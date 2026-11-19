Córdoba anunció que los trabajos en la RP S-433 ya tiene un 30% realizado en el primer tramo de la obra: con el segundo se completarán más de 20km

El Gobierno de la Provincia de Córdoba continúa ejecutando a buen ritmo la pavimentación de la Ruta Provincial S-433, una obra de infraestructura estratégica para el interior productivo del departamento Colón. De acuerdo con el último reporte oficial del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, los trabajos en el primer tramo de 10,1 kilómetros —que une las localidades de Colonia Caroya y Tinoco— ya alcanzaron un 30% de avance físico, transformando un camino que hasta ahora presentaba superficie enripiada y sectores de geometría irregular.

El trazado comienza en la intersección con la Ruta Provincial A-174, cruza el río Carnero y avanza en sentido este bordeando por el sur a la localidad de Tinoco, donde empalma con la Ruta Provincial S-425. Actualmente, las cuadrillas técnicas concentran sus tareas en la ejecución de la carpeta asfáltica, la intervención en el ejido urbano de Tinoco y la construcción de una rotonda de hormigón de tres ramas con canteros centrales e isletas separadoras en el cruce inicial con la RP A-174.

Obra en ruta de Córdoba: características técnicas y segunda etapa hasta Santa Rosa de Río Primero

El diseño vial del corredor mantiene en líneas generales la traza histórica del camino existente, aunque incorpora correcciones en diversas curvas para elevar los estándares de seguridad. La nueva calzada contará con un ancho de 7,30 metros y estará flanqueada por banquinas de tres metros en todo su recorrido rural y urbano.

Además, esta primera etapa forma parte de un plan integral de mayor envergadura anunciado días atrás por el gobernador Martín Llaryora durante su visita a la región:

Segunda etapa de 11,9 kilómetros: Extenderá el asfaltado desde Tinoco —atravesando los parajes rurales de Rangel y Tala Norte— hasta la ciudad de Santa Rosa de Río Primero, donde conectará directamente con la Ruta Provincial 10.

Extenderá el asfaltado desde Tinoco —atravesando los parajes rurales de Rangel y Tala Norte— hasta la ciudad de Santa Rosa de Río Primero, donde conectará directamente con la Ruta Provincial 10. Corredor consolidado de 22 kilómetros: Una vez finalizadas ambas fases, la provincia sumará una vía pavimentada continua superior a los 20 kilómetros, equipada con demarcación horizontal, señalización vertical e iluminación en sus intersecciones principales.

Vista aérea de la obra que la Provincia de Córdoba está realizando en la RP S-433

Impacto productivo y agilización del transporte regional

Emplazada en una zona de terrenos llanos y marcada actividad agrícola y ganadera, la pavimentación de la RP S-433 resulta clave para reducir los tiempos de traslado de los vecinos y abaratar los costos logísticos del transporte de cargas y producción agropecuaria. De este modo, la obra busca potenciar el intercambio comercial y fortalecer la integración territorial en todo el norte cordobés.