 años. Cuesta $81.900 en una importadora. Lego Star Wars. Este año está dedicado al Mandaloriano y Grogu, dos de los personajes más populares de la saga. Trae 293 piezas y seis minifiguras, para mayores de 6 años. En tiendas online se consigue desde $174.599, con un 10% de descuento sobre $193.999.

Este año está dedicado al Mandaloriano y Grogu, dos de los personajes más populares de la saga. Trae 293 piezas y seis minifiguras, para mayores de 6 años. En tiendas online se consigue desde $174.599, con un 10% de descuento sobre $193.999. Lego Friends. Tiene 211 piezas y está pensado para chicos desde 6 años. Trae tres minifiguras, Nova, Liann y Aliya, y seis animalitos: una foca, un poni, una comadreja, un oso polar, un pingüino y un conejo. Con las sorpresas se arma una escena de invierno, con las chicas escribiendo la carta a Papá Noel o jugando con bolas de nieve. Cuesta $190.001 en tiendas online.

Tiene 211 piezas y está pensado para chicos desde 6 años. Trae tres minifiguras, Nova, Liann y Aliya, y seis animalitos: una foca, un poni, una comadreja, un oso polar, un pingüino y un conejo. Con las sorpresas se arma una escena de invierno, con las chicas escribiendo la carta a Papá Noel o jugando con bolas de nieve. Cuesta $190.001 en tiendas online. Lego Princesas de Disney. Tiene 290 piezas y es apto desde los 5 años. Es el más caro: cuesta $335.871 y al momento de esta nota algunos vendedores mostraban la última unidad en stock.

Tiene 290 piezas y es apto desde los 5 años. Es el más caro: cuesta $335.871 y al momento de esta nota algunos vendedores mostraban la última unidad en stock. Lego Marvel. Es el que más piezas tiene, con 317 y seis minifiguras, para mayores de 6 años. En tiendas online cuesta $274.499, con un 10% de descuento sobre $304.999.

¿Cuánto cuesta cada sorpresa?

Como todos traen 24 ventanitas, la cuenta por día es simple. En el de City, cada sorpresa sale unos $3.400. En el de Star Wars, unos $7.300, y en el de Friends, cerca de $7.900. El de Marvel ya supera los $11.400 por día.

En el otro extremo está el de Princesas de Disney: cada día de espera hasta Navidad cuesta casi $14.000, más de lo que sale un juguete chico en cualquier juguetería.

¿Por qué hay tanta diferencia de precios?

Una parte se explica por los impuestos. En la publicación del calendario de Friends, por ejemplo, el precio sin impuestos nacionales es de $157.026, es decir que casi $33.000 corresponden a impuestos.

Pero el resto depende de quién vende y cuánto stock tiene. Un mismo vendedor ofrece el calendario de Star Wars en dos publicaciones distintas: una a $174.599 y otra a $218.249, por el mismo producto. La diferencia es de casi $44.000, y muestra que comparar antes de comprar puede ahorrar bastante.

¿Se pueden pagar en cuotas los calendarios de Lego?

Sí, aunque no en todos los casos sin interés. El de Marvel se puede pagar en nueve cuotas de $30.499,90 sin recargo en algunas tiendas online.

En cambio, en otras publicaciones las cuotas encarecen la compra. El de Friends se ofrece en seis cuotas de $42.370,22, lo que lleva el total a más de $254.000, unos $64.000 más que el precio de contado. En el de Princesas de Disney, las seis cuotas de $74.899,23 suman casi $450.000.

¿Qué conviene revisar antes de comprar?

Lo más importante es chequear que sea la edición 2026. En las tiendas online también se venden calendarios de años anteriores, con otra temática y otra cantidad de piezas. Por ejemplo, hay publicaciones de un calendario de Star Wars de 335 piezas que no es el de este año, dedicado al Mandaloriano y Grogu.

Además, conviene comprarlo antes de fin de noviembre, para que llegue a tiempo si se pide con envío. El primer casillero se abre el 1 de diciembre y, después de esa fecha, el calendario pierde buena parte de su gracia.

Lo que deja el relevamiento es claro: en la Argentina, el precio de un calendario de Lego depende tanto de dónde se compra como del set elegido. Un mismo producto puede variar decenas de miles de pesos de una publicación a otra, y las cuotas pueden sumar otro tanto, así que quien compara gana. Con stock limitado y pocos días por delante, esperar una rebaja puede salir caro: si el calendario se agota, no vuelve hasta el año que viene.