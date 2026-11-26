Mendoza certificó a 500 estudiantes secundarios como operadores en inteligencia artificial. Según FlexFlix, la empresa que desarrolló la herramienta digital del programa, son los primeros del país en obtener esta certificación en el ámbito de la educación primaria y secundaria. Durante el curso aprendieron a dar instrucciones a modelos generativos, automatizar tareas y desarrollar asistentes digitales. Según el comunicado de la iniciativa, alrededor de 20.000 estudiantes cursan el trayecto.

La primera camada recibió sus certificados el 18 de noviembre en el polideportivo Poliguay de Guaymallén, durante una jornada que reunió a estudiantes de 16 escuelas secundarias. Allí, cinco proyectos finalistas compitieron por los Premios Operador IA 2026. Cada equipo tuvo tres minutos para explicar qué problema había elegido, cómo había usado la tecnología y qué solución proponía. El jurado evaluó tanto el uso de las herramientas como la forma en que los estudiantes habían planteado el problema.

Entre quienes recibieron su certificado estaba Jesús, alumno de la escuela 4-244. Según contó al portal educativo de Mendoza, lo aprendido ya le había servido para ayudar a su padre en cuestiones de trabajo y para pensar en la posibilidad de emprender. Durante el encuentro también se reconoció a los docentes y a las escuelas que acompañaron la formación.

La capacitación arrancó con alumnos de 4.º, 5.º y 6.º año de la secundaria. En mayo, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que 20.134 estudiantes ya se habían sumado al curso de Operador en IA en Mendoza en 100 escuelas públicas, 56 orientadas y 44 técnicas. El programa contó con 20 sedes y permitió que participaran estudiantes de todos los departamentos de la provincia.

La participación fue voluntaria y a contraturno, con acompañamiento docente y en espacios equipados con tecnología y conectividad. El certificado oficial lo emite el Ministerio de Educación provincial a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

El curso forma parte de EduTec, una iniciativa de la DGE, y se dicta en el marco de Mendoza Aumentada, que utiliza una herramienta digital desarrollada por FlexFlix. Según el comunicado, Mendoza Aumentada llegó a más de 80.000 estudiantes en más de 260 escuelas públicas y privadas. Esa cifra corresponde al alcance del programa provincial.

Qué se aprende en el curso de Operador en Inteligencia Artificial

La formación se organiza en módulos progresivos y reúne más de 70 unidades audiovisuales. Los contenidos incluyen inteligencia artificial generativa, diseño de prompts —las instrucciones que recibe un modelo—, automatización de procesos y desarrollo de asistentes digitales. También se enseñan sistemas en los que la IA puede encadenar tareas para cumplir un objetivo y se trabaja sobre el uso ético de estas herramientas.

"La incorporación de inteligencia artificial en las escuelas tiene que estar acompañada por una intervención pedagógica que permita a los estudiantes aprender más y mejor", sostuvo Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza.

Un relevamiento sobre el uso de IA en la secundaria, realizado en un colegio del barrio porteño de Belgrano, mostró que 234 de los 244 alumnos usaban estas herramientas para resolver actividades escolares.

Pablo Aristizábal, fundador de FlexFlix, puso el acento en las decisiones que quedan a cargo de quienes usan la herramienta. "El desafío no es solamente enseñar a utilizar inteligencia artificial, sino formar personas capaces de pensar, decidir y crear con ella", señaló. Ese debate también aparece en otros desarrollos argentinos, como Auroria, el asistente de IA escolar, que devuelve preguntas a los alumnos para que elaboren sus propias respuestas.

En septiembre, la DGE extendió la formación en IA para jóvenes de 18 a 25 años, con sedes en los 18 departamentos de Mendoza. La convocatoria incluyó tanto a quienes cursan en centros de educación secundaria para adultos como a jóvenes que están fuera de esas instituciones.

El próximo paso se juega también fuera de las aulas. El gobernador Alfredo Cornejo y representantes de 14 municipios firmaron un acuerdo que prevé capacitar a 10.000 trabajadores municipales. Entre las aplicaciones que plantea la provincia para esa etapa están agilizar trámites y acortar los tiempos de respuesta a los vecinos. Un antecedente es ZARA, la IA municipal de Zárate, que el municipio bonaerense designó en 2025 para gestionar reclamos y expedientes.