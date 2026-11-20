La Agencia Nacional de Puertos confirmó el llamado a licitación para modernizar una estructura clave para el turismo en el Fin del Mundo

El Gobierno Nacional dio un paso decisivo para modernizar la infraestructura receptiva de Tierra del Fuego y potenciar uno de los polos turísticos más visitados del país. A través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, se aprobó formalmente el llamado a licitación pública para la construcción de un nuevo muelle de catamaranes en el Puerto de Ushuaia, una obra estratégica que demandará una inversión estimada en $12.580 millones y contará con un plazo de ejecución de un año.

El proyecto, cuya publicación oficial se concretará en los próximos días, busca saldar un reclamo histórico de los operadores locales luego de que las partidas destinadas a esta iniciativa en gestiones anteriores fueran desviadas hacia otros fines. Con esta intervención, las autoridades nacionales apuntan a ampliar la capacidad operativa de la terminal portuaria, ordenar la logística de embarque y desembarque de excursiones por el Canal Beagle y elevar las condiciones de seguridad de los miles de viajeros que llegan cada temporada hasta estándares internacionales.

Obra en Ushuaia: cómo será el nuevo muelle y por qué debió cerrarse el anterior

De acuerdo con los pliegos técnicos presentados ante los referentes de las cámaras turísticas, hoteleras y empresariales fueguinas durante una recorrida institucional por el puerto, la nueva estructura de hormigón armado fue diseñada con potencial de expansión futura y contemplará:

240 metros de superficie utilizable: Estará compuesta por un muelle central de 120 metros lineales con disponibilidad de amarre en ambas bandas.

Acceso peatonal independiente: Sumará una pasarela de 62 metros sobre el espejo de agua destinada exclusivamente al ingreso y egreso fluido de los pasajeros.

La imagen que compartieron sobre el nuevo muelle para catamaranes en Ushuaia

La urgencia de esta obra radica en el estado crítico que presentaba el muelle actual, el cual debió ser inhabilitado recientemente tras exhaustivas auditorías técnicas realizadas por la ANPYN junto a especialistas de la Armada Argentina y la Prefectura Naval. Dichas inspecciones constataron un severo deterioro estructural con riesgo inminente de nuevos derrumbes, representando un peligro directo para los miles de turistas y trabajadores que circulaban diariamente por el sector.

Otras obras de refuerzo y recuperación en el Puerto de Ushuaia

En paralelo a la licitación del nuevo muelle, los representantes del sector privado —entre ellos titulares de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo, la Asociación de Hoteles de Turismo y la Cámara Hotelera y Gastronómica— supervisaron el avance de otras tareas complementarias que ya se encuentran en marcha en la terminal: