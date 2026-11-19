El país se ubicó entre los 30 mejores del mundo, aunque registró una baja en su puntaje. Además, el principal punto débil que reveló el informe

Argentina volvió a destacarse en un ranking internacional sobre el dominio del inglés y se posicionó como el país con mejor nivel de América Latina. Sin embargo, los resultados también dejaron una señal de alerta: perdió dos posiciones en la clasificación mundial y obtuvo una puntuación inferior a la del año anterior.

Los datos surgen del EF English Proficiency Index (EF EPI) 2026, elaborado por la organización Education First (EF), que analizó los resultados de más de 2,3 millones de adultos de 117 países y regiones que realizaron una prueba de inglés durante 2025.

De acuerdo con el relevamiento, Argentina alcanzó 563 puntos y quedó en el puesto 26 a nivel global, dentro de la categoría de dominio alto. En la edición anterior había conseguido 575 puntos y se había ubicado en el puesto 24.

A pesar de este retroceso, el país conserva el liderazgo latinoamericano y supera a otros territorios de la región que también aparecen entre los primeros puestos de la clasificación.

Qué países tienen el mejor nivel de inglés de América Latina

Argentina encabeza el listado regional, seguida por Honduras y Uruguay. Paraguay y Perú completan los primeros cinco lugares de América Latina.

Los países mejor posicionados son:

1. Argentina: puesto 26 a nivel mundial, con 563 puntos.

2. Honduras: puesto 28, con 554 puntos.

3. Uruguay: puesto 30, con 547 puntos.

4. Paraguay: puesto 37, con 528 puntos.

5. Perú: puesto 42, con 523 puntos.

En la clasificación también aparecen Chile, en el puesto 44; Brasil, en el 73; y México, en el 96.

Cuáles son los países que lideran el ranking mundial de inglés

En el plano internacional, Europa concentra los mejores resultados. Suecia consiguió el primer puesto, con 615 puntos, y desplazó a Países Bajos, que había encabezado la clasificación durante siete años consecutivos desde 2019.

Los cinco países mejor posicionados en 2026 son:

1. Suecia: 615 puntos

2. Austria: 613 puntos

3. Dinamarca: 612 puntos

4. Alemania: 611 puntos

5. Países Bajos: 609 puntos

En qué habilidad del inglés se destacan los argentinos

Uno de los aspectos más interesantes del informe es la diferencia entre las capacidades de comprensión y las de expresión. En Argentina, la lectura aparece como la competencia más desarrollada, mientras que hablar inglés representa la mayor dificultad.

Los resultados nacionales según cada habilidad fueron:

Lectura: 599 puntos.

Escritura: 556 puntos.

Comprensión auditiva: 542 puntos.

Expresión oral: 519 puntos.

La diferencia entre la lectura y la expresión oral alcanza los 80 puntos. Esto significa que, aunque muchas personas pueden comprender textos y contenidos en inglés, tienen mayores dificultades para mantener una conversación o comunicarse verbalmente.

La tendencia también se repite a nivel internacional: la lectura es la habilidad más desarrollada en cuatro de cada cinco países, mientras que la expresión oral representa el principal punto débil en aproximadamente el 40% de los territorios evaluados.

Por qué cayó el nivel de inglés en el mundo

El informe de Education First advierte que el dominio del inglés disminuyó por quinto año consecutivo. Más de dos tercios de los países con datos comparables obtuvieron resultados inferiores a los de la edición anterior.

Entre las posibles explicaciones, Luciano Comba, responsable de EF en Argentina, señaló el impacto de la pandemia en el desarrollo de las habilidades de comunicación activa, especialmente entre los jóvenes, y la dependencia excesiva de las herramientas de inteligencia artificial durante el aprendizaje.

El especialista también planteó la necesidad de revisar los modelos de enseñanza para incorporar más instancias de conversación, comprensión auditiva y práctica en situaciones reales.

Otro dato que preocupa es el desempeño de los jóvenes de entre 18 y 20 años. A nivel mundial, esta franja etaria sufrió una caída pronunciada durante la pandemia y, desde 2022, sus resultados se mantienen en niveles inferiores a los registrados anteriormente.

En América Latina, la diferencia entre los jóvenes de 18 a 20 años y los adultos de 26 a 30 alcanza los 87 puntos, la brecha generacional más amplia entre las regiones analizadas.

Una particularidad argentina

El estudio también identificó una diferencia en los resultados según el género. Mientras que en América Latina los hombres obtuvieron, en promedio, 14 puntos más que las mujeres, Argentina fue la única excepción regional.

En el país, las mujeres alcanzaron 565 puntos, frente a los 561 registrados por los hombres.

De esta manera, Argentina conserva su liderazgo en América Latina en el dominio del inglés, aunque los resultados muestran que todavía tiene desafíos pendientes, especialmente en la expresión oral y en el desarrollo de las habilidades comunicativas entre los más jóvenes.