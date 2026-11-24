Un reel de un influencer puede costar hasta $25 millones y una campaña anual, $200 millones. Los números del CEO de Growing Group

Un reel de un influencer en la Argentina puede costar desde $500.000 hasta $25 millones, y una campaña anual con una figura de primer nivel puede llegar a $200 millones. Los números los da alguien que conoce el negocio desde adentro: Kevin Gorfinkel, CEO y fundador de Growing Group, una agencia que trabaja con más de 300 creadores de contenido por mes.

Su historia es poco convencional. Jugó al básquet profesionalmente, fue relacionista público en boliches, trabajó como productor en el programa de Pampita y, en 2018, con 25 años, fundó la empresa que hoy factura unos u$s5 millones por año y que llegó a acompañar a Shakira en su gira por la Argentina.

"Tener más seguidores no necesariamente significa ser más valioso para una marca", advierte Gorfinkel, en diálogo con iProfesional. Y explica por qué un creador con menos seguidores puede, a veces, dar mejores resultados que una celebridad.

El negocio de los influencers dejó de ser una moda para convertirse en una industria. Las marcas ya no compran solo un posteo: buscan asociarse con personas que representen sus valores y las acompañen en el tiempo.

¿Cuánto cobra un influencer por una historia o un reel?

Según Gorfinkel, hoy es difícil fijar una tarifa solo por la cantidad de seguidores. Pesan el tipo de creador, el país, el nivel de interacción de su comunidad, el alcance real y si se trata de alguien que vive de las redes o de una celebridad con presencia en otros medios.

Como referencia, estos son los valores que maneja el mercado argentino:

Una historia de Instagram: desde $500.000 hasta $5 o $7 millones , según el perfil.

, según el perfil. Un reel: desde $500.000 hasta $20 o $25 millones .

. Figuras internacionales: una sola pieza de contenido puede cotizar entre u$s10.000 y u$s15.000.

Aun así, el empresario aclara que su agencia no busca convalidar los valores más altos. "Nos ocupamos de regular el mercado y garantizar acuerdos con precios lógicos", sostuvo.

¿Cuánto cuesta una campaña con un influencer top?

Para hablar de un influencer top, el punto de partida son los perfiles de más de 100.000 seguidores, aunque, según Gorfinkel, no hay un techo vinculado a esa cifra. En las campañas integrales, que combinan reels, posteos, historias y presencia en eventos durante un período, los montos se disparan. Growing Group trabajó en campañas de entre $50 y $60 millones, y en otros casos de entre $80 y $90 millones, con figuras de primer nivel.

Cuando el acuerdo es anual, con acciones durante todo el año, los presupuestos pueden llegar a $150 o $200 millones.

Para definir esos valores, la agencia mira mucho más que los seguidores: el engagement, la capacidad de generar conversación y la afinidad entre el creador y la marca. "Muchas veces un creador con una comunidad más chica, pero muy comprometida y alineada con el producto, puede generar mejores resultados que una figura con millones de seguidores", explicó.

¿Cómo pasó de jugar al básquet a trabajar con Pampita?

Gorfinkel jugó al básquet profesional y viajaba mucho por el país, hasta que sintió la necesidad de construir algo propio. Empezó a trabajar como relacionista público en boliches y tuvo un emprendimiento de ropa, experiencias que le permitieron armar una red de contactos en el mundo del entretenimiento.

En 2017 conoció al productor de Pampita Online y empezó a ayudarlo a conseguir invitados. Lo hizo tantas veces que terminaron sumándolo al equipo como productor de invitados. "Fue una experiencia muy importante porque me permitió conocer desde adentro el funcionamiento de la televisión", recordó.

En paralelo, ya producía eventos para marcas como Samsung y Mastercard, y se encontró con un obstáculo: para trabajar con grandes empresas necesitaba una estructura formal. Así nació Growing Group, en 2018. La pandemia fue el punto de inflexión: las marcas dejaron los eventos presenciales y volcaron sus presupuestos a los creadores digitales, un terreno en el que la agencia ya trabajaba.

¿Cuánto factura Growing Group?

Hoy la empresa trabaja con más de 300 perfiles por mes, entre influencers, creadores y celebridades, y hace más de 800 campañas por año. Su facturación ronda los u$s5 millones anuales.

Gorfinkel aclara que no es una agencia de representación: no tiene talentos exclusivos, sino que conecta a cada marca con el perfil que mejor se ajusta a su objetivo. Además, sumó áreas de producción audiovisual, eventos y prensa, y trabaja con una mirada regional. También lanzó Growing Voices, un podcast en el que entrevista a talentos y emprendedores sobre lo que pasa detrás de las redes.

¿Cuáles fueron sus campañas más curiosas?

Entre las acciones que más recuerda, menciona la cobertura del reencuentro de Maxi López con su perra Kika, después de varios meses sin verse, que además coincidió con el reencuentro con su pareja. "No se trataba de producir una situación, sino de estar preparados para capturar algo genuino e irrepetible", contó.

La otra fue acompañar a Shakira durante tres días de su gira por la Argentina, con un equipo de más de 20 personas por jornada para cubrir su recorrido hasta el escenario.

¿Qué dice este negocio sobre el mercado?

Los números de Gorfinkel muestran que el marketing de influencers ya mueve cifras comparables a las de la publicidad tradicional, con campañas que se pagan como un contrato de televisión. En este escenario, los creadores de contenido ya cobran millones por campaña, y la profesión se consolidó como una de las salidas laborales digitales más buscadas.

Pero también dejan una advertencia para las marcas: pagar más no siempre garantiza mejores resultados. En un mercado con tarifas tan dispersas, la clave pasa por medir el impacto real de cada creador y no solo su cantidad de seguidores.