40 lavados con cápsulas cuestan $30.000 y con jabón y suavizante, hasta $37.600. La cuenta que conviene hacer antes de ir al súper

¿Conviene lavar la ropa con cápsulas o con jabón líquido y suavizante? Según un relevamiento de iProfesional con precios de supermercados, lavar la ropa 40 veces con cápsulas 3 en 1 cuesta $30.000, mientras que con jabón líquido y suavizante a precio de lista sale entre $35.700 y $37.600.

Es decir, a precio de lista las cápsulas resultan entre 16% y 20% más baratas, y eso sin contar el quitamanchas, que en la opción tradicional se compra aparte y en la cápsula ya viene incluido.

La comparación cobra interés porque las cápsulas, un formato muy común en Estados Unidos y Europa, empezaron a ganar lugar en las góndolas argentinas. Una de las marcas que impulsa la categoría es Powerful, una empresa nacional que lanzó sus cápsulas en abril y que, según sus datos, ya está en más de 5.000 puntos de venta en las 24 provincias.

Para quien lava varias veces por semana, la diferencia se nota a fin de mes. Por eso, antes de elegir, conviene hacer la cuenta.

¿Cuánto cuestan el jabón líquido y el suavizante?

Estos son los precios en la web de Coto de productos que indican en el envase cuántos lavados rinden:

Jabón líquido Ace Clásico de 3 litros : rinde 30 lavados. Cuesta $15.505,99.

: rinde 30 lavados. Cuesta $15.505,99. Jabón líquido concentrado Skip para ciclo corto : rinde 20 lavados. Cuesta $11.286,99.

: rinde 20 lavados. Cuesta $11.286,99. Suavizante Vivere de 3 litros: rinde 33 lavados. Cuesta $12.413,99.

Con marcas premium, la cuenta sube. El jabón líquido Ariel Platinum de 3 litros cuesta $17.382,99, un 12% más que el Ace de igual tamaño. Entre los suavizantes, el Comfort Clásico de 3 litros figura a $14.317,99 y el Downy concentrado de 1 litro, que rinde 4 litros, a $17.246,99.

¿Cuánto cuestan las cápsulas para lavarropas?

Las cápsulas 3 en 1 combinan jabón, suavizante y quitamanchas en una sola dosis - crédito Gentileza Powerful

Las cápsulas 3 en 1 combinan en una sola dosis jabón concentrado, suavizante y quitamanchas. Se ponen directamente en el tambor del lavarropas y el film que las recubre se disuelve con el agua. Se usa una por lavado.

En el caso de Powerful, el pote de 20 cápsulas cuesta desde $15.000 y el de 40 cápsulas, $30.000. Como cada cápsula reemplaza a los tres productos, el precio no cambia si se necesita quitamanchas.

Powerful no es la única marca con este formato en el país. Skip, de Unilever, también vende una versión en cápsulas de jabón líquido, aunque en la web de algunas cadenas hoy figura sin stock.

¿Cuánto cuesta lavar 40 veces con cada opción?

Para comparar de forma simple, se tomaron 40 lavados, la cantidad que trae el pote grande de cápsulas:

Con cápsulas: $30.000 , con jabón, suavizante y quitamanchas incluidos.

, con jabón, suavizante y quitamanchas incluidos. Con jabón Ace y suavizante Vivere: unos $35.700.

Con jabón Skip y suavizante Vivere: unos $37.600.

La diferencia a favor de las cápsulas va de $5.700 a $7.600 cada 40 lavados. Para una familia que lava una vez por día, equivale a un ahorro de entre $4.300 y $5.700 por mes. Eso sí, las promociones en jabones y suavizantes pueden achicar o incluso dar vuelta esa diferencia.

¿Cuándo conviene cada opción?

Las cápsulas convienen a quienes usan jabón, suavizante y quitamanchas en cada lavado, porque reemplazan a los tres productos.

El jabón líquido y el suavizante convienen a quienes encuentran buenas promociones y no usan quitamanchas.

En cualquier caso, conviene respetar la dosis indicada en el envase: usar más jabón del necesario hace que el producto rinda menos lavados.

También influye el tamaño del envase. El Ace de 800 ml rinde 8 lavados y cuesta $4.447,99: para lavar 40 veces harían falta cinco envases, unos $22.240, frente a unos $20.700 con el de 3 litros.

¿Qué es Powerful y quién está detrás?

Powerful es una empresa de productos de limpieza con base en Martín Coronado, en la provincia de Buenos Aires. Su fundador es Iván Faraone, de 26 años, que estudió Administración de Empresas en California y, según cuenta, volvió con la idea de traer un formato que veía en las góndolas de Estados Unidos.

La inversión inicial fue de u$s100.000. "Comenzamos sin saber cuál iba a ser realmente el impacto en el mercado, un poco a ciegas", contó a iProfesional. Según la empresa, el primer lote fue de 30.000 unidades y en siete meses llevan vendidas más de 10,5 millones de cápsulas. No informan su facturación.

La cápsula, es decir, el film que la recubre, se produce en China y llega en lotes mensuales a Buenos Aires. La fórmula, con el jabón, el suavizante y el quitamanchas, es propia y se desarrolla en su laboratorio de Martín Coronado. Según la empresa, el producto es apto para todo tipo de lavarropas.

¿Dónde se consiguen las cápsulas?

Las cápsulas de Powerful se venden en cadenas como Coto, Carrefour, Día, La Anónima, ChangoMás, Farmacity y Simplicity, además de Mercado Libre. Además de las cápsulas para ropa, la empresa tiene una línea para lavavajillas y vende jabón para ropa en hojas: un paquete de 32 hojas rinde hasta 64 lavados, porque media hoja alcanza para una carga chica.

Faraone no plantea la marca como una competencia directa con las multinacionales. "No estamos compitiendo con un producto líder en el mercado, atacamos la categoría con innovación", explicó.

Para 2027, la empresa se propone liderar las ventas de la categoría en el país y empezar a exportar a países vecinos. Mientras tanto, el formato abre una pregunta para el consumidor que, como pasó con otros productos en cápsulas, como el café, tendrá que decidir si la practicidad justifica el precio.