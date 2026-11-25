Este jueves 26, de 18 a 22, Retiro abre galerías, hoteles, bares y librerías con actividades gratis y cierra con un show de Virus en Plaza San Martín

El barrio de Retiro vuelve a abrir sus puertas de noche. Este jueves 26 de noviembre, de 18 a 22, se hace una nueva edición de Retiro Abierto, con galerías de arte, hoteles, librerías, bares y restaurantes que suman actividades especiales, promociones y recorridos. La entrada es libre y gratuita.

El cierre será a las 22 en Plaza San Martín, con un show gratis de Virus, la banda platense que marcó el rock de los 80. Antes, habrá música en vivo en distintos puntos del barrio, con Cata Spinetta, Ekathé y Leo García.

La propuesta es del Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, y forma parte de BA24HS, el programa que busca impulsar la economía nocturna porteña: más gente en la calle, más consumo en bares y comercios y más movimiento cultural y turístico.

Según los organizadores, la primera edición, en noviembre de 2025, reunió a más de 30.000 personas y ofreció más de 100 actividades simultáneas a lo largo de la noche.

¿Cuándo es Retiro Abierto y cuánto cuesta?

Retiro Abierto es el jueves 26 de noviembre, de 18 a 22. El acceso es libre y gratuito, tanto para las actividades en los espacios participantes como para el show de cierre en Plaza San Martín.

Los visitantes pueden armar su recorrido con el mapa oficial de actividades - crédito Gentileza GCBA

¿Dónde son los shows de música?

La programación musical incluye cuatro presentaciones principales:

Cata Spinetta (DJ set): en Dadá Bistró, San Martín 941.

(DJ set): en Dadá Bistró, San Martín 941. Ekathé (jazz ): en Florería Atlántico, Arroyo 872.

): en Florería Atlántico, Arroyo 872. Leo García : en el Hotel Palacio Paz, Av. Santa Fe 760.

: en el Hotel Palacio Paz, Av. Santa Fe 760. Virus: show de cierre a las 22, en Plaza San Martín.

Virus nació en La Plata a fines de los 70 y se convirtió en una de las bandas emblema de la movida de los 80, con canciones como "Wadu Wadu" e "Imágenes paganas". Hoy sigue tocando con Marcelo Moura, hermano de Federico Moura, el cantante original, que murió en 1988.

¿Qué actividades habrá en Retiro Abierto?

Además de la música, la programación incluye:

Recorridos guiados para conocer la arquitectura, la historia y el patrimonio del barrio.

Galerías de arte y espacios de diseño abiertos de noche, con muestras y actividades especiales.

Circuitos comerciales con promociones en locales del barrio.

Actividades literarias en librerías.

Propuestas gastronómicas en bares, restaurantes y hoteles.

¿Qué se puede conocer en Retiro?

Retiro es uno de los barrios con más patrimonio arquitectónico de la Ciudad, y la noche es una buena excusa para recorrerlo sin apuro. Algunos de sus puntos más conocidos son:

Plaza San Martín, uno de los espacios verdes más tradicionales de Buenos Aires, donde está el Monumento a los Caídos en Malvinas y donde será el show de cierre.

El Palacio Paz, sobre Av. Santa Fe, una de las residencias más imponentes de principios del siglo XX, hoy sede del Círculo Militar.

El Edificio Kavanagh, frente a la plaza, que fue uno de los rascacielos de hormigón más altos de Sudamérica cuando se inauguró, en 1936.

La Torre Monumental, en Plaza Fuerza Aérea Argentina, frente a la estación Retiro.

El Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería.

La Basílica del Santísimo Sacramento, sobre la calle San Martín, a pocos metros de la plaza.

Para quienes buscan arte, la calle Arroyo concentra varias galerías y anticuarios, y fue uno de los circuitos centrales de la edición de abril, junto con las calles Florida, Suipacha y Reconquista.

¿Cómo fueron las ediciones anteriores?

La primera edición se hizo el jueves 27 de noviembre de 2025 y cerró con un show gratis de Dante Spinetta en Plaza San Martín.

En abril de este año hubo una segunda edición dedicada a las galerías, con más de 50 galerías, trastiendas y talleres de artistas abiertos, cuatro circuitos de visitas, shows acústicos y cruces gastronómicos entre galerías y restaurantes del barrio.

Una edición anterior de Retiro Abierto, frente al edificio Kavanagh y Plaza San Martín - crédito Gentileza GCBA

Con esta nueva edición, la Ciudad busca que el evento se convierta en una cita fija para sumar movimiento nocturno a uno de los barrios con más patrimonio de Buenos Aires.

¿Qué es BA24HS?

BA24HS, o "Buenos Aires 24 horas", es el programa con el que la Ciudad busca potenciar la economía nocturna. Fue lanzado a fines de 2025 e incluye la posibilidad de que bares, comercios y espacios de entretenimiento abran hasta las 4 de la mañana en zonas como Plaza Serrano, Avenida Corrientes y el Microcentro, además de más presencia policial, iluminación y refuerzos del transporte en zonas con mucha actividad de noche.

Según la Ciudad, más horas abiertas y más eventos en la calle generan más consumo y más empleo en gastronomía, comercio, cultura y turismo. Retiro Abierto es una de las iniciativas que combinan esa apuesta con la puesta en valor de barrios con mucho patrimonio.

Consejos para ir a Retiro Abierto

Para aprovechar la noche, conviene llegar temprano y recorrer las galerías y los espacios culturales antes de que se llenen. También es útil consultar el mapa oficial de actividades para armar el recorrido según los intereses de cada uno, ya que hay propuestas en distintos puntos del barrio al mismo tiempo.

La mejor forma de llegar es en transporte público: la estación San Martín de la línea C del subte queda a pocas cuadras de la plaza, y la terminal Retiro está muy cerca. Como la propuesta es caminar el barrio, se recomienda usar calzado cómodo, y llevar un abrigo liviano para el show de cierre al aire libre en Plaza San Martín.