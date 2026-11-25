La tradicional casa presenta su versión de pan dulce previo a las fiestas y la expectativa crece por conocer su propuesta y valores

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, todas las clásicas confiterías de Buenos Aires empiezan a hornear sus panes dulces. Ahora se suma Gino, la emblemática pizzería y pastelería ítalo-porteña que desde 1943 es sinónimo de torta de ricota y ya fue declarada Sitio de Interés Cultural.

La casa ya puso en marcha la producción artesanal de este año. Desde el 10 de diciembre abrirá las reservas para Navidad y Año Nuevo, con toda la producción también disponible en el mostrador junto al resto de su menú habitual.

Cómo son los dos panes dulces que llegan a las góndolas

Cada unidad pesa 1 kilo y se elabora con un proceso de larga fermentación, que según la pastelería define su textura, su aroma y su miga. Este año hay dos opciones:

De chocolate: miga húmeda y aireada, con trozos de chocolate amargo, naranja confitada y una cobertura crocante de glasé. El precio es de $35.000 la unidad

miga húmeda y aireada, con trozos de chocolate amargo, naranja confitada y una cobertura crocante de glasé. El precio es de De frutos secos: lleva avellanas, almendras, castañas de cajú y nueces, junto con pasas de uva hidratadas en ron y cerezas al marrasquino. Cuesta $40.000

La torta de ricota que la hizo leyenda: versiones y precios

Aunque el pan dulce es la novedad, el gran emblema de Gino sigue siendo su torta de ricota, que se ofrece en varias versiones. Según los valores relevados en noviembre de 2026, la torta clásica cuesta $35.000 la grande, $29.000 la chica y $5.800 la porción, mientras que las versiones más elaboradas llegan hasta los $46.200. Estos son los precios de las más populares:

Clásica: $35.000 la grande, $29.000 la chica y $5.800 la porción

$35.000 la grande, $29.000 la chica y $5.800 la porción Con dulce de leche: $37.000 la grande y $6.300 la porción

$37.000 la grande y $6.300 la porción Con frutos rojos: $38.200 la grande y $6.500 la porción

$38.200 la grande y $6.500 la porción Con mousse de chocolate: $44.000 la grande y $6.600 la porción

$44.000 la grande y $6.600 la porción Carmela (ricota y ananá): $40.000 la entera y $6.600 la porción

$40.000 la entera y $6.600 la porción Con frutilla (solo de temporada): $45.100 la entera y $7.000 la porción

La carta también incluye otras tortas, como la de coco y dulce de leche o la de chocolate, ambas a $35.500; la de praliné, a $38.000; y la de pistacho y chocolate, la más cara, a $46.200. La sfogliatella napolitana es otro bocado tradicional que convoca aficionados cada fin de semana, a $4.500 la unidad.

Dónde comprar y cuándo reservar

Gino funciona en Av. Juan B. Justo 5183, en Villa General Mitre, CABA, donde elabora sus productos y atiende al público con toda su carta habitual más las novedades navideñas desde mediados de diciembre.