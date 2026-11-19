Primavera Sound Buenos Aires 2026: días, horarios y artistas con grilla confirmada
La cuenta regresiva para una nueva edición del Primavera Sound Buenos Aires 2026 ya comenzó. A pocos días de su realización, se conocieron los horarios de todos los artistas que participarán del festival, una información clave para quienes quieran organizar su recorrido y elegir qué shows ver durante las dos jornadas.
El encuentro se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, Núñez, y contará con tres escenarios: Heineken, Primavera y Barcelona – Nobody is Normal.
Entre los principales nombres de esta edición se destacan Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett y Yung Lean. La programación también incluye una importante presencia de artistas argentinos, como Marilina Bertoldi, Juana Molina, Juliana Gattas, Santiago Motorizado, Fin del Mundo y Juana Aguirre.
Primavera Sound 2026: horarios del sábado 28 de noviembre
La primera jornada tendrá como uno de sus platos fuertes la presentación de Gorillaz, que cerrará el escenario Heineken. También se presentarán Yung Lean, Marilina Bertoldi y Juliana Gattas, entre otros artistas.
Escenario Heineken
- 14.30 a 15 h: Ambik
- 15.40 a 16.20 h: Chechi de Marcos
- 17.10 a 18 h: Marilina Bertoldi
- 19.10 a 20.10 h: Yung Lean
- 21.25 a 22.55 h: Gorillaz
Escenario Primavera
- 15 a 15.40 h: El Nota
- 16.20 a 17.10 h: Juliana Gattas
- 18.05 a 19.05 h: Model/Actriz
- 20.15 a 21.20 h: CMAT
- 23 a 0 h: Danny L Harle
Escenario Barcelona – Nobody is Normal
- 14.15 a 14.45 h: LISA SCHA
- 15.05 a 15.35 h: wiranda johansen
- 15.55 a 16.25 h: María Wolff
- 16.50 a 17.30 h: Metrika
- 17.50 a 18.40 h: Los Thuthanaka
- 19 a 19.50 h: Jaime Sin Tierra
- 20.15 a 21.15 : Ecco2k
- 21.30 a 22.30 h: Nick León
- 22.30 a 00 h: John Talabot
Primavera Sound 2026: horarios del domingo 29 de noviembre
La segunda jornada tendrá como protagonistas a The Strokes, que cerrarán el escenario Primavera, y Lily Allen, quien se presentará en el escenario Heineken. También se destacan los shows de FKA twigs, Courtney Barnett, Juana Molina y Santiago Motorizado.
Escenario Heineken
- 14.30 a 15 h: Fin del Mundo
- 15.30 a 16.10 h: Candelabro
- 16.55 a 17.45 h: Santiago Motorizado
- 18.45 a 19.45 h: Juana Molina
- 21.20 a 22.25 h: Lily Allen
Escenario Primavera
- 15 a 15.30 h: Sunlid
- 16.10 a 16.50 h: Juana Aguirre
- 17.50 a 18.40 h: Courtney Barnett
- 19.50 a 21.15 h: FKA twigs
- 22.30 a 23.45 h: The Strokes
Escenario Barcelona – Nobody is Normal
- 14.15 a 14.45 h: Pizza
- 15.05 a 15.35 h: Babeblade
- 15.55 a 16.25 h: Veyo
- 16.45 a 17.35 h: This Is Lorelei
- 17.55 a 18.40 h: Sophia Stel
- 19 a 19.50 h: underscores
- 20.15 a 21.10 h: Smerz
- 21.35 a 22.30 h: Machine Girl
- 22.55 a 23.45 h: Mannequin Pussy
Primavera Sound 2026: precios y cómo sacar entradas
Las entradas para el Primavera Sound ya están a la venta y pueden conseguirse online.
Abonos
- Campo general: $310.000
- VIP: $900.000
28 de noviembre
- Campo general: $185.000
- VIP: $550.000
29 de noviembre
- Campo general: $185.000
- VIP: $550.000
Qué artistas no estarán en Primavera Sound Buenos Aires 2026
La organización también confirmó dos bajas en la programación. Cara Delevingne no formará parte de esta edición, mientras que Nation of Language canceló su presentación debido a una prescripción médica que le impide viajar a Argentina.
De esta manera, el festival se prepara para reunir durante dos días a figuras internacionales, referentes de la escena local y nuevos proyectos musicales, en una edición que marcará su tercera realización en el país.