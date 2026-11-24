El millonario británico bajó de su helicóptero y se dirigió caminando a las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones en la ciudad de Bariloche

El magnate británico Joe Lewis llegó este martes al mediodía al centro de Bariloche a bordo de un helicóptero Airbus H160 operado por la firma Helipatagonia. La aeronave aterrizó en el helipuerto ubicado junto al estacionamiento municipal de la Costanera, entre el Puerto San Carlos y el Memorial Malvinas.

El traslado se realizó desde su estancia en Lago Escondido hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones, donde Lewis debía realizar trámites vinculados con su situación migratoria en la Argentina. Tras descender del helicóptero, el empresario se dirigió caminando hasta las dependencias del organismo.

Desde su entorno señalaron a distintos medios que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y que Lewis tenía los permisos necesarios para utilizar ese espacio. El helipuerto está destinado a operaciones de helicópteros sanitarios, de emergencia y de combate de incendios forestales.

La llegada del empresario generó cuestionamientos por parte del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien rechazó el uso del helipuerto y lo calificó de "usurpador", en referencia al prolongado conflicto por el acceso público a Lago Escondido.

Aguiar también responsabilizó al Gobierno nacional por permitir la maniobra. Sus declaraciones se inscriben en una disputa que lleva más de dos décadas y que involucra tanto el acceso a la zona de Lago Escondido como la propiedad y el control de las tierras que rodean el espejo de agua.

La controversia alrededor de Joe Lewis y su estancia en Río Negro excede el episodio de este martes. Desde hace más de veinte años, organizaciones sociales, dirigentes políticos y sectores de la comunidad mantienen reclamos para garantizar el acceso público al lago, ubicado dentro de las tierras de la propiedad del empresario.

El conflicto también incluye cuestionamientos sobre la compra de terrenos en zonas de frontera y distintas causas judiciales vinculadas con el control societario de la estancia. Se trata de disputas que atravesaron diferentes instancias judiciales y administrativas y que mantienen a Lago Escondido como uno de los focos de controversia en torno a la propiedad de la tierra y el acceso a bienes públicos en la Patagonia.

Quién es Joe Lewis, el magnate que tiene 12.000 hectáreas en la Patagonia

Joseph Lewis es un empresario e inversor británico, nacido en Londres en 1937, que construyó su fortuna en el negocio financiero y las inversiones internacionales. Es fundador del grupo Tavistock, un conglomerado privado con participaciones en empresas de distintos sectores, entre ellos finanzas, hotelería, energía, bienes raíces y deportes.

Su nombre adquirió relevancia internacional por sus inversiones y también por su patrimonio inmobiliario. En la Argentina, su principal propiedad es la estancia ubicada alrededor de Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, un predio de aproximadamente 12.000 hectáreas que compró durante la década de 1990.

Lewis mantiene vínculos económicos con la Patagonia desde hace más de tres décadas. Su presencia en la zona está asociada tanto a inversiones productivas como a una prolongada controversia política, judicial y social por la titularidad de las tierras y el acceso público al lago.

El magnate Joe Lewis tiene unas 12.000 hectáreas en la Patagonia argentina - crédito Archivo

Las tierras de Lago Escondido y el origen de las controversias

Lewis llegó a la Argentina en 1992 y, cuatro años después, concretó la compra de tierras en la zona de El Foyel, cerca de El Bolsón, en Río Negro. La propiedad quedó bajo el control de Hidden Lake S.A., sociedad vinculada al empresario. El predio comprende unas 12.000 hectáreas que rodean el Lago Escondido e incluye una residencia privada.

La operación inmobiliaria generó cuestionamientos por tratarse de tierras ubicadas en una zona de seguridad de fronteras. Las denuncias apuntaron a posibles irregularidades en las autorizaciones administrativas y en la estructura societaria utilizada para concretar la adquisición. En 2012 se abrió una investigación penal sobre la operación, pero en 2019 la Justicia declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó a seis imputados. Esto no significó una declaración judicial de que todas las irregularidades denunciadas fueran inexistentes.

Otro de los focos de conflicto es el acceso al lago. Distintas organizaciones sociales, dirigentes políticos y vecinos reclaman que se garantice la posibilidad de llegar a sus costas por caminos públicos. En particular, existe una disputa alrededor del camino Tacuifí, una vía que permitiría acceder al espejo de agua desde la Ruta Nacional 40.

En 2013, la Justicia de Río Negro ordenó garantizar el acceso público por ese recorrido. El cumplimiento de la sentencia dio lugar a nuevas presentaciones y controversias que se prolongaron durante años. Lewis y su entorno sostienen que la propiedad es privada, mientras que quienes reclaman la apertura del camino plantean que el carácter público del lago exige garantizar el acceso a sus costas.

En octubre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, el Estado nacional inició una acción judicial de lesividad para intentar anular las autorizaciones administrativas que habían permitido la compra de las tierras. El planteo se basó en informes que señalaban posibles incumplimientos de la normativa sobre adquisición de inmuebles en zonas de frontera por parte de capitales extranjeros.

Este martes Joe Lewis aterrizó con su helicóptero en pleno centro de Bariloche - crédito: El Cordillerano

Con el paso de los años, Lewis también construyó relaciones con dirigentes políticos y funcionarios argentinos. Entre sus vínculos más conocidos figura su amistad con Mauricio Macri. La estancia de Lago Escondido fue escenario de encuentros con empresarios y referentes del ámbito político y judicial, entre ellos el viaje de jueces, fiscales y exfuncionarios que se conoció públicamente en 2022 y dio origen a una investigación judicial.

Su presencia en la región también tiene una dimensión económica y social. A través de sus empresas y de Hidden Lake, desarrolló actividades vinculadas con la energía y otras inversiones, además de realizar donaciones y aportes a instituciones de la zona. Por ese motivo, entre algunos habitantes de la comarca es conocido como "Tío Joe", mientras que otros sectores cuestionan la concentración de tierras y su influencia en la región.

La causa judicial en Estados Unidos

Lewis también tuvo problemas con la Justicia estadounidense. En julio de 2023 fue acusado de fraude bursátil y uso de información privilegiada (insider trading). La investigación sostenía que había compartido información confidencial de compañías en las que tenía inversiones con allegados, empleados, pilotos privados y parejas, quienes habrían realizado operaciones financieras con esos datos.

En enero de 2024 se declaró culpable de algunos de los cargos. Recibió una condena sin pena de prisión, pero con sanciones económicas. En 2025, el presidente estadounidense Donald Trump le otorgó un indulto presidencial pleno e incondicional por los delitos comprendidos en esa causa.