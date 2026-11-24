Del 23 de noviembre al 2 de diciembre, la marca de carteras ofrece 50% en la segunda unidad en su web y su local de Palermo, con perfumes y carteras

Con las Fiestas a la vuelta de la esquina, las marcas empiezan a pelear por el presupuesto de regalos. Blaquè, la marca argentina de carteras y accesorios, lanzará una promoción de 50% de descuento en la segunda unidad, que estará vigente del 23 de noviembre al 2 de diciembre inclusive.

La promoción, llamada "Blaquè is the New Black", estará disponible en la tienda online y en el local de Palermo Soho, e incluye carteras de la nueva colección de verano, modelos clásicos de la marca y productos de su línea de perfumería. Durante esos diez días, quienes sumen productos de a pares podrán llevarse el de menor valor a mitad de precio.

La lógica de este tipo de promociones es clara: adelantar las compras de Navidad y convencer a quien piensa en un regalo de que se lleve dos. Por eso, antes de aprovecharla, conviene hacer bien las cuentas.

Estos son los precios, cuánto se ahorra en cada caso y qué conviene según cuántos productos se compren.

¿Cómo funciona el 50% en la segunda unidad?

El descuento se aplica sobre uno de los dos productos de la compra. En la práctica, eso significa que el ahorro real es del 25% sobre el total, y no del 50%, porque la rebaja corre solo para una de las dos unidades.

Un ejemplo con dos bolsos chicos de la línea Creta, de $78.900 cada uno: el segundo queda en $39.450, por lo que el par cuesta $118.350, es decir, $59.175 por unidad.

Según las condiciones de la promoción, el descuento se aplica sumando unidades de a pares y siempre sobre el producto de menor valor. Además, entran carteras, billeteras y accesorios, por lo que se pueden combinar distintos productos en una misma compra.

Por eso, la promoción tiene sentido sobre todo para quien necesita resolver dos regalos en una misma compra, o para quien igual pensaba llevarse dos productos. Antes de comprar, conviene revisar qué productos participan, ya que la marca los agrupa en una categoría especial de la promoción en su tienda online.

¿Cuánto cuestan los perfumes de Blaquè?

La línea de perfumería es la que ofrece la referencia de ahorro más concreta para regalar. Según la empresa, el perfume Roses Floral de 100 ml tiene un precio de lista de $49.900.

Con la promoción, el segundo frasco queda en $24.950, por lo que dos perfumes cuestan $74.850 en total, un ahorro de $24.950. Es decir, cada uno sale unos $37.400, una opción para quien busca dos regalos parecidos, por ejemplo para dos amigas o para la familia.

¿Cuánto cuestan las carteras y los bolsos?

En marroquinería, la línea de verano Creta tiene un bolso chico de $78.900 y una tote de $87.900, según los precios publicados en la tienda online de la marca.

También participan modelos clásicos, como la cartera de hombro Mónaco. Según la empresa, su versión clásica tiene un precio de lista de $89.900, aunque en la tienda online figura a $119.900 en cuotas y a $89.925 con transferencia.

Para quien busca dos carteras de la línea Creta, por ejemplo un bolso chico para regalar y una tote para uso propio, el descuento se aplica sobre el bolso chico, que es el de menor valor. Así, el par cuesta $127.350, en lugar de $166.800.

¿Cómo se puede pagar?

Según la información publicada en la tienda online de Blaquè, la marca ofrece hasta seis cuotas sin interés y un descuento por pago con transferencia bancaria.

La promoción de Blaquè rige en su tienda online y en el local de Palermo Soho - crédito Blaquè

Las cuotas permiten repartir el gasto en seis meses y no desembolsar todo junto en diciembre, un mes en el que se acumulan gastos como las Fiestas y las vacaciones. Con una inflación que sigue presente, pagar en cuotas fijas también hace que las últimas valgan menos en términos reales.

La transferencia, en cambio, baja el precio en el momento. Quien tiene el dinero disponible suele ahorrar más con la transferencia, y quien prefiere no resentir el presupuesto de fin de año puede optar por las cuotas, siempre que no le cobren intereses ni cargos adicionales en la tarjeta.

¿Conviene comprar antes o durante la promoción?

Hay un detalle que vale la pena mirar. Antes del inicio de la promoción, la tienda online de Blaquè ofrecía un 25% de descuento por transferencia sobre productos individuales, el mismo porcentaje que, en la práctica, se ahorra con el 50% en la segunda unidad.

Eso significa que para quien compra un solo producto, la promoción no suma nada, y el descuento por transferencia puede ser la mejor opción. La promoción, en cambio, conviene a quien compra dos productos. Como los precios y los descuentos pueden cambiar, la recomendación es comparar el precio final en el carrito antes de confirmar la compra.

El sector de discontinuos en Palermo Soho

Según la empresa, Blaquè, que históricamente tuvo outlets en distintos puntos del país, volvió este año a Palermo Soho, con un local en El Salvador 4827. La promoción también se puede aprovechar en ese local.

Allí funciona un sector dedicado a modelos discontinuos de colecciones anteriores, una opción para quienes buscan precios más bajos que los de la colección actual. Los outlets y los sectores de saldos se volvieron una alternativa cada vez más buscada en un momento en el que el consumo viene golpeado y muchos compradores priorizan el precio por sobre la última temporada.

Las marcas adelantan la Navidad

La promoción de Blaquè se suma a una costumbre que se repite cada año: adelantar las ofertas de Navidad a fines de noviembre, para captar el gasto en regalos antes de que las compras se concentren en las últimas semanas de diciembre.

Para el consumidor, esto abre una ventana para comprar con descuento. Para las marcas, es una forma de asegurarse ventas en un contexto en el que los regalos compiten con otros gastos fuertes de fin de año, como las vacaciones. En ese escenario, las promociones de segunda unidad y las cuotas sin interés son herramientas muy usadas para que cada cliente compre más.