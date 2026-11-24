La compañía enfrenta miles de reclamos legales en Estados Unidos relacionados al uso de un popular agroquímico sospechado de causar cáncer

Un juez de Missouri, en Estados Unidos, aprobó un acuerdo que permitirá a Bayer destinar hasta u$s7.250 millones para resolver miles de reclamos relacionados con Roundup. El herbicida, desarrollado originalmente por Monsanto, está en el centro de una batalla judicial que se arrastra desde 2018.

El tribunal calificó el pacto como "justo, razonable y adecuado". La resolución permitirá avanzar hacia una solución que abarca tanto reclamos actuales como potenciales casos futuros vinculados al desarrollo de linfoma no Hodgkin.

El acuerdo busca reducir la enorme carga judicial que enfrenta la compañía alemana. También ofrece un mecanismo de compensación para los demandantes que decidan adherirse al programa.

La herencia más cara: cómo Bayer quedó atrapada en el caso Roundup

Los problemas legales comenzaron con la compra de Monsanto. En 2018, Bayer desembolsó aproximadamente u$s63.000 millones para quedarse con la empresa estadounidense.

Con esa operación llegaron miles de demandas. Usuarios del herbicida sostenían haber desarrollado distintos tipos de cáncer tras años de exposición al producto.

Desde entonces, la compañía ha destinado miles de millones de dólares a acuerdos judiciales. Las provisiones financieras para enfrentar los litigios relacionados con Roundup se convirtieron en una constante en los balances de Bayer.

El glifosato, principal ingrediente activo del herbicida, está en el ojo de la tormenta. Las acusaciones apuntan a que la exposición prolongada al químico puede derivar en enfermedades graves.

Quiénes podrán reclamar compensaciones y bajo qué condiciones

El acuerdo aprobado se aplica a personas que ya han sido diagnosticadas con linfoma no Hodgkin. También contempla futuros reclamos dentro de determinadas condiciones establecidas por el programa.

Las compensaciones individuales variarán en función de diversos factores: el nivel y duración de la exposición al producto, la edad de la persona al momento del diagnóstico, la gravedad de la enfermedad y las circunstancias particulares de cada caso.

Las indemnizaciones previstas abarcan montos variables. Según la información difundida durante el proceso judicial, los pagos se ajustarán a las características de cada reclamación.

El tribunal señaló que una demora prolongada en la resolución del caso podría haber afectado especialmente a personas con enfermedades avanzadas o terminales que esperaban una compensación.

Bayer mantiene su posición: Roundup es seguro

A pesar del acuerdo multimillonario, Bayer continúa rechazando las acusaciones. La empresa sostiene que el herbicida no provoca cáncer.

La compañía insiste en que numerosas investigaciones científicas y evaluaciones regulatorias realizadas durante décadas respaldan la seguridad del glifosato. Según Bayer, la decisión de avanzar con acuerdos responde a otra necesidad.

Desde la empresa explican que el objetivo es reducir la incertidumbre financiera. Los costos derivados de una litigación prolongada hacían insostenible mantener miles de casos abiertos en paralelo.

Uno de los elementos que influyó en las negociaciones fue una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos. En junio de 2026, el máximo tribunal emitió un fallo clave.

La Corte determinó que Bayer no podía ser demandada bajo determinadas leyes estatales por supuestas omisiones en las advertencias sobre cáncer, al considerar que la regulación federal sobre pesticidas prevalece en ese aspecto. El fallo debilitó uno de los principales argumentos utilizados por los demandantes.

La decisión modificó significativamente las perspectivas de futuros litigios. Para Bayer, representó un respiro judicial que cambió el panorama de las negociaciones.

Opiniones divididas entre los afectados por Roundup

La aprobación del acuerdo generó opiniones contrapuestas entre representantes de los demandantes. No todos los abogados involucrados celebraron el pacto.

Algunos consideran que las compensaciones previstas son inferiores a las obtenidas en acuerdos o juicios anteriores. Casos individuales habían derivado en indemnizaciones más altas para ciertos demandantes.

Sin embargo, otros abogados sostienen que el nuevo escenario judicial hacía cada vez más incierta la posibilidad de conseguir compensaciones mediante litigios individuales. El fallo de la Corte Suprema cambió las reglas del juego.

Para muchos afectados, el acuerdo representa una oportunidad de obtener una compensación sin esperar años adicionales. Para otros, es una capitulación ante una empresa que debería enfrentar juicios completos.

Un caso que marcó el debate global sobre agroquímicos

La controversia en torno a Roundup se convirtió en uno de los litigios ambientales y sanitarios más importantes de las últimas décadas. El caso trasciende las fronteras de Estados Unidos.

Más allá del impacto económico para Bayer, el caso reabrió el debate sobre el uso de herbicidas a gran escala. Los mecanismos de evaluación de riesgos, las políticas de etiquetado y la protección de la salud pública quedaron bajo la lupa.

Mientras la compañía continúa defendiendo la seguridad de su producto, el acuerdo multimillonario representa un nuevo capítulo. Es una disputa que ha influido en regulaciones, decisiones judiciales y discusiones científicas en distintos países del mundo.

El caso Roundup dejó una marca. Las implicancias de este acuerdo resonarán durante años en tribunales, laboratorios y debates sobre salud pública en todo el planeta.