La vajilla navideña de Coto se volvió viral. Cuánto cuestan los platos y jarros y cuánto sale armar una mesa para seis personas

Faltan poco más de cinco semanas para Navidad y en los supermercados ya aparecieron los productos para armar la mesa de las fiestas. Uno de los que más llamó la atención es la vajilla navideña de Coto, que se volvió viral en Instagram. Se trata de una línea de platos y jarros con diseños de Navidad, con hombrecitos de jengibre, casitas, bastones de caramelo y árboles. Los platos arrancan en $9.999, y también hay vasos en promoción a $2.500 cada uno, llevando dos.

El fenómeno no es nuevo. Las vajillas temáticas se convirtieron en un clásico de las redes sociales en esta época, y los supermercados aprovechan la tendencia para sumar productos que antes solo se conseguían en tiendas de decoración.

Estos son los precios de la vajilla navideña de Coto, según los carteles que muestra el video en una de sus sucursales, y cuánto cuesta armar la mesa para seis personas.

¿Cuánto cuesta la vajilla de Navidad de Coto?

La línea principal se llama Ginger y tiene dibujos de galletitas de jengibre, casitas y dulces navideños, con un borde rojo ondulado. Estos son los precios de cada pieza:

Plato playo de 25,9 cm: $14.999.

Plato de postre de 20 cm: $9.999, con dos diseños distintos, uno con árboles y otro con bastones de caramelo.

Jarro mug de 380 cc: $9.999.

Además, hay otras dos líneas con estética navideña. Green Holiday tiene un plato de postre de 21 cm a $9.999, y Toyland ofrece un jarro jumbo de 440 cc a $12.999. En las góndolas también hay jarros con personajes del clásico cuento del Cascanueces.

¿Cuánto cuesta armar la mesa navideña para seis personas?

Con esos precios, iProfesional hizo la cuenta de lo que costaría poner la mesa de Navidad para una familia de seis personas con la línea Ginger:

Seis platos playos: $89.994.

Seis platos de postre: $59.994.

Seis vasos de vidrio, aprovechando el 2x1: $15.000.

En total, armar la mesa básica cuesta unos $165.000, es decir, unos $27.500 por persona. Como referencia, es casi lo mismo que cuesta una caja navideña completa en un supermercado. Si además se suman seis jarros para el café o el té de la sobremesa, la cuenta sube a casi $225.000.

Para quienes no necesitan renovar todo, una alternativa es comprar solo los platos de postre, que son los más vistosos y los que suelen usarse para el pan dulce y el budín. Seis platos de postre cuestan unos $60.000, y alcanzan para darle un toque navideño a la mesa sin cambiar toda la vajilla.

¿Qué otras opciones de vajilla navideña hay en Coto?

Para quienes prefieren comprar todo junto, Coto también vende un juego de vajilla completo de la marca Corona, llamado Holidays, a $169.999. Es un set con platos playos, hondos y de postre, y tazas con dibujos navideños.

Otra opción es un juego de vajilla navideña de 16 piezas, con dibujos de pinos y detalles dorados, que trae cuatro platos playos, cuatro hondos, cuatro de postre y cuatro tazas, para una mesa de cuatro personas.

Set Vajilla Navideña 16 Piezas Edición Especial - crédito Coto

¿Por qué la vajilla navideña se volvió tendencia?

En los últimos años, las vajillas temáticas pasaron de ser un objeto de colección a un producto masivo. En las redes sociales se multiplican los videos de personas que recorren supermercados y tiendas en busca de platos y tazas de temporada, y muchos de esos posteos superan las miles de interacciones.

La tendencia tiene una explicación: la mesa de Navidad es una de las pocas ocasiones del año en las que muchas familias se reúnen completas, y cada vez más personas buscan que la mesa también se vea festiva en las fotos. Para los supermercados, además, es una forma de sumar ventas en una categoría distinta de los alimentos, justo en el momento del año en que más gente pasa por sus góndolas.

¿Qué conviene revisar antes de comprar?

Antes de llevar la vajilla, hay algunos puntos que conviene chequear:

Si es apta para lavavajillas y microondas, porque algunos diseños con detalles pintados no lo son.

Si hay stock de todas las piezas, porque en los productos de temporada es común que algunos modelos se agoten antes que otros y después cueste completar el juego.

Si el precio es el mismo en todas las sucursales y en la tienda online, ya que los carteles del video corresponden a un local.

¿Conviene comprar la vajilla de Navidad?

La respuesta depende del uso. Una vajilla navideña se usa pocas veces al año, así que gastar más de $160.000 en platos que se guardan once meses puede no tener sentido para todos los bolsillos.

Para quienes igual quieren sumar algo, comprar unas pocas piezas, como los platos de postre o los jarros, permite darle un toque navideño a la mesa con una inversión menor. Y conviene aprovechar las promociones, como el 2x1 en vasos, que puede reducir bastante el gasto final.

En definitiva, la vajilla navideña es más un gusto que una necesidad. Pero si se cuida y se usa todos los años, el gasto se reparte en varias Navidades, y lo que hoy parece caro puede terminar siendo una inversión para las fiestas que vienen.