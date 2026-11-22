Un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dio cuenta del peso promedio de faena de la res bovina, con valores históricos

La ganadería argentina alcanzó una marca inédita en más de un siglo de registros oficiales. De acuerdo con un informe difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, entre enero y octubre de 2026 el peso promedio de faena de la res bovina se ubicó en los 241 kilogramos, superando por primera vez la barrera histórica de los 240 kilos. Este salto productivo estuvo impulsado por la creciente demanda de animales más pesados por parte de la industria exportadora, sumado a condiciones climáticas favorables para la producción de forraje y una mayor eficiencia en los rodeos.

Según el relevamiento oficial correspondiente a la serie estadística 2016-2026, durante los primeros diez meses del año se faenaron 10,24 millones de cabezas, generando un volumen total de producción cárnica de 2,46 millones de toneladas. El proceso se vio acompañado además por una marcada retención de hembras, cuya participación en la faena total descendió al 45,7% (por debajo del 47,3% registrado en 2025 y lejos del pico del 48,7% alcanzado en 2019), sentando bases sólidas para la recomposición del stock ganadero.

Evolución del peso por categoría: el salto de machos y hembras

Al desagregar los indicadores productivos según sexo y edad del animal, el reporte oficial evidencia una mejora sostenida en la terminación de la hacienda durante la última década:

Machos: Registraron un incremento acumulado de 23 kilos entre 2017 y 2026, pasando de un promedio de 237 kg a ubicarse en 260 kilogramos.

Hembras: Evidenciaron una suba de 7,6 kilos en el mismo período (de 211 kg a 218 kilogramos), logrando además una recuperación de 13 kilos frente al piso de 205 kg observado en 2023, cuando la liquidación de vacas categoría D y E había deprimido los promedios generales.

Exportación vs. consumo interno: dos modelos productivos bien diferenciados

El informe pone de relieve una marcada segmentación estructural según el destino comercial declarado de la hacienda, demostrando cómo el comercio exterior tracciona la producción de animales de mayor kilaje: