Del 25 al 27 de noviembre habrá actividades interactivas, fotografías creadas con IA y encuentros con figuras históricas del fútbol sudamericano

La cuenta regresiva para la Final de la CONMEBOL Libertadores tendrá una propuesta especial para los hinchas que viajen a Montevideo. Entre el 25 y el 27 de noviembre, el Parque de la Rambla será escenario de una experiencia gratuita con actividades interactivas, encuentros con figuras históricas del fútbol sudamericano y distintas propuestas vinculadas al torneo.

La iniciativa, denominada CONMEBOL Libertadores Experience, funcionará entre las 16 y las 22 horas y tendrá lugar en la antesala de la definición del certamen, prevista para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

El espacio contará con distintas actividades para acercar a los fanáticos al clima de la gran Final. Una de las principales propuestas será una experiencia que utilizará inteligencia artificial para generar fotografías personalizadas. A través de esta tecnología, los asistentes podrán verse en escenarios emblemáticos de una definición continental, como el vestuario, el campo de juego o las tribunas.

La actividad, denominada Priceless Memories, apunta a que los visitantes puedan llevarse imágenes personalizadas como recuerdo de su paso por el evento.

Leyendas del fútbol y experiencias para los hinchas

La agenda también tendrá una jornada especial el viernes 27 de noviembre, cuando leyendas de la CONMEBOL Libertadores visiten el predio. Los fanáticos podrán acercarse a conocerlas, sacarse fotografías y disfrutar de la experiencia junto a ellas.

La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por Mastercard, patrocinador oficial de la competencia, que acompañará la experiencia durante los tres días de funcionamiento.

En ese marco, los clientes de la compañía también tendrán acceso a determinados beneficios. Quienes cuenten con tarjetas Mastercard, tanto físicas como vinculadas a billeteras digitales, podrán utilizar un acceso preferencial gratuito al predio, denominado Fast Pass, que contempla al titular y hasta tres acompañantes.

Además, podrán acceder a merchandising y beneficios exclusivos mediante las compras realizadas en la tienda oficial y en los espacios gastronómicos del evento, hasta agotar stock.

Cómo participar de la experiencia en Montevideo

El ingreso a la CONMEBOL Libertadores Experience será gratuito, aunque requerirá un registro previo a través del sitio oficial libertadoresexperience.com/app.

Las actividades se desarrollarán del 25 al 27 de noviembre, entre las 16 y las 22, en el Parque de la Rambla de Montevideo.

Por otra parte, como parte de las acciones organizadas en la previa de la Final, Mastercard realizó una promoción para sus clientes que contempla premios vinculados al torneo. Entre ellos se encuentran la Fan Ultimate Experience, que permitirá a los ganadores presenciar el show de apertura desde el campo de juego; Honorary Captain, que permitirá a los ganadores (menores de edad) formar parte del encuentro entre los capitanes de los equipos y los árbitros, y Field Experience, que les dará acceso al campo de juego durante el entrenamiento previo al partido.

La Final de la CONMEBOL Libertadores se disputará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario, en una jornada que concentrará la atención de los hinchas del fútbol sudamericano.