Los Institutos de Formación Técnica Superior habilitaron la preinscripción para el ciclo lectivo del próximo año. Los títulos tienen validez nacional

Quienes estén buscando una alternativa de estudio para comenzar una carrera terciaria el próximo año ya pueden anotarse en la oferta educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 23 de noviembre está abierta la preinscripción 2027 a las carreras de los Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS), que ofrecen propuestas de formación orientadas a las demandas del mercado laboral.

La convocatoria está dirigida a jóvenes y adultos interesados en adquirir conocimientos especializados, desarrollar habilidades profesionales o ampliar sus oportunidades de inserción laboral.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de febrero de 2027, inclusive, y las clases comenzarán en marzo. Las carreras son gratuitas y otorgan títulos de nivel superior con validez nacional.

La propuesta depende de la Agencia de Habilidades para el Futuro, a través de la Dirección de Educación Técnica Superior del Gobierno porteño.

Qué carreras se pueden estudiar en los institutos de CABA

La oferta de los IFTS reúne distintas alternativas de formación técnica superior en áreas vinculadas con sectores productivos y de servicios.

Entre los campos de estudio disponibles se encuentran:

Tecnología e informática : propuestas relacionadas con herramientas digitales y desarrollo tecnológico.

: propuestas relacionadas con herramientas digitales y desarrollo tecnológico. Administración y gestión : formación para desempeñarse en organizaciones y empresas.

: formación para desempeñarse en organizaciones y empresas. Salud : carreras orientadas a distintas actividades del sistema sanitario.

: carreras orientadas a distintas actividades del sistema sanitario. Otros sectores estratégicos: alternativas vinculadas con las necesidades productivas y laborales de la Ciudad.

Las tecnicaturas tienen una duración estimada de entre dos y tres años, mientras que los trayectos formativos pueden extenderse entre uno y dos años.

La formación combina contenidos teóricos, experiencias prácticas y herramientas tecnológicas. Además, los títulos cuentan con reconocimiento y validez nacional.

Cuáles son los requisitos para anotarse a las carreras terciarias

Para ingresar a los Institutos de Formación Técnica Superior de CABA, los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener el secundario completo.

Contar con DNI o certificado de inicio del trámite.

Realizar y aprobar el examen de ingreso obligatorio.

Además, habrá un curso de preingreso optativo para quienes quieran prepararse antes de comenzar la carrera.

Cómo hacer la preinscripción y cuáles son las fechas importantes

El trámite se realiza a través de la plataforma del Ministerio de Educación de la Ciudad. Quienes quieran anotarse deberán ingresar a la oferta educativa, seleccionar la carrera y completar el formulario correspondiente.

El proceso contempla los siguientes pasos:

1. Consultar las carreras disponibles en la oferta educativa.

2. Ingresar al sistema de preinscripción. Quienes ya tengan usuario de SIU Guaraní podrán hacerlo desde el Portal de Alumnos.

3. Completar los datos personales y adjuntar la documentación solicitada.

4. Descargar el comprobante de preinscripción.

5. Acercarse personalmente al instituto elegido para completar el procedimiento.

El cronograma establecido para el ingreso 2027 contempla estas fechas:

Apertura de preinscripción : 23 de noviembre de 2026

: 23 de noviembre de 2026 Cierre de preinscripción : 23 de febrero de 2027

: 23 de febrero de 2027 Curso de preingreso optativo : del 9 de diciembre al 3 de marzo de 2027

: del 9 de diciembre al 3 de marzo de 2027 Examen obligatorio : del 10 de febrero al 3 de marzo de 2027

: del 10 de febrero al 3 de marzo de 2027 Confirmación de vacantes : desde el 8 de marzo de 2027

: desde el 8 de marzo de 2027 Inicio de clases de segundo y tercer año : 8 de marzo de 2027

: 8 de marzo de 2027 Inicio de clases de primer año: 15 de marzo de 2027

Los interesados pueden consultar el listado completo de propuestas, las sedes y los detalles del procedimiento en la página oficial de Formación Técnica Superior del Gobierno de la Ciudad.

De esta manera, los IFTS abren una nueva convocatoria para quienes quieran comenzar una formación terciaria gratuita, obtener un título con validez nacional y sumar herramientas para mejorar sus oportunidades laborales.