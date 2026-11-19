El festival se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires. The Strokes y Gorillaz encabezan la grilla

La cuenta regresiva para una nueva edición del Primavera Sound Buenos Aires 2026 ya comenzó. A pocos días de su realización, se conocieron los horarios de todos los artistas que participarán del festival, una información clave para quienes quieran organizar su recorrido y elegir qué shows ver durante las dos jornadas.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, Núñez, y contará con tres escenarios: Heineken, Primavera y Barcelona – Nobody is Normal.

Entre los principales nombres de esta edición se destacan Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett y Yung Lean. La programación también incluye una importante presencia de artistas argentinos, como Marilina Bertoldi, Juana Molina, Juliana Gattas, Santiago Motorizado, Fin del Mundo y Juana Aguirre.

Primavera Sound 2026: horarios del sábado 28 de noviembre

La primera jornada tendrá como uno de sus platos fuertes la presentación de Gorillaz, que cerrará el escenario Heineken. También se presentarán Yung Lean, Marilina Bertoldi y Juliana Gattas, entre otros artistas.

Escenario Heineken

14.30 a 15 h: Ambik

15.40 a 16.20 h: Chechi de Marcos

17.10 a 18 h: Marilina Bertoldi

19.10 a 20.10 h: Yung Lean

21.25 a 22.55 h: Gorillaz

Escenario Primavera

15 a 15.40 h: El Nota

16.20 a 17.10 h: Juliana Gattas

18.05 a 19.05 h: Model/Actriz

20.15 a 21.20 h: CMAT

23 a 0 h: Danny L Harle

Escenario Barcelona – Nobody is Normal

14.15 a 14.45 h: LISA SCHA

15.05 a 15.35 h: wiranda johansen

15.55 a 16.25 h: María Wolff

16.50 a 17.30 h: Metrika

17.50 a 18.40 h: Los Thuthanaka

19 a 19.50 h: Jaime Sin Tierra

20.15 a 21.15 : Ecco2k

21.30 a 22.30 h: Nick León

22.30 a 00 h: John Talabot

Primavera Sound 2026: horarios del domingo 29 de noviembre

La segunda jornada tendrá como protagonistas a The Strokes, que cerrarán el escenario Primavera, y Lily Allen, quien se presentará en el escenario Heineken. También se destacan los shows de FKA twigs, Courtney Barnett, Juana Molina y Santiago Motorizado.

Escenario Heineken

14.30 a 15 h: Fin del Mundo

15.30 a 16.10 h: Candelabro

16.55 a 17.45 h: Santiago Motorizado

18.45 a 19.45 h: Juana Molina

21.20 a 22.25 h: Lily Allen

Escenario Primavera

15 a 15.30 h: Sunlid

16.10 a 16.50 h: Juana Aguirre

17.50 a 18.40 h: Courtney Barnett

19.50 a 21.15 h: FKA twigs

22.30 a 23.45 h: The Strokes

Escenario Barcelona – Nobody is Normal

14.15 a 14.45 h: Pizza

15.05 a 15.35 h: Babeblade

15.55 a 16.25 h: Veyo

16.45 a 17.35 h: This Is Lorelei

17.55 a 18.40 h: Sophia Stel

19 a 19.50 h: underscores

20.15 a 21.10 h: Smerz

21.35 a 22.30 h: Machine Girl

22.55 a 23.45 h: Mannequin Pussy

Primavera Sound 2026: precios y cómo sacar entradas

Las entradas para el Primavera Sound ya están a la venta y pueden conseguirse online.

Abonos

Campo general: $310.000

VIP: $900.000

28 de noviembre

Campo general: $185.000

VIP: $550.000

29 de noviembre

Campo general: $185.000

VIP: $550.000

Qué artistas no estarán en Primavera Sound Buenos Aires 2026

La organización también confirmó dos bajas en la programación. Cara Delevingne no formará parte de esta edición, mientras que Nation of Language canceló su presentación debido a una prescripción médica que le impide viajar a Argentina.

De esta manera, el festival se prepara para reunir durante dos días a figuras internacionales, referentes de la escena local y nuevos proyectos musicales, en una edición que marcará su tercera realización en el país.