Las redes sociales se llenaron de reacciones tras una creativa iniciativa local sobre residuos que provocó debate sobre estigmatización y humor

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, salió a pedir disculpas por una campaña municipal que generó polémica en el partido bonaerense. La publicidad usaba el eslogan "Shacá la bashura de 18 a 20 h" para recordar a los vecinos el horario de recolección de residuos.

Los carteles aparecieron en distintos puntos del municipio. Las reacciones fueron inmediatas y muy divididas.

Algunos vecinos se rieron. Otros se sintieron directamente ofendidos.

"Perdón si alguien se sintió ofendido", expresó Lanús en un video que publicó esta tarde en sus redes sociales. El intendente explicó que la intención nunca fue herir susceptibilidades sino llamar la atención sobre un tema que venían comunicando sin éxito: el horario en que deben sacarse los residuos domiciliarios.

"No era la idea ofender. Si alguien se sintió ofendido por esta campaña, yo le pido de corazón disculpas", agregó el jefe comunal en el mensaje.

Por qué San Isidro decidió usar humor en la campaña de basura

Lanús defendió el recurso humorístico que eligió su equipo. Según contó, habían probado múltiples mensajes e iniciativas anteriores para que los vecinos registraran la información sobre horarios de recolección.

Ninguna había funcionado.

"Queríamos generar conversación, atención y eso evidentemente se logró", afirmó el intendente en el video. La campaña se inspiró en un chiste recurrente sobre el supuesto acento sanisidrense, una forma de hablar que reemplaza la "s" por "sh" y que suele asociarse con sectores de mayor poder adquisitivo del partido.

La firma de los carteles reforzaba el recurso: "Shan Ishidro", se leía al pie de la publicidad.

Sin embargo, Lanús reconoció que su equipo no previó la posibilidad de que el mensaje ofendiera. "No nos imaginamos que hubiera gente que se hubiera podido ofender por esto", señaló.

Al finalizar el video, el intendente volvió a recordar que los residuos deben sacarse todos los días entre las 18 y las 20, excepto los sábados. "Les agradezco a todos los que escuchen este mensaje y les pido obviamente que respetemos el horario", concluyó.

Qué dijeron los vecinos de San Isidro sobre la campaña polémica

Las reacciones de los vecinos fueron dispares, aunque todos coincidieron es que puede ser estigmatizante.

Alejandro Gayoso tiene 63 años y vive en Martínez. Cuando leyó el cartel, se le escapó una risa. Pero enseguida marcó una objeción. "Me parece un poco estigmatizante, como si todos acá habláramos de esa manera", sostuvo al diario La Nación.

Para Gayoso, la propuesta tiene una doble lectura: puede resultar graciosa, pero también reduce a estereotipo una población que en realidad es muy heterogénea.

Sofía Garreta, abogada de 25 años y también vecina de Martínez, fue más categórica. Si bien conocía el supuesto acento sanisidrense, consideró desacertado que la municipalidad lo use en una comunicación oficial.

"Me parece innecesario. Considero que representa solo a una parte de la población sanisidrense y el Estado tiene que hablarle a todos sus integrantes", planteó la joven.

Garreta cuestionó además que el mensaje no cumple su propósito: "El mensaje que intentan dar con esa publicidad debería estar dirigido a todos, porque nos afecta a todos". Para ella, el hecho de que el estereotipo sea conocido no justifica que se lo reproduzca desde un nivel gubernamental.

"Solo demuestran que las autoridades no conocen al pueblo que gobiernan", sentenció.

Claudia Estivir, de 65 años, es artista plástica y vive en Boulogne. Para ella, la propuesta directamente no tiene gracia y remite a una imagen que quedó en el pasado.

"Me molesta porque es discriminatorio en el fondo", señaló. También cuestionó el uso de una escritura que dificulta la comprensión del mensaje central.

"Para mí lo escrito es escrito y se escribe de una forma, punto", agregó Estivir. Según contó, tuvo que detenerse a interpretar el cartel antes de entender qué quería comunicar.

Elvira tiene 90 años y es vecina de San Isidro. Tampoco se mostró convencida por el recurso humorístico que eligió la municipalidad.

Consultada sobre la publicidad, manifestó su preferencia por una comunicación directa. "Prefiero que diga sacar la basura", expresó sin vueltas.