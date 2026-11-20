El cofundador de Microsoft fue fotografiado en La Boca y Tierra del Fuego. Se desconoce el motivo del viaje ni si mantendrá reuniones en su estadía

La visita de Bill Gates a la Argentina transcurre sin anuncios públicos y con escasos detalles sobre su agenda. La presencia del empresario estadounidense quedó expuesta a partir de fotografías tomadas en distintos puntos del país, pero todavía no hay precisiones sobre las razones del viaje, las personas que lo acompañan o la duración de su estadía.

Su paso por Ushuaia despertó especial atención por la coincidencia con la llegada de embarcaciones de lujo vinculadas al empresario Lorenzo Fertitta, exdirectivo de la UFC. En paralelo, también se difundieron imágenes del cofundador de Microsoft en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, no se confirmaron posibles reuniones empresariales ni encuentros con funcionarios.

Antes de llegar a la Argentina, Gates habría realizado una escala en Chile; habría visitado Chuquicamata, una de las principales minas de cobre del país, operada por la estatal Codelco. También habría recorrido instalaciones de una refinería y viajado en un avión privado. No se informó si esa actividad estuvo relacionada con algún proyecto empresarial o inversión.

Bill Gates en Ushuaia: los megayates de lujo que alimentan las versiones sobre su visita

En el puerto de Ushuaia, Gates fue fotografiado con el canal Beagle como fondo. Su presencia coincidió con la de dos embarcaciones asociadas a Fertitta: el Lonian, un megayate de 87 metros construido por el astillero neerlandés Feadship, y el Hodor, un buque de apoyo de 66 metros.

La dimensión de ambos barcos también llamó la atención. El Lonian tendría un valor estimado de u$s160 millones y dispone de siete camarotes para alojar hasta 14 huéspedes, además de gimnasio, spa, helipuerto y piscina.

Bill Gates fue fotografiado en el puerto de Ushuaia, en medio del hermetismo sobre los motivos de su - crédito Archivo iProfesional

El Hodor, por su parte, tendría un valor aproximado de u$s30 millones. Su función es brindar apoyo logístico en expediciones privadas: puede transportar helicópteros, lanchas, motos de agua, vehículos y hasta un sumergible. En conjunto, las dos embarcaciones alcanzarían un valor estimado de u$s 190 millones.

Estas unidades permiten trasladar equipamiento y recursos para viajes a destinos remotos. La coincidencia entre su llegada y la aparición de Gates en Tierra del Fuego alimentó las versiones sobre un posible vínculo, aunque no existe información que confirme que el empresario viaje junto a esas embarcaciones o tenga relación con ellas.

Otra de las hipótesis difundidas por medios locales apunta a una eventual salida de pesca en una estancia próxima a Río Grande. La actividad atrae a visitantes internacionales a la provincia, pero tampoco se confirmó que forme parte del programa de Gates. La relación del empresario con Tierra del Fuego no sería nueva: medios nacionales recordaron que ya había visitado Ushuaia en 2007. Por ahora, no se conocen detalles sobre las actividades que tendría previstas en esta nueva estadía.

Las fotografías que lo mostraron en Caminito

En Buenos Aires, el cofundador de Microsoft fue visto en el tradicional paseo de Caminito, en el barrio porteño de La Boca. Las imágenes de su presencia en ese sector turístico comenzaron a circular y permitieron conocer otra parte de su paso por el país.

Según trascendió en medios nacionales, Gates habría estado acompañado por su pareja, Paula Kalupa, y su hijo Rory John Gates, de 27 años. El grupo también habría incluido amigos y personal de seguridad. Durante la salida, se habrían trasladado en una camioneta negra con vidrios polarizados y compartido un almuerzo en una parrilla cercana a Caminito, aunque no se difundió el nombre del establecimiento.

Otras imágenes difundidas por medios también lo ubicaron en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Sin embargo, no se precisó cuándo habría realizado esa visita ni si formó parte de una misma recorrida por el centro porteño.

La información disponible todavía no permite reconstruir el itinerario completo. Tampoco se conoce dónde se aloja, quiénes integran formalmente su comitiva ni cuándo tiene previsto abandonar la Argentina. La posibilidad de que mantenga reuniones con empresarios o representantes del Gobierno permanece sin confirmación.

No es la primera vez que el cofundador de Microsoft aparece vinculado con la Argentina. En 2006, Cascade Investment Group, firma de inversión relacionada con Gates, fue asociada a una operación en el sector minero que involucró al yacimiento Manantial Espejo, en Santa Cruz. iProfesional había informado sobre aquella inversión en la Patagonia argentina.

El antecedente reciente de Microsoft

La estadía de Gates en el país coincide con un período complejo para Microsoft, la compañía que cofundó. El 12 de noviembre, una falla en su infraestructura provocó problemas de funcionamiento durante casi 24 horas en plataformas como Outlook, Teams y Copilot.

El cofundador de Microsoft fue fotografiado durante su paso por Ushuaia, en Tierra del Fuego - crédito Archivo iProfesional

La interrupción tuvo alcance internacional y afectó a usuarios de diferentes países. Al explicar el incidente, la empresa reconoció que, en el punto más crítico, más del 80% de los servidores de su pasarela de red dejó de responder.