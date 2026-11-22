La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA presentó la diplomatura para poder enseñar educación financiera desde edades tempranas

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires presentó formalmente la primera Diplomatura en Educación Financiera con Enfoque Conductual y Pedagógico, una innovadora propuesta académica arancelada diseñada para profesionalizar la enseñanza de contenidos económicos y formar capacitadores capaces de transmitir estas herramientas desde edades tempranas.

Impulsada por la psicopedagoga y especialista en finanzas Gabriela Totaro y coordinada por Hernán Piotti López, la diplomatura busca cerrar una profunda brecha formativa en el país: según advirtió Totaro durante la presentación, cerca de 7 millones de jóvenes argentinos no reciben instrucción económica formal y el 78% finaliza la escuela secundaria sin competencias elementales para administrar sus recursos, planificar gastos o prevenir fraudes digitales.

De este modo, el programa funcionará como piedra angular para abastecer la red de formadores del Programa Generación Financiera, una alianza público-privada que articula con la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), A3 Mercados y Junior Achievement, cuya meta es capacitar directamente a 300.000 jóvenes de entre 13 y 25 años en un plazo de tres años.

Diplomatura en Educación Financiera: modalidad de cursada, dónde se dictarán las clases y duración

Con el objetivo de garantizar un alcance federal y facilitar el acceso de profesionales, docentes y técnicos de todo el país, la cursada combinará un esquema mayormente remoto con instancias de intercambio presencial:

Dictado virtual semanal: Las clases se desarrollarán principalmente a distancia una vez por semana, estructuradas en una clase sincrónica en vivo de tres horas y media y una instancia asincrónica de una hora y media.

Encuentros presenciales en la UBA: A lo largo del trayecto formativo se realizarán jornadas presenciales con expertos de distintas organizaciones en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (Av. Córdoba 2122, Ciudad de Buenos Aires), las cuales tendrán carácter optativo para los alumnos.

Carga horaria: La diplomatura tendrá una duración total de cuatro meses, completando una carga académica de 100 horas.

Educación Financiera en la UBA: cinco módulos de estudio y el respaldo institucional

El programa académico está abierto a profesionales o técnicos de cualquier especialidad y a personas interesadas en perfeccionarse en la enseñanza financiera, integrando conocimientos económicos con ciencias del comportamiento y herramientas didácticas. El plan de estudios se divide en cinco módulos centrales:

Fundamentos económicos y presupuesto personal. Sistema financiero argentino y regulación. Instrumentos de inversión y finanzas digitales. Riesgos, estafas y economía del comportamiento. Pedagogía financiera.

El lanzamiento contó con las exposiciones de figuras clave del ecosistema financiero y educativo como Sonia Salvatierra (vicepresidente de la CNV), Bernardo Brugnoli (director ejecutivo de Junior Achievement Argentina), Mario Maydana (presidente de BYMA EDUCA) y Carolina Carbonell (responsable de Sostenibilidad de A3 Mercados). Según destacó Gabriela Totaro, consolidar una masa crítica de educadores certificados por la universidad pública permitirá aportar evidencia técnica clave para debatir a mediano plazo la incorporación transversal de contenidos financieros desde los primeros niveles de la escolarización obligatoria.