La Ciudad de Buenos Aires amplió la red de atención de salud pública exclusiva para los vecinos con la apertura de una nueva sede en Palermo

La Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con cuatro Centros de Diagnóstico Porteños (CEMAR), una red de establecimientos de salud destinada exclusivamente a los vecinos de CABA. Con la incorporación de una nueva sede en Palermo, el sistema busca ampliar el acceso a consultas médicas, estudios y prácticas especializadas sin necesidad de concurrir a un hospital.

Los centros funcionan como un segundo nivel de atención dentro del sistema público porteño, entre los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y los hospitales. De esta manera, permiten resolver distintas necesidades médicas en establecimientos cercanos a los barrios y con equipamiento especializado.

Actualmente, las cuatro sedes están distribuidas en distintos puntos de la Ciudad:

CEMAR 1 – La Paternal : Fragata Presidente Sarmiento 2152.

: Fragata Presidente Sarmiento 2152. CEMAR 2 – Barracas : Av. General Tomás de Iriarte 3501.

: Av. General Tomás de Iriarte 3501. CEMAR 3 – Villa Urquiza : Galván 3463.

: Galván 3463. CEMAR 4 – Palermo: Cerviño 3417, frente al Hospital Fernández.

La atención está destinada exclusivamente a residentes porteños y se puede acceder tanto por derivación desde un CeSAC como mediante la solicitud de un turno directo.

Qué especialidades y estudios médicos ofrecen los centros

Los CEMAR permiten acceder a diferentes especialidades y prestaciones médicas, entre ellas consultas con cardiólogos, ecografías, estudios de diagnóstico por imágenes y análisis de laboratorio.

La sede más reciente, ubicada en Palermo, tiene capacidad para atender a más de 870.000 vecinos de la zona. Cuenta con 57 profesionales y ofrece las siguientes especialidades:

Cardiología.

Cirugía vascular.

Endocrinología.

Dermatología.

Neurología.

Oftalmología.

Tocoginecología.

Psiquiatría y psicología.

Fonoaudiología.

Kinesiología.

Terapia ocupacional.

Nutrición.

También dispone de laboratorio y farmacia.

Por su parte, el centro de Villa Urquiza cuenta con 20 consultorios distribuidos en dos niveles, farmacia y un área de diagnóstico por imágenes. Entre sus prestaciones se encuentran ecografías, eco Doppler, Holter, mamografías y radiografías.

Esta sede beneficia a más de 500.000 vecinos de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales.

Cómo sacar turno en los Centros de Diagnóstico de CABA

Los vecinos que necesiten acceder a las prestaciones de los Centros de Diagnóstico Porteños pueden solicitar un turno a través de distintos canales habilitados por el Gobierno de la Ciudad.

Las opciones disponibles son:

Teléfono 147 : comunicarse y seleccionar la opción 1.

: comunicarse y seleccionar la opción 1. Boti : el chatbot oficial de la Ciudad, disponible por WhatsApp.

: el chatbot oficial de la Ciudad, disponible por WhatsApp. BA Colaborativa : mediante la plataforma de atención ciudadana.

: mediante la plataforma de atención ciudadana. Presencialmente: acercándose directamente a cualquiera de los establecimientos.

Los cuatro centros funcionan de lunes a viernes, de 8 a 16 h.

Cómo se financia la red de Centros de Diagnóstico Porteños

Según informó el Gobierno porteño, la red de CEMAR se financia con los fondos recuperados a través del cobro de las prestaciones médicas brindadas a extranjeros, personas con obras sociales y afiliados a empresas de medicina prepaga que utilizan el sistema público de salud.

En el caso del nuevo establecimiento de Palermo, la inversión destinada a su puesta en funcionamiento superó los $4.761 millones.

Con cuatro sedes distribuidas en distintos barrios, la Ciudad busca ampliar la capacidad de diagnóstico del sistema público y acercar las consultas especializadas a los vecinos sin que deban trasladarse necesariamente a un hospital.