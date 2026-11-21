La pavimentación de la Ruta Provincial S-372 en Córdoba en la región de Calamuchita atraviesa un sector de topografía montañosa

El turismo y la conectividad vial en uno de los corredores serranos más visitados de la Argentina están a un paso de dar un salto estructural. El Gobierno de la Provincia de Córdoba informó que la obra de pavimentación de la Ruta Provincial S-372, que une las localidades de Santa Rosa de Calamuchita y Soconcho, ya alcanzó un 75% de ejecución sobre un trazado total de 20,5 kilómetros. Actualmente, alrededor de 120 operarios trabajan de manera simultánea en los distintos frentes abiertos en el corazón del valle de Calamuchita, dejando apenas el último cuarto del proyecto pendiente para su habilitación definitiva.

El nuevo camino asfaltado comienza en la intersección con la Ruta Provincial 5, a la altura de Santa Rosa de Calamuchita, y se extiende hasta su empalme con la Ruta Nacional 36, en cercanías de Soconcho. A lo largo de su traza, la ruta atraviesa un imponente sector de topografía montañosa enmarcado por el cordón de las Sierras Chicas de Santa Rosa y Calmayo, ofreciendo postales panorámicas únicas de la geografía cordobesa y abriendo el acceso a circuitos turísticos hasta ahora poco explorados.

Obra en Calamuchita: en enlace clave para descongestionar las rutas turísticas de Córdoba

Más allá de su atractivo paisajístico, la finalización de la Ruta Provincial S-372 funcionará como una válvula de alivio fundamental para el tránsito regional, especialmente durante los fines de semana largos y la temporada de verano. Entre sus principales beneficios estratégicos se destacan:

Descompresión de la Ruta Provincial 5: Ofrecerá una alternativa directa y pavimentada para absorber parte del caudal vehicular que hoy satura el eje principal del valle de Calamuchita.

Conexión directa con la Autovía Córdoba–Río Cuarto: Permitirá a los automovilistas vincularse rápidamente con la Ruta Nacional 36 sin necesidad de atravesar los sinuosos y congestionados caminos de los diques de los lagos Embalse y Los Molinos.

Impulso al turismo y la producción local: Fortalecerá la integración de vecinos, productores y visitantes en parajes serranos como El Parador de Montaña, Soconcho, la comuna de Calmayo y distintos sectores de las Sierras Chicas.

El corredor estratégico para las Sierras de Calamuchita presenta un 75% de trabajos ejecutados

Córdoba: cómo son las obras de seguridad vial en el trazado montañoso

Dada la complejidad geográfica de la zona, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos cordobés diseñó una serie de intervenciones técnicas específicas para garantizar una conducción fluida y segura a lo largo de los 20,5 kilómetros: