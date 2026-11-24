Lanzar una marca de yerba de autor cuesta unos u$s3.500 y una de té, u$s5.000, con márgenes de hasta 100% si se vende directo al público

Lanzar una marca propia de yerba mate de autor puede costar alrededor de u$s3.500, y una línea de té de especialidad, cerca de u$s5.000. Así lo explicaron a iProfesional Liliana Venerucci y Diego Morlachetti, fundadores de la Escuela Argentina de Té y de la Escuela Argentina de Yerba Mate, que ahora acompañan a emprendedores que quieren pasar de la afición al negocio.

Ese monto alcanza para definir el modelo comercial y producir el primer stock. La diferencia entre las dos infusiones tiene una explicación simple: en la yerba, el ingrediente principal es 100% local, mientras que los tés de especialidad que usan, como el Ceylon o el Assam, son importados.

El interés por emprender en el rubro llega en un buen momento para la yerba. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en 2025 la exportación marcó un récord de casi 58 millones de kilos, un 32% más que en 2024, y entre enero y agosto de 2026 la salida de molinos ya superó los 224 millones de kilos entre mercado interno y exportación.

En el mercado interno, la salida de yerba de los molinos sumó 266,8 millones de kilos en 2025, un 3,1% más que en 2024, según el mismo organismo. Es decir, un mercado enorme pero muy competido, donde una marca nueva necesita diferenciarse del paquete tradicional para hacerse un lugar.

¿Qué incluye la inversión para una marca de té?

Para armar una línea de té de especialidad, de 6 a 8 productos, la inversión inicial ronda los u$s5.000. Según el desglose que pasaron los especialistas, se reparte así:

Materia prima : 25%, unos u$s1.250 .

: 25%, unos . Envases : 25%, unos u$s1.250.

: 25%, unos Registros y habilitaciones : 10%, unos u$s500.

: 10%, unos Diseño : 10%, unos u$s500.

: 10%, unos Varios: 30%, unos u$s1.500, que se ajustan según el alcance y la identidad que se le quiera dar a la marca.

En el caso de la yerba mate compuesta de autor, la inversión baja a unos u$s3.500, porque no hay que importar el ingrediente principal.

¿A cuánto se compra el té importado?

Un té importado de buena calidad, como el Ceylon de Sri Lanka o el Assam de India, de cosecha manual, cuesta alrededor de u$s5 el kilo en origen. Puesto en el país, el valor se duplica y llega a unos u$s10 por kilo.

¿Cuánto se gana con una marca propia?

El margen depende de cómo se venda. Si el emprendedor funciona como proveedor mayorista, la ganancia puede rondar entre el 30% y el 40%. Si vende directo al público, como minorista que suma valor agregado, el margen puede llegar a entre el 70% y el 100%.

"Siempre la clave va a estar en cómo se crea valor", explicaron. Es decir, no alcanza con tener un buen producto: el precio final depende de la propuesta, la presentación y el canal de venta.

¿En cuánto tiempo se recupera la inversión?

No hay un plazo único. Según los especialistas, si el emprendedor solo publica en redes y arma una tienda online, el retorno es más lento. En cambio, si trabaja de forma activa, con un modelo comercial pensado para su caso, el recupero puede acortarse a 60 o 90 días.

Ese plazo, aclararon, depende de la dedicación y del tiempo que cada persona le ponga al proyecto. La mayoría de los que se acercan son emprendimientos unipersonales, muchas veces de sommeliers que arrancan en paralelo a otro trabajo, y proyectos familiares que buscan un ingreso extra.

Uno de los errores más comunes, según advierten, es copiar modelos de negocio de marcas grandes sin evaluar si se ajustan al capital, el tiempo y el equipo disponibles.

¿Qué oportunidades hay en la yerba mate?

Para Venerucci y Morlachetti, el mayor potencial está en las yerbas compuestas y de autor: blends con nuevos ingredientes, información sobre el origen y funciones específicas, que se diferencian del paquete tradicional.

Diego Morlachetti y Liliana Venerucci llevan más de 20 años en el negocio del té y la yerba mate - crédito Escuela Argentina de Yerba Mate

Otra puerta de entrada son los negocios que ya existen. Un hotel puede dejar en las habitaciones un té con su propio nombre, un restaurante puede servir el mate de la casa y una empresa puede usar una yerba con su marca como regalo corporativo, algo que suma demanda en estas fechas de fin de año. En esos casos, el producto funciona como parte de la experiencia y, a la vez, como una fuente extra de ingresos, si además se vende en el mostrador o por internet.

Los especialistas también mencionan la posibilidad de abrir un local dedicado solo a infusiones, un formato que ya tiene ejemplos en el país, como algunos de los emprendimientos de sus propios alumnos.

¿Qué marcas lanzaron sus alumnos?

Entre los casos que mencionan hay marcas de té como Marlina Blends, que tiene local propio en Castelar; Té & Compañía, una tienda de té en Neuquén, y Yadu Tea Blends, en Salta. En Uruguay, La Tienda del Té fue el primer tea shop de Montevideo y hoy tiene dos locales.

En yerba aparecen Zafra Yerba Mate, una línea de autor de Apóstoles, Misiones; Benditas Infusiones, que vende mezclas de hierbas para sumar al mate, y hasta proyectos en el exterior, como uno en Lituania y otro en los Países Bajos, de egresados que se certificaron como sommeliers de yerba mate.

¿Quiénes son los especialistas?

Venerucci y Morlachetti son rosarinos y llevan más de 20 años en el rubro. Crearon Agni Teashop, una de las primeras marcas de té de especialidad del país, y la Escuela Argentina de Té, que según sus datos formó a más de 18.000 alumnos de más de 50 países. En 2025 lanzaron la Escuela Argentina de Yerba Mate, con diplomaturas certificadas por la Universidad Abierta Interamericana.

"La rentabilidad es el cierre de un círculo virtuoso que comenzó con la pasión por emprender en el rubro de las infusiones", resumieron.