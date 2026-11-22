Luego del fin de semana largo, el mercado cambiario volverá a operar el martes. Cuáles son los últimos precios del dólar oficial, blue, MEP y turista

El dólar volverá a concentrar la atención de los ahorristas y operadores financieros este martes 24 de noviembre, cuando se reanude la actividad cambiaria en Argentina después del fin de semana largo. El lunes 23 será feriado por el Día de la Soberanía Nacional, por lo que los bancos y el mercado oficial de cambios permanecerán cerrados. La reapertura llegará después de una semana marcada por fuertes aumentos en las distintas cotizaciones de la moneda estadounidense.

El último viernes, el dólar oficial alcanzó los $1.600 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue llegó a $1.675 y el dólar MEP superó los $1.700. Estos valores servirán como punto de partida para la jornada del martes, aunque las cotizaciones podrán modificarse una vez que se reanuden las operaciones.

La expectativa estará puesta especialmente en el comportamiento del tipo de cambio oficial, que registró su mayor aumento semanal en 19 meses. También habrá atención sobre los dólares financieros y el mercado informal, que acompañaron la tendencia alcista durante los últimos días.

A cuánto cotizará el dólar el martes 24 de noviembre

A continuación los precios del cierre de la jornada del viernes, con la que se abrirá la actividad cambiaría el martes, luego de tres días:

Dólar oficial: $1.550 para la compra y $1.600 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue: $1.655 para la compra y $1.675 para la venta en el mercado informal.

Dólar MEP: $1.743,10 para la venta y $1.682,60 para la venta.

Dólar turista o tarjeta: $2.080 para la venta, calculado sobre el dólar oficial con el recargo del 30%.

Dólar mayorista: $1.580 para la venta, referencia utilizada en el mercado cambiario.

Dólar contado con liquidación (CCL): $1.772,38, según la cotización financiera informada..

Cómo fue la escalada del dólar antes del fin de semana largo

La última semana estuvo marcada por una aceleración del precio del dólar en Argentina, en un contexto de mayor demanda de cobertura cambiaria y presión sobre las monedas de distintos países de la región.

El dólar mayorista avanzó un 2,4% durante la semana y terminó en $1.580, con su mayor incremento semanal desde abril de 2025. Solamente durante el viernes registró una suba de $15, equivalente a aproximadamente el 1%.

La evolución del mercado cambiario estuvo influida por un escenario internacional desfavorable para las monedas emergentes. Durante la semana también se registraron depreciaciones importantes del real brasileño y del peso colombiano.

Con estos antecedentes, el martes 24 de noviembre será una jornada clave para observar si continúa la escalada del dólar o si las cotizaciones encuentran un punto de estabilidad después del feriado.