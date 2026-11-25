La colección de edición limitada para las Fiestas suma cafés de temporada, un calendario de Adviento de $129.000 y tazas con diseño de cristales

Nespresso y Swarovski lanzaron en la Argentina una colección de edición limitada para las Fiestas que combina cafés especiales con accesorios decorados con el diseño de la firma austríaca de cristales.

Los precios van desde $25.520 por una taza hasta $749.990 por una máquina de café decorada con cristales, según la tienda online de Nespresso.

La línea incluye tres cafés de temporada, un calendario de Adviento, un adorno para el árbol, tazas, un vaso de viaje y una máquina de café decorada con cristales Swarovski. Está disponible por tiempo limitado en las boutiques de la marca, en su web y en su app.

Las colaboraciones entre marcas son una estrategia habitual para la temporada de regalos: suman un producto de edición limitada, con un diseño que no está disponible el resto del año, a una categoría de consumo cotidiano como el café.

Para quienes buscan un regalo de fin de año, la colección ofrece opciones de distintos precios, desde una taza hasta una máquina de café.

¿Cuánto cuesta la colección Nespresso x Swarovski?

Estos son los precios publicados en la tienda online de Nespresso Argentina:

Taza Pixie Green Espresso x Swarovski: $25.520.

$25.520. Taza Pixie Pink Lungo x Swarovski: $30.890.

$30.890. Travel Mug Large Green Nespresso x Swarovski: $68.900.

$68.900. Máquina Citiz Platinum x Swarovski: $749.990.

Es decir, quien quiera regalar las dos tazas Pixie gastará $56.410, y si suma el vaso de viaje, el total llega a $125.310.

Las tazas Pixie son el modelo clásico de la marca, de acero inoxidable, y en esta edición vienen en tonos verde y rosa. La Espresso es la más chica, para cafés cortos, y la Lungo, para cafés más largos.

El Travel Mug Large Green es una versión renovada del vaso de viaje de la marca, también de acero inoxidable, pensado para llevar el café fuera de casa.

¿Qué cafés incluye la edición especial?

La colección presenta tres variedades de temporada:

Black Coffee Crystal Spark: una mezcla de arábicas de Sudamérica y robusta asiático, con notas de cereales tostados, cacao, caramelo y especias.

una mezcla de arábicas de Sudamérica y robusta asiático, con notas de cereales tostados, cacao, caramelo y especias. Hazelnut Brownie: un café aromatizado con notas de brownie de chocolate y avellanas tostadas.

un café aromatizado con notas de brownie de chocolate y avellanas tostadas. Blueberry Cheesecake: otro aromatizado, inspirado en el postre de arándanos y queso crema.

Las dos variedades aromatizadas toman sabores de postres y se pueden tomar solas o en recetas con leche. Como referencia, en el Reino Unido cada caja de 10 cápsulas de la línea Original cuesta entre 5,70 y 5,90 libras, según Which Capsule.

¿Qué trae el calendario de Adviento?

Uno de los productos más buscados de cada temporada es el calendario de Adviento, que propone abrir una ventana por día en la cuenta regresiva hasta Navidad. En la edición con Swarovski, la web de Nespresso lo presenta con 24 sorpresas, una para cada día hasta Nochebuena.

El calendario de Adviento de la colección Nespresso x Swarovski cuesta $129.000 y trae 24 sorpresas - crédito Nespresso

En la Argentina cuesta $129.000 y es compatible con las máquinas de la línea Original.

¿Cómo es la máquina con cristales Swarovski?

La pieza más llamativa de la colección es la Citiz Platinum Swarovski, una versión especial de una de las máquinas clásicas de Nespresso, con un acabado decorado con cristales de la firma austríaca.

La Citiz Platinum Swarovski es la pieza central de la colección - crédito Nespresso

En la tienda online de Nespresso Argentina cuesta $749.990 en su versión de color cromo. Es el producto más caro de la colección: equivale a casi 30 tazas Pixie Green o a unos 11 vasos de viaje de la misma edición. Apunta a quienes buscan un regalo de alta gama o una pieza de colección para la cocina

¿Qué recetas propone Nespresso?

Para acompañar los nuevos cafés, la marca desarrolló tres recetas:

Blueberry Cheesecake Creamy Iced Latte: un latte frío con el café de arándanos.

Hazelnut Pink Brownie Mocktini: un trago sin alcohol con el café de avellanas.

Crystal Spark Matcha Affogaccino: una versión del clásico affogato que combina café, helado de pistacho y espuma de leche con matcha.

Las recetas con espuma de leche requieren un espumador, un accesorio que hoy la marca ofrece con descuento.

¿Hay descuentos en Nespresso?

Mientras lanza la colección festiva, la tienda online de Nespresso ofrece 50% de descuento en sus espumadores de leche, según los precios publicados al 24 de noviembre:

Aeroccino Black : de $245.390 a $122.695.

: de $245.390 a $122.695. Aeroccino 4: de $285.880 a $142.940.

El descuento se aplica en el carrito de compra, según indica la web, y equivale a un ahorro de $122.695 y $142.940, respectivamente. Los espumadores no son parte de la colección con Swarovski, pero pueden ser una opción de regalo para quienes ya tienen una máquina de la marca.

¿Quiénes son Nespresso y Swarovski?

Nespresso es la marca de café en cápsulas del grupo suizo Nestlé, creada en 1986, que popularizó en todo el mundo las máquinas de café de una sola porción. Swarovski es una firma austríaca fundada en 1895 por Daniel Swarovski en Wattens, conocida por sus cristales tallados, joyas y objetos de decoración.

La alianza entre las dos marcas se lanzó a nivel global a fines de octubre y llegó a la Argentina para la temporada de regalos de fin de año.

¿Dónde se consigue la colección?

La colección Nespresso x Swarovski está disponible en las boutiques Nespresso, en la tienda online y en la app de la marca, por tiempo limitado.

Para quienes usan máquinas compatibles, el mercado de cápsulas también ofrece alternativas, como las cápsulas reutilizables compatibles con Nespresso, aunque las ediciones especiales de temporada solo se consiguen en los canales de la marca.