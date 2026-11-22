Entre cientos de postulados, cuatro emprendimientos nacionales consiguieron el premio mayor: tendrán viajes con agendas de negocios y becas de estudio

El Gobierno Nacional dio a conocer a los cuatro proyectos vencedores de la edición 2026 del Concurso Emprendimiento Argentino, un certamen federal que en esta convocatoria reunió a más de 1.000 iniciativas productivas de todo el país con el objetivo de detectar talento innovador y potenciar su escala comercial. Tras un riguroso proceso de selección que dejó a 77 finalistas nacionales, la definición se llevó a cabo durante el 19 y 20 de noviembre en la sede del Banco Santander, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los cuatro proyectos distinguidos recibirán un paquete integral de internacionalización: viajarán con una agenda de negocios diseñada a medida hacia el destino que mejor se adapte a su plan de expansión —entre mercados estratégicos como Estados Unidos, Israel, la Unión Europea o el Mercosur— y accederán además a becas de formación ejecutiva en Madrid y Nueva York. Por su parte, el resto de los 77 finalistas también contará con becas, mentorías y talleres dictados por instituciones de primer nivel.

Los cuatro emprendimientos ganadores y qué hace cada uno

El jurado premió la diversidad sectorial, el valor agregado y el potencial exportador de cuatro firmas radicadas en distintos puntos del territorio nacional:

Hermetia S.A. (Ciudad de Buenos Aires): Especializada en biotecnología y economía circular, transforma residuos orgánicos en bioinsumos agrícolas de alto rendimiento mediante el uso de larvas de mosca soldado negro.

Especializada en biotecnología y economía circular, transforma residuos orgánicos en bioinsumos agrícolas de alto rendimiento mediante el uso de larvas de mosca soldado negro. Arbanit Fellow S.A.S. (Santa Fe): Dedicada al rubro alimenticio, elabora y distribuye obleas crocantes artesanales y snacks dulces con proyección comercial.

Dedicada al rubro alimenticio, elabora y distribuye obleas crocantes artesanales y snacks dulces con proyección comercial. Odycell S.A.S. (Ciudad de Buenos Aires): Desarrolla ITHACA, una innovadora plataforma biotecnológica de nanopartículas bioactivas programables diseñadas para actuar contra tumores sólidos.

Desarrolla ITHACA, una innovadora plataforma biotecnológica de nanopartículas bioactivas programables diseñadas para actuar contra tumores sólidos. StartApp S.A.S. (Misiones): Firma de base tecnológica que creó una plataforma de gestión integral orientada a optimizar la operatoria de empresas distribuidoras.

ZONDA: la nueva aceleradora para exportar talento argentino

En el marco de la final del certamen, las autoridades presentaron oficialmente ZONDA, una nueva aceleradora impulsada de manera conjunta con el Círculo de Ejecutivos Argentinos en el Exterior (CEAE) para acompañar el desembarco global de compañías nacidas en el país.

El programa articulará el trabajo del Ministerio de Economía y la Cancillería argentina —a través de su red de embajadas y consulados— con el respaldo de más de 800 ejecutivos argentinos que ocupan puestos de liderazgo en multinacionales como J.P. Morgan, Santander, Uber, Unilever, Globant, GSK, Volkswagen y DIA. Con hubs operativos en Madrid, París, Londres, Nueva York y Miami, ZONDA brindará asesoramiento en estándares internacionales y facilitará el contacto directo con potenciales clientes, socios y distribuidores extranjeros.