Un club de Palermo organiza encuentros para personas de 40 a 60 años. Cuánto cuesta la entrada y por qué tiene 3.000 mujeres anotadas y 700 hombres

Tienen entre 40 y 60 años, están solteros o separados y se cansaron de deslizar perfiles en el celular. Ese es el público de Cupido Social Club, un club de encuentros en Palermo que apuesta por algo que parecía pasado de moda: conocer gente cara a cara.

La propuesta son eventos con formato de after office, con una copa de vino y comida para picar, pensados para charlar sin la presión de una cita a ciegas. La entrada cuesta $40.000 e incluye una copa de bienvenida de Malbec y tapeo.

Según la empresa, ya pasaron más de 500 personas por sus encuentros y las primeras ediciones se agotaron. Pero el dato que más llama la atención es otro: hay más de 3.000 mujeres anotadas para recibir información de los próximos eventos, y solo 700 hombres.

Ese desequilibrio es hoy el gran desafío del negocio, porque el club mantiene un 50% de mujeres y un 50% de hombres en cada encuentro. El fenómeno dice mucho sobre cómo cambió la forma de buscar pareja: después de una década en la que las aplicaciones parecían el único camino, cada vez más gente busca volver a lo presencial.

¿Qué es Cupido Social Club y cómo funciona?

Cupido Social Club fue creado por Lara Carolina Iazbik y está pensado exclusivamente para personas de entre 40 y 60 años. No es una aplicación ni una agencia de citas, sino un organizador de eventos que se hacen en locaciones elegidas de Palermo.

Crédito: Cupido Social Club

La idea es que el encuentro sea lo más natural posible. Cada evento arranca con una recepción para romper el hielo y propone dinámicas para que las conversaciones fluyan, en un ambiente que la marca define como seguro y relajado.

"La propuesta es simple: volver a lo real. Ofrecemos un entorno seguro y relajado para personas que valoran el buen vino, la gastronomía y, sobre todo, una conversación interesante cara a cara", explicó Iazbik.

¿Cuánto cuesta ir a un evento para conocer gente después de los 40?

El ticket de cada encuentro cuesta $40.000. El precio incluye la copa de bienvenida y una propuesta gastronómica pensada para acompañar la charla.

Para sumarse a las próximas ediciones hay que completar un formulario de inscripción al que se accede desde el perfil de Instagram del club. Ahí también se publican las fechas de los próximos eventos.

Como los cupos son reducidos, anotarse no garantiza un lugar inmediato: según la empresa, la lista de espera crece de manera constante.

¿Por qué los mayores de 40 se cansaron de las apps de citas?

El club hizo su propia encuesta entre sus seguidores de redes sociales y, según informó, más del 95% de las personas de 40 a 60 años dijo estar cansada de usar plataformas virtuales para conocer gente. Aunque no es un estudio representativo, muestra el clima del público al que apunta.

El desgaste tiene explicación. Las apps prometen muchas opciones, pero exigen horas de conversaciones por chat que muchas veces no llegan a un encuentro. Para quien tiene trabajo, hijos y poco tiempo libre, ese proceso se vuelve agotador, y la sensación de estar "eligiendo de un catálogo" choca con la forma en que esta generación aprendió a conocer gente: en una reunión, en un bar o a través de amigos.

"Identificamos un vacío enorme en el mercado", afirmó Iazbik, y explicó que el crecimiento del club y la lista de espera confirman, a su entender, que hay una demanda que las apps no resuelven.

¿Por qué hay más mujeres que hombres anotados?

Según la empresa, la demanda llega sobre todo de mujeres profesionales. Con más de 3.000 anotadas contra 700 hombres, hay más de cuatro mujeres interesadas por cada hombre. Como cada evento respeta un 50/50 estricto, la cantidad de hombres es la que termina marcando cuántos cupos se pueden abrir.

Lograr ese equilibrio es uno de los desafíos históricos de este tipo de propuestas. Según la empresa, a muchos hombres los alejan las dinámicas incómodas de las citas tradicionales.

Por eso, el club apuesta a que el evento sea un buen plan en sí mismo, más allá de conocer a alguien: tomar un vino, comer algo y conversar en un ambiente distendido. La marca asegura que esa estrategia está atrayendo a más público masculino, aunque los números muestran que todavía queda camino por recorrer.

¿Por qué los eventos para conocer gente son un negocio?

El modelo de Cupido Social Club es distinto al de las apps de citas. No desarrolla tecnología ni cobra suscripciones mensuales: sus ingresos salen de la venta de entradas a cada evento, que incluyen una propuesta gastronómica armada, según la empresa, para que cada encuentro sea rentable.

La señal de demanda está en sus propios números. Si se toman los datos que da la marca, la cantidad de anotados es más de siete veces la de personas que ya participaron. En un negocio de eventos, eso permite asegurar cupos llenos antes de abrir cada fecha.

El desafío es crecer. A diferencia de una aplicación, que puede sumar miles de usuarios sin costos extra, cada encuentro necesita un lugar, comida, bebida y una cantidad limitada de personas para que la charla funcione. Además, es una idea fácil de copiar, por lo que la ventaja dependerá de la experiencia que logre ofrecer y de la confianza que genere en su comunidad.

¿Vuelven las citas cara a cara?

Cupido Social Club no es el único caso. En los últimos meses surgieron alternativas para quienes buscan pareja lejos de los algoritmos, como la red social donde cada vez más gente busca pareja o nuevas apps que prometen otro modelo de citas.

"La tecnología nos conectó a nivel masivo, pero nos desconectó a nivel humano", sostuvo Iazbik, para quien invertir en la experiencia presencial "no es retroceder en el tiempo".

La demanda parece estar. Lo que todavía falta saber es cuántas de esas charlas terminan en una relación, el dato que en definitiva mide el éxito de cualquier propuesta para conocer gente. Por ahora, el club demuestra que, después de los 40, muchos prefieren una copa de vino y una conversación antes que un "match".