A los 89 años falleció el hombre que armó una de las marcas de lujo más importantes del mundo y se convirtió en referente de la joyería

El universo de la alta joyería y el lujo internacional está de luto tras confirmarse este sábado el fallecimiento de Paolo Bulgari a los 89 años en la ciudad de Roma. La noticia fue comunicada por sus familiares y por la propia firma italiana a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde lo despidieron con una fotografía en blanco y negro recordándolo como "el joyero más grande de nuestro tiempo", una figura extraordinaria marcada por su profunda humanidad y un incansable embajador de la excelencia artística de Italia en el mundo.

Según precisó su entorno cercano, el último adiós al histórico empresario tendrá lugar este lunes 23 de noviembre a las 11:00 (hora local) en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en la capital italiana, donde familiares, allegados y referentes de la industria de la moda y el diseño despedirán a quien supo transformar un negocio de herencia familiar en uno de los imperios del lujo más prestigiosos del planeta.

El mensaje que compartió la joyería a través de sus redes sociales tras la muerte de Bulgari

Bulgari, del taller familiar a emblema global del lujo

Nacido en Roma el 8 de octubre de 1937, Paolo Bulgari representó la tercera generación de la dinastía iniciada por su abuelo, Sotirio Bulgari, quien fundó un pequeño taller de platería en 1884. Tras comenzar a trabajar junto a su padre Giorgio en 1960, se especializó en el estudio profundo de las gemas hasta convertirse en uno de los mayores expertos mundiales en piedras preciosas.

En 1984 asumió la presidencia del Grupo Bvlgari —identificado con su icónica "V" latina en homenaje a la tradición clásica romana— y, junto a sus hermanos Gianni y Nicola, lideró la expansión global de la casa antes de su posterior integración al conglomerado LVMH en 2011. Entre los hitos fundamentales de su gestión se destacan:

Una estética revolucionaria: Definió el ADN visual de la marca apostando por combinaciones audaces de piedras de colores vibrantes, el uso protagonista del oro amarillo, la talla cabujón y la integración de monedas antiguas griegas y romanas.

Diversificación del negocio: Expandió el universo de la firma más allá de la alta joyería hacia la relojería de precisión, la marroquinería, los accesorios y la perfumería, creando colecciones icónicas como Parentesi y Bvlgari-Bvlgari.

Conquista internacional y musas célebres: Impulsó la apertura de boutiques en capitales estratégicas como Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo, seduciendo tanto a casas reales y miembros de la aristocracia europea como a grandes estrellas del cine y la música, desde Elizabeth Taylor en la época dorada de Hollywood hasta figuras contemporáneas como Zendaya, Anne Hathaway y Dua Lipa.

Paolo Bulgari, su perfil filantrópico y su vínculo con la cultura

Más allá de su faceta empresarial, Paolo Bulgari cultivó un estrecho lazo con la cultura y la acción social. Compartió más de tres décadas de vida junto a la periodista y documentalista española Maite Carpio —con quien tuvo dos hijas y dividía su tiempo entre Roma y su célebre residencia en Marrakech—, manteniendo una activa pasión por el arte contemporáneo y el cine.

En los últimos años canalizó gran parte de su energía hacia la filantropía: en noviembre de 2019 creó la Fundación Paolo Bulgari, orientada a combatir la pobreza educativa y promover la formación profesional en los barrios periféricos de Roma, impulsando proyectos de regeneración urbana y escolar como el desarrollado en la zona de Tor Bella Monaca.