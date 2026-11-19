El programa suma nuevas entregas, pruebas de munición nacional y ejercicios en Brasil, mientras el Ejército avanza con la modernización de sus tanques

La participación de los tanques TAM 2C-A2 en el ejercicio combinado Arandú 2026, realizado en Brasil, fue uno de los hitos del proceso de modernización que lleva adelante el Ejército Argentino. Durante las maniobras, los vehículos efectuaron prácticas de tiro con munición nacional de 105 mm TP (HESH), un desarrollo de Fabricaciones Militares que meses antes había atravesado pruebas de validación en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, el Ejército también profundiza la modernización de los tanques TAM y busca incorporar drones.

La actividad en el exterior se sumó a la incorporación de nuevos vehículos a unidades militares y a los trabajos destinados a sostener el programa; hay tanques terminados y otros que todavía atraviesan distintas etapas de producción. La fuerza busca completar una nueva tanda para conformar otro escuadrón, aunque todavía resta precisar cuándo se concretará su aceptación formal y entrega.

Tanques TAM 2C-A2: cómo rindió la munición de 105 mm fabricada en Argentina

Antes de su utilización en Arandú 2026, los proyectiles de 105 mm TP (HESH) fueron sometidos a una campaña de ensayos en territorio argentino. Fabricaciones Militares concluyó ese proceso en junio, luego de realizar 16 disparos con vehículos TAM y TAM 2C-A2 en Magdalena, provincia de Buenos Aires. La empresa estatal también tiene previsto reactivar la producción de munición de 105 mm para los tanques TAM.

Las evaluaciones permitieron estudiar distintos parámetros técnicos y avanzar en la elaboración de la tabla balística definitiva. Para esa instancia, el trabajo contó con la participación del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

Cuatro meses después, los tanques utilizaron esa munición durante las actividades de tiro del ejercicio combinado Arandú 2026. La experiencia en Brasil permitió emplear el desarrollo industrial argentino en una práctica de adiestramiento junto al Ejército Brasileño y sumar una instancia de evaluación del material fuera del país.

Los TAM 2C-A2 realizaron ejercicios de tiro en Brasil con munición de 105 mm TP fabricada por Fabricaciones Militares.

El segundo escuadrón ya fue incorporado a una unidad del Ejército

La entrega de vehículos modernizados también tuvo un avance concreto en septiembre. En esa oportunidad, el Ejército Argentino asignó formalmente el segundo escuadrón de TAM 2C-A2 al Regimiento de Caballería de Tanques 8 "Cazadores General Necochea".

El acto se realizó en Magdalena y fue encabezado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich. La incorporación significó un nuevo paso en el despliegue de la versión actualizada de los tanques dentro de la estructura de la fuerza.

La recepción del equipamiento, sin embargo, no agota el proceso de adaptación. El personal debe completar cursos de conversión y familiarización con los nuevos subsistemas, además de adecuar las rutinas y los procedimientos de las tripulaciones a las características de la configuración modernizada. El Ejército entregó el segundo escuadrón de TAM 2C-A2 al Regimiento de Caballería de Tanques 8.

Qué falta para completar otra tanda de TAM 2C-A2

El siguiente objetivo de producción es reunir la cantidad de vehículos necesaria para equipar un nuevo escuadrón. De acuerdo con la información publicada por Zona Militar a principios de noviembre, el Ejército ya dispone de unidades terminadas y de otras que continúan en proceso.

La entrega de ese lote depende todavía de completar los pasos administrativos y operativos correspondientes, entre ellos la aceptación formal de los vehículos. En consultas sobre el futuro del proyecto, autoridades manifestaron que la intención es alcanzar las metas definidas al comienzo del programa.

En paralelo, el Gobierno avanzó con una licitación para garantizar el abastecimiento de repuestos del programa TAM 2C, con el objetivo de extender la vida útil de los blindados.

También señalaron que se consiguió superar una dificultad que había condicionado el ritmo de producción durante la etapa inicial. Ese obstáculo constituía uno de los principales límites para avanzar con la modernización de nuevos ejemplares.

IMPSA y el cronograma para intervenir las torres

La recuperación de las torres es otro de los componentes centrales del programa y está a cargo de IMPSA S.A. Durante mayo, el Ministerio de Defensa formalizó cambios en las condiciones de ejecución de esos trabajos mediante la Resolución 322/2026. La participación de la compañía en el proyecto ya había sido abordada en una nota sobre el contrato de IMPSA para fabricar y modernizar las torretas de los tanques TAM.

La medida estableció una adenda contractual para intervenir el remanente de 51 unidades y confirmó un nuevo calendario de entregas. La planificación contempla actividades para 2026, 2027 y 2028, por lo que este frente de trabajo tendrá continuidad durante los próximos años.

La actualización del acuerdo entre el Ejército e IMPSA incluyó nuevos precios, cronogramas de entregas y pagos por la intervención de las torres.

Repuestos y cambios en la pintura de los vehículos

Además de la intervención de las torres, el Ejército puso en marcha procedimientos para comprar piezas destinadas al mantenimiento de los TAM y TAM 2C-A2. Los requerimientos abarcan componentes de rodamiento, elementos para las orugas y materiales para reparar distintos sistemas.

Entre los artículos incluidos en las licitaciones figuran:

360 ruedas de apoyo

Más de 700 eslabones de orugas

2 controladores portátiles de condición de aceite

75 amortiguadores

También se solicitaron 30 kits de repuestos para el sistema eléctrico y otros 15 para la reparación de las torres. La finalidad de estas adquisiciones es contar con los insumos necesarios para mantener los vehículos disponibles y sostener las tareas de recuperación y modernización, además de preservar los niveles de stock de la fuerza.

En paralelo, durante mayo comenzaron las evaluaciones para modificar la apariencia exterior de los tanques. El Ejército anunció pruebas con una nueva tonalidad verde, que reemplazaría el esquema desértico utilizado en las primeras etapas del programa.

La institución informó que se "…comenzaron las pruebas para el nuevo esquema de pintura de nuestros TAM 2C-A2, incorporado como parte de su actualización operacional…".

El Ejército inició las pruebas para adoptar un nuevo esquema de pintura verde en los TAM 2C-A2. Por otra parte, las licitaciones para adquirir componentes y repuestos incluyeron materiales destinados tanto a los TAM como a su versión modernizada.

Un programa con entregas y tareas previstas hasta 2028

La evolución del TAM 2C-A2 comprende distintas líneas de trabajo que avanzan en paralelo. A la incorporación de escuadrones se suman la recuperación de torres, la compra de componentes, la capacitación del personal y la validación de munición nacional.

El ejercicio en Brasil y las pruebas realizadas previamente en Magdalena muestran, además, que el proceso no se limita a la actualización de los vehículos, sino que también involucra el desarrollo y la evaluación de insumos para su utilización.

Para lo que resta de 2026, uno de los puntos pendientes será conocer cuándo se formalizará la recepción de la nueva tanda de tanques. También quedará por observar cómo se ejecutarán las próximas etapas del cronograma de intervención de las torres, que contempla compromisos hasta 2028.