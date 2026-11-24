El relevamiento oficial sobre personas sin techo generó repercusiones tras conocerse las primeras cifras y metodologías utilizadas en el país

El Gobierno oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que contabilizó 9.421 personas en 19 jurisdicciones durante 2025. La Ciudad de Buenos Aires concentró más de la mitad de los casos registrados, con 5.176 personas. La provincia de Buenos Aires no participó del operativo, al igual que otras cuatro jurisdicciones.

Los datos fueron aprobados mediante la Resolución 354/2026 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La norma se publicó este martes en el Boletín Oficial y lleva la firma del secretario Juan Bautista Ordoñez.

El relevamiento se realizó en cumplimiento de la Ley 27.654 de Situación de Calle y Familias Sin Techo, sancionada en diciembre de 2021. Esa legislación establece la obligación del Estado nacional de realizar un relevamiento anual y publicar sus resultados.

Sin embargo, el propio informe reconoce que hasta ahora no existía un formulario único ni una metodología común para llevar adelante el operativo. En septiembre de 2025, mediante la Resolución 589, se aprobaron los lineamientos metodológicos y los instrumentos necesarios para realizar la primera medición sistemática de alcance nacional.

El Gobierno implementó el sistema DataCalle, integrado al Sistema Social (SiSoc), para registrar la información de las personas relevadas. La herramienta permite cargar datos sin conexión a internet e incorporar la geolocalización de los casos.

El operativo incluyó entrevistas y registros tanto en espacios públicos como en dispositivos de alojamiento, entre ellos refugios, paradores y centros transitorios.

CABA concentra más personas en situación de calle que el resto de las jurisdicciones

La distribución territorial muestra una concentración de los casos en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se contabilizaron 5.176 personas, frente a las 4.245 registradas en el conjunto de las provincias que participaron del relevamiento.

Después de CABA, las jurisdicciones con más casos fueron Santa Fe, con 1.328 personas; los municipios de Córdoba que adhirieron al operativo, con 588; Mendoza, con 421; y Neuquén, con 401.

En la mayoría de las demás jurisdicciones, los registros no superaron las 200 personas.

El mapa tiene cinco ausencias:

Provincia de Buenos Aires

La Rioja

Santiago del Estero

Formosa

Tierra del Fuego

Por ese motivo, los 9.421 casos no representan un total exhaustivo de la población en situación de calle de todo el país.

Además, el informe advierte que los datos de CABA y Santa Fe presentan diferencias metodológicas respecto del resto. La Ciudad aportó información de su propio censo anual, mientras que Santa Fe incorporó el acumulado de personas registradas durante todo el año, en lugar de una medición correspondiente a un momento determinado.

Por ese motivo, las cifras no son estrictamente comparables entre todas las jurisdicciones.

Cuántas personas viven en situación de calle en CABA

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un relevamiento propio que permite observar la evolución de esta problemática. Según el operativo realizado en noviembre de 2025 por el Gobierno porteño y el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA), se registraron 5.176 personas.

De ese total, 1.613 estaban en la vía pública y 3.563 alojadas en Centros de Inclusión Social. Es decir, aproximadamente siete de cada diez personas contabilizadas se encontraban en dispositivos de alojamiento.

La comparación con la medición anterior, realizada en mayo de 2025, muestra un incremento de 654 personas. De esa diferencia, 598 correspondieron a quienes estaban alojados en centros de inclusión y 56 a quienes fueron encontrados en la vía pública.

La evolución también puede observarse en la comparación interanual. En noviembre de 2024, el relevamiento porteño había registrado 4.049 personas, frente a las 5.176 de noviembre de 2025. Esto representa un aumento del 27,8% en doce meses.

La distribución territorial dentro de la Ciudad también presenta diferencias. Según los datos difundidos sobre el relevamiento de noviembre, la Comuna 1 concentró la mayor cantidad de personas en situación de calle, con 564 casos, seguida por la Comuna 3, con 249.

Cuál es el perfil de las personas que viven en la calle

El relevamiento nacional identificó una mayor presencia de varones: representan el 81,7% del total, mientras que las mujeres constituyen el 16,4%.

En cuanto a las edades, el grupo de entre 30 y 45 años es el más numeroso y concentra el 45,1% de los casos relevados fuera de CABA.

Respecto del lugar donde fueron encontradas las personas, el 61,7% estaba alojado en dispositivos destinados a esta población, mientras que el resto fue registrado en la vía pública. El 83,8% aceptó responder la entrevista.

Uno de los datos que destaca el documento es la reiteración de estas situaciones. Entre quienes contestaron las preguntas, el 58,6% manifestó haber atravesado al menos una experiencia anterior de vida en la calle. En cambio, el 32% señaló que se trataba de su primera vez.

La duración de esa situación también aparece como un indicador relevante: el 34% lleva más de dos años viviendo en la calle, la categoría individual más frecuente.

Entre los motivos mencionados para explicar la llegada a esa situación aparecen los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida del empleo.

Educación, documentación y condiciones de vida

El informe también relevó información sobre el acceso a la documentación, el nivel educativo y la situación económica.

En materia de identidad, nueve de cada diez personas entrevistadas cuentan con algún documento. Sin embargo, el porcentaje presenta diferencias importantes según la jurisdicción: en Salta, por ejemplo, la proporción desciende al 38,5%.

En cuanto a la educación, más de la mitad tiene la primaria completa o la secundaria incompleta. Solamente el 9,5% alcanzó algún nivel de educación superior.

El relevamiento también identificó que una de cada siete personas declaró tener alguna discapacidad. De ese grupo, menos de la mitad cuenta con el certificado vigente.

Otro dato registrado es que el 64,3% vive solo.

La movilidad entre jurisdicciones también aparece como una característica de la población relevada. El 52,1% manifestó que no siempre había vivido en el lugar donde fue entrevistado. Entre esas personas, casi nueve de cada diez provenían de otra provincia.

De qué viven las personas en situación de calle

En relación con los ingresos, el 55,7% de las personas entrevistadas declaró haber realizado alguna actividad para obtener dinero durante el mes anterior al relevamiento.

La mayoría de esas actividades se desarrolla en la informalidad. Dentro de ese grupo, una de cada cuatro personas recurrió a lo que el informe denomina estrategias de supervivencia, entre ellas pedir dinero en la vía pública o realizar trabajo sexual.

La mayoría no cuenta con otras fuentes de ingresos. Entre quienes sí reciben algún ingreso adicional, predominan los programas sociales, que representan el 61% de ese grupo. En menor medida aparecen las jubilaciones y pensiones.

Qué establece la ley para las personas en situación de calle

La Ley 27.654 establece un marco de protección integral para las personas en situación de calle y las familias sin techo. Su objetivo es garantizar el acceso a derechos básicos y coordinar las políticas de asistencia entre el Estado nacional, las provincias y los municipios.

Entre sus disposiciones contempla el acceso a:

Documentación

Salud

Educación

Trabajo

Vivienda digna

Dispositivos de atención y acompañamiento

La legislación también establece la obligación de realizar un relevamiento anual de alcance nacional y publicar informes que permitan evaluar las políticas públicas destinadas a esta población.

La publicación de los resultados de 2025 constituye la primera medición nacional sistematizada bajo lineamientos comunes. Sin embargo, la ausencia de cinco jurisdicciones y las diferencias metodológicas entre algunos registros deben tenerse en cuenta al analizar el alcance de los 9.421 casos contabilizados.