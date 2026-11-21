Los números de octubre en materia de consumo masivo mostraron cierta esperanza en la comparación interanual, con el primer crecimiento de 2026

Después de nueve meses consecutivos de retrocesos, los indicadores del consumo masivo en la Argentina mostraron en octubre su primer signo positivo del año. De acuerdo con el último relevamiento elaborado por la consultora Scentia, las ventas totales registraron un leve incremento interanual del 0,9% respecto del mismo mes de 2025, quebrando una racha negativa que se extendía desde el año pasado. En la comparación mensual contra septiembre, en tanto, la actividad exhibió un rebote del 6,2%.

Sin embargo, este repunte acotado todavía no resulta suficiente para revertir el balance negativo que arrastra el sector a lo largo de 2026: en el acumulado de los primeros diez meses del año (enero a octubre), el consumo masivo registra una caída del 2,3% frente al mismo período del año anterior. Al analizar el comportamiento por rubros durante octubre, el movimiento estuvo traccionado principalmente por la demanda de alimentos —que subieron un 7,5% interanual— y de artículos impulsivos como golosinas y snacks, que dieron un salto del 16,5%.

El boom del e-commerce frente a la debilidad de los supermercados

El dato más revelador del informe radica en el marcado cambio de hábitos de compra de los consumidores. La recuperación de octubre no provino de las grandes superficies tradicionales, sino de canales alternativos y digitales que lideraron la expansión interanual:

Comercio electrónico (e-commerce): Fue el gran motor del mes con un salto extraordinario del 33,2% interanual, consolidando una tendencia que en el acumulado anual ya trepa al 35%.

Farmacias y comercios de cercanía: Las farmacias crecieron un 3,2% interanual en octubre (y acumulan un alza del 1,2% en el año), mientras que los kioscos y almacenes avanzaron un 1,6%.

Retroceso en el canal tradicional: En contraste, las grandes cadenas de supermercados cayeron un 0,3% interanual y los autoservicios independientes retrocedieron un 0,4%. El golpe más duro volvió a recaer sobre los autoservicios mayoristas, que sufrieron un desplome del 6,4% respecto de octubre de 2025.

Rebote mensual pero saldo en rojo en el acumulado anual

Si se observa exclusivamente la evolución de octubre frente a septiembre de este mismo año, todos los formatos comerciales lograron mejorar su volumen de ventas: los supermercados encabezaron la recuperación mensual con un 9,5%, seguidos de cerca por los autoservicios, los mayoristas y el comercio electrónico, todos con un avance del 8,9%.

No obstante, la foto acumulada de enero a octubre de 2026 confirma que el consumo tradicional sigue sin encontrar piso: mientras el e-commerce y las farmacias son los únicos dos canales en terreno positivo en lo que va del año, tanto los supermercados como los mayoristas acumulan una retracción del 3,5%.