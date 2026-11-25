Más consultas y estudios médicos: ya son 4 los CEMAR y así funcionan en CABA
La Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con cuatro Centros de Diagnóstico Porteños (CEMAR), una red de establecimientos de salud destinada exclusivamente a los vecinos de CABA. Con la incorporación de una nueva sede en Palermo, el sistema busca ampliar el acceso a consultas médicas, estudios y prácticas especializadas sin necesidad de concurrir a un hospital.
Los centros funcionan como un segundo nivel de atención dentro del sistema público porteño, entre los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y los hospitales. De esta manera, permiten resolver distintas necesidades médicas en establecimientos cercanos a los barrios y con equipamiento especializado.
Actualmente, las cuatro sedes están distribuidas en distintos puntos de la Ciudad:
- CEMAR 1 – La Paternal: Fragata Presidente Sarmiento 2152.
- CEMAR 2 – Barracas: Av. General Tomás de Iriarte 3501.
- CEMAR 3 – Villa Urquiza: Galván 3463.
- CEMAR 4 – Palermo: Cerviño 3417, frente al Hospital Fernández.
La atención está destinada exclusivamente a residentes porteños y se puede acceder tanto por derivación desde un CeSAC como mediante la solicitud de un turno directo.
Qué especialidades y estudios médicos ofrecen los centros
Los CEMAR permiten acceder a diferentes especialidades y prestaciones médicas, entre ellas consultas con cardiólogos, ecografías, estudios de diagnóstico por imágenes y análisis de laboratorio.
La sede más reciente, ubicada en Palermo, tiene capacidad para atender a más de 870.000 vecinos de la zona. Cuenta con 57 profesionales y ofrece las siguientes especialidades:
- Cardiología.
- Cirugía vascular.
- Endocrinología.
- Dermatología.
- Neurología.
- Oftalmología.
- Tocoginecología.
- Psiquiatría y psicología.
- Fonoaudiología.
- Kinesiología.
- Terapia ocupacional.
- Nutrición.
También dispone de laboratorio y farmacia.
Por su parte, el centro de Villa Urquiza cuenta con 20 consultorios distribuidos en dos niveles, farmacia y un área de diagnóstico por imágenes. Entre sus prestaciones se encuentran ecografías, eco Doppler, Holter, mamografías y radiografías.
Esta sede beneficia a más de 500.000 vecinos de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales.
Cómo sacar turno en los Centros de Diagnóstico de CABA
Los vecinos que necesiten acceder a las prestaciones de los Centros de Diagnóstico Porteños pueden solicitar un turno a través de distintos canales habilitados por el Gobierno de la Ciudad.
Las opciones disponibles son:
- Teléfono 147: comunicarse y seleccionar la opción 1.
- Boti: el chatbot oficial de la Ciudad, disponible por WhatsApp.
- BA Colaborativa: mediante la plataforma de atención ciudadana.
- Presencialmente: acercándose directamente a cualquiera de los establecimientos.
Los cuatro centros funcionan de lunes a viernes, de 8 a 16 h.
Cómo se financia la red de Centros de Diagnóstico Porteños
Según informó el Gobierno porteño, la red de CEMAR se financia con los fondos recuperados a través del cobro de las prestaciones médicas brindadas a extranjeros, personas con obras sociales y afiliados a empresas de medicina prepaga que utilizan el sistema público de salud.
En el caso del nuevo establecimiento de Palermo, la inversión destinada a su puesta en funcionamiento superó los $4.761 millones.
Con cuatro sedes distribuidas en distintos barrios, la Ciudad busca ampliar la capacidad de diagnóstico del sistema público y acercar las consultas especializadas a los vecinos sin que deban trasladarse necesariamente a un hospital.