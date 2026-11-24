Confirmaron que los usuarios inscriptos en el programa de subsidios en la compra de garrafas podrán recibir reintegros en billeteras no bancarias

El Gobierno Nacional amplió las alternativas de cobro para los beneficiarios del programa de Subsidios Energéticos Focalizados destinados a la compra de garrafas de gas envasado. A partir de la firma de un acta complementaria al convenio vigente entre la Secretaría de Energía, el Banco Nación y MODO, se oficializó la incorporación de Mercado Pago, YPF (a través de AppYPF) y Naranja X como medios de pago habilitados para acreditar el beneficio.

De esta manera, los usuarios inscriptos en el esquema podrán recibir el reintegro de $9.593 por garrafa directamente al momento de concretar la operación utilizando también sus billeteras virtuales no bancarias. Esta bonificación —que reemplazó al histórico Programa Hogar desde mayo de este año— cubre la compra de hasta dos garrafas por mes durante el período invernal y una garrafa mensual durante el resto del año, buscando dotar de mayor agilidad, transparencia e inclusión financiera a la asistencia estatal.

Quiénes pueden acceder al subsidio de la garrafa y cómo inscribirse

Para acceder al reintegro automático al momento de pagar en los puntos de venta adheridos, los hogares que no cuenten con conexión al servicio de gas natural por redes deben encontrarse empadronados en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) a través del sitio web oficial subsidios-energia.argentina.gob.ar o desde la aplicación Mi Argentina.

El beneficio está dirigido a aquellos grupos familiares que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos socioeconómicos o previsionales:

Nivel de ingresos: Contar con ingresos netos totales inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2, según la medición del INDEC.

Vivienda: Tener al menos un integrante titular del Certificado de Vivienda Familiar emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Excombatientes: Contar con un integrante que perciba la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Discapacidad: Tener en el hogar a un integrante titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Subsidio en garrafas: un dato clave para evitar incompatibilidades

Desde la Secretaría de Energía recordaron que el acceso a la bonificación para la compra de garrafas de GLP de 10 kilos es estrictamente excluyente respecto del subsidio al gas natural por redes. En consecuencia, si un usuario o grupo familiar ya percibe asistencia tarifaria en su factura de gas domiciliario, no califica para recibir el reintegro a través de billeteras digitales o cuentas bancarias.